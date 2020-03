Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. März 2020

Bücher, Hörbücher und Apps für Kinder prämiert Die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse haben mit dem "Lesekompass" gemeinsam 30 aktuelle Bücher, Hörbücher und Apps für Kinder und Jugendliche prämiert. Der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Maas, sagte, die diesjährige Auswahl ginge der Frage nach, "warum Verantwortung füreinander wichtig ist". Zugleich bewiesen sie Nähe zu gesellschaftlichen Debatten, die auch Kinder und Jugendliche beträfen: Umweltschutz, Klimawandel, Inklusion und Integration. Ziel des "Lesekompass 2020" sei es, eine Orientierung für die jährlich mehr als 9.000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich zu bieten. Die Auszeichnung würdigt seit 2012 Medien, die sich besonders gut zur Leseförderung eignen.

Starpianist Igor Levit gibt Hauskozert auf Twitter Starpianist Igor Levit verlegt den Konzertsaal in der Corona-Krise auf Twitter. Am Donnerstagabend will er ab 19 Uhr von Zuhause aus für sein Publikum spielen - per Livestream auf Twitter. „Die Konzertsäle sind leer, gemeinsames Hören und Erleben von Musik ist nicht möglich. Das ist traurig, jedoch notwendig. Und gut so“, schrieb Levit auf Twitter. Seine Musik wolle er aber weiter teilen. Solche Livestream-Konzerte wolle er wiederholen, wann immer er könne. Levits Einspielung sämtlicher 32 Klaviersonaten von Beethoven gehört derzeit zu den meistverkauften Klassikaufnahmen in Deutschland.

Salzburger Osterfestspiele abgesagt Die Salzburger Osterfestspiele sind wegen des Coronavirus abgesagt worden. Der Aufsichtsrat habe am Donnerstag eine entsprechende Entscheidung getroffen, teilten die Festspiele mit. das Festival hätte am 4. April mit seiner Hauptproduktion, der Oper "Don Carlos" von Giuseppe Verdi, beginnen sollen. Bei den diesjährigen Osterfestspielen standen auch die Kammeroper "La piccola Cubana" von Hans Werner Henze und mehrere Konzerte auf dem Programm. Das von der österreichischen Regierung verfügte Verbot von Veranstaltungen in Gebäuden mit mehr als 100 Teilnehmern endet zwar am 3. April, eine Verlängerung gilt aber wegen der weiter steigenden Zahl an Sars-CoV-2-Infektionen als wahrscheinlich.

Rundfunkbeitrag soll auf 18,36 Euro pro Monat steigen Der Rundfunkbeitrag in Deutschland soll ab 2021 um 86 Cent auf 18,36 pro Monat steigen. Das beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Bundesländer in Berlin, wie die Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz mitteilte. Die Regierungschef folgten dabei einer entsprechenden Empfehlung der sogenannten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarf der Rundfunkanstalten (KEF) vom Februar.

Regisseurin Tonie Marshall gestorben Die französisch-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin Tonie Marshall ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Dies bestätigte ihre Agentin der Nachrichtenagentur AFP. Marshall begann ihre Karriere zunächst als Schauspielerin in den 1970er Jahren, ehe sie Ende der 80er als Regisseurin und Drehbuchautorin tätig wurde. Ihr größter Erfolg war die Tragikomödie „Schöne Venus“, die mit drei Césars ausgezeichnet wurde. Marshall erhielt als bisher einzige Frau den César für die beste Regie.

Konzertbranche erwartet Milliardenschaden Die massenhaften Absagen von Großveranstaltungen werden für die Branche nach Schätzungen des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) zu Schäden in Milliardenhöhe führen. Der Verband kalkuliere, dass in der Zeit von März bis Mai rund 80.000 Veranstaltungen abgesagt werden müssen, sagte Jens Michow, geschäftsführender Präsident des BDKV, der "Welt". "Der Schaden wird, sofern sich dieses Katastrophenszenario realisiert, gut und gerne 1,25 Milliarden Euro betragen." Viele Unternehmen in der Branche fürchten um ihre Existenz. Bereits Ende Februar hatte sein Verband ein Hilfsprogramm von der Politik gefordert.

Dortmund und Köln schließen Kultureinrichtungen Das Kölner Schauspielhaus, die Oper und die Philharmonie haben wegen der Corona-Epidemie bis einschließlich Karfreitag alle Veranstaltungen abgesagt. Der Krisenstab der Stadt Köln habe das entschieden, teilte die Stadt mit. Bereits erworbene Karten würden erstattet. Die städtischen Museen, Bibliotheken und das Historische Archiv sollen dagegen geöffnet bleiben. In Dortmund dagegen werden alle öffentlichen Kultureinrichtungen bis Mitte April abgesagt. Darunter fallen neben dem Konzerthaus und dem Theater auch alle Museen und Bibliotheken der Stadt.

Kein "Lohengrin" von Katharina Wagner in Barcelona Auch die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, bekommt die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zu spüren. Die Premiere ihrer "Lohengrin"-Inszenierung in Barcelona kann nicht wie geplant am Donnerstag kommender Woche stattfinden, wie das Gran Teatre del Liceu mitteilte. Das Theater stellt seinen künstlerischen Betrieb nach Angaben auf der Theaterhomepage bis zum 26. März ein. Die erste "Lohengrin"-Aufführung ist demnach derzeit für den 28. März geplant. Die Urenkelin von Richard Wagner wollte den "Lohengrin" ihres Urgroßvaters in Barcelona ursprünglich am 19. März mit Klaus Florian Vogt in der Titelrolle auf die Bühne bringen. Erin Wall sollte die Elsa von Brabant singen und Evelyn Herlitzius deren Gegenspielerin Ortrud.

Staatstheater Stuttgart und Museum Barberini zu Alle Vorstellungen des Staatstheater Stuttgart fallen vom 12. März bis zum 19. April 2020 aus. Der Entscheidung liegt eine vom Land Baden-Württemberg verfügten Anordnung im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion mit dem Coronavirus zu Grunde. Abgesagt werden auch alle Führungen und Begleitprogramme. Die Karten für die abgesagten Vorstellungen werden kostenfrei storniert. Auch das Potsdamer Museum Barberini ist ab sofort für sechs Tage geschlossen. Das pro Tag empfohlene Limit von höchstens 500 bis 1.000 Besuchern bei Kulturveranstaltungen ließe sich nicht gewährleisten, hieß es zur Begründung. Das Museum, in dem derzeit eine große Monet-Ausstellung zu sehen ist, hatte bereits in der vergangenen Woche die Anzahl der Besucher stark begrenzt.

Bonn sagt Beethovenfest ab Die Stadt Bonn hat ihr für nächste Woche geplantes Beethovenfest wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Es handele sich um zehn Veranstaltungen zwischen dem 13. und 22. März, sagte eine Sprecherin. Die Konzerte müssten ersatzlos ausfallen, bereits erworbene Tickets würden erstattet. Bonn feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Komponisten, der dort 1770 geboren wurde.

James Blunt spielt vor leeren Rängen Popsänger James Blunt spielte wegen des Coronavirus im Großen Saal ein Konzert ohne Publikum. Das Konzert konnte aber als Livestream kostenlos im Internet verfolgt werden. "Ohne euch wäre es nur eine Probe", richtete Blunt, lässig in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen bekleidet, das Wort an die Zuschauer an den Bildschirmen. Statt Jubel gab es zwischen den Liedern Stille und eine dunkle Bühne. Außenaufnahmen der bunt beleuchteten Elbphilharmonie wurden eingeblendet. Am Ende des gut anderthalbstündigen Auftritts applaudierten James Blunt und seine Band sich selbst.

Roncalli-Chef bittet Politik um Hilfe Der Direktor des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul, hat nach der Absage der Vorstellungen in Recklinghausen wegen des neuartigen Coronavirus die Politik um Hilfe gebeten. "Momentan wird nur über Hilfen für die Wirtschaft gesprochen, die Kultur ist einmal mehr das Stiefkind", schrieb Paul in einem offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Das neue Programm "All for art for all" sei zwei Jahre lang vorbereitet worden, der Zirkus beschäftige 150 Menschen, es seien bereits 500 000 Euro investiert worden. Die nicht-subventionierte Kulturszene werde sich von diesem "Kulturschock" jahrelang nicht erholen, schrieb Paul. Der Kreis Recklinghausen hatte aus Gründen des Infektionsschutzes beschlossen, das Roncalli-Gastspiel vom 12. März bis zum 5. April Recklinghausen abzusagen.

Tom Hanks und Ehefrau mit Coronavirus infiziert Hollywood-Star Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und haben sich in Quarantäne begeben. Sie hätten sich während ihres aktuellen Aufenthalts in Australien unwohl gefühlt, leichtes Fieber und Gliederschmerzen gehabt und sich untersuchen lassen, erklärte der 63-jährige Hanks in einer Stellungnahme sowie über Twitter und Instagram. Die beiden befanden sich nach Behördenangaben in einem Krankenhaus in Queensland in stabilem Zustand. Die Produktion des Biopics über Elvis, an dem Hanks in Australien gearbeitet hatte, wurde eingestellt, wie das Filmstudio Warner Bros mitteilte.

Spanien schließt Prado und viele andere Museen Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließt Spanien das weltberühmte Madrider Museo del Prado. Der Prado, das Museo Reina Sofía, das Thyssen-Bornemisza sowie zahlreiche andere Kunst- und Ausstellungshäuser und Staatsarchive der spanischen Hauptstadt werden ab Donnerstag und "bis auf weiteres" nicht mehr besucht werden können, wie das Kulturministerium in Madrid mitteilte. Mit dieser Maßnahme leiste man den jüngsten Vorgaben der spanischen Regierung Folge, die für die Gebiete mit besonders hoher Übertragungsrate des Covid-19-Erregers beschlossen worden seien, hieß es. Mit mehr als eintausend nachgewiesen Infektionen und 31 Toten hat Madrid knapp die Hälfte aller Fälle in Spanien.