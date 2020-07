Samstag, 4. Juli 2020

Buchpreis-Verleihung wegen Corona ohne Publikum

Der Deutsche Buchpreis wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum vergeben. Die Preisverleihung finde wie geplant am 12. Oktober im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Die Veranstaltung werde unter anderem über die Website des Deutschen Buchpreises übertragen. Geplant sind Interviews mit Juroren und dem Veranstalter. Die nominierten Titel werden durch Lesepassagen und eingespielte Filme der Deutschen Welle vorgestellt. Am Ende stehen die Bekanntgabe des Romans des Jahres und die Dankesworte des Preisträgers. Am 18. August gibt die Jury die 20 Titel umfassende Longlist bekannt. Die Shortlist mit den sechs Finalisten wird am 15. September veröffentlicht.