Kulturnachrichten

Montag, 14. September 2020

Buchmesse mit bleibenden Einschränkungen Der Chef der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, rechnet nach der eingedampften Ausgabe im kommenden Monat mit bleibenden Einschränkungen für die Veranstaltung. Die Messe werde sich dauerhaft verändern, sagte Boos der Deutschen Presse-Agentur. Volle Messehallen, Gedränge in den Gängen und Besucherrekorde werde man so schnell nicht wieder erleben. Die Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr mit nur einem Zehntel der Aussteller im Vergleich zum Vorjahr stattfinden. Der Grund hierfür sind vor allem die Corona bedingten Reiseeinschränkungen. Es gibt digitale Angebote, Veranstaltungen in der Festhalle und an Dutzenden Orten in der Stadt - mit vielen Stars. Nur die gewohnten Stände in den Messehallen wird es nicht geben.

NRW fördert 21 Privattheater mit extra Geld Nordrhein-Westfalen hat die Förderung für 21 Privattheater in der Corona-Krise aufgestockt. Die Unterstützung für die vor allem im Ruhrgebiet und im Rheinland angesiedelten Theater werde noch einmal um 200 000 auf rund 915 000 Euro erhöht, teilte das Kulturministerium in Düsseldorf mit. Privattheater würden sonst nicht vom Land gefördert. Ziel sei es, die kulturellen Strukturen im Land zu erhalten, sagte die parteilose Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Privattheater seien ein wesentlicher Teil der vielfältigen Theaterlandschaft in NRW. Insgesamt umfasst das Stärkungspaket "Kunst und Kultur" 185 Millionen Euro.

Museum Kolumba wieder Sanierungsfall Das vor 13 Jahren vom Schweizer Stararchitekten Peter Zumthor gebaute Kölner Kunstmuseum Kolumba muss vermutlich erneut saniert werden. Das Problem der undichten Fassade sei nicht gelöst, sagte Direktor Stefan Kraus der Katholischen Nachrichten-Agentur. Zumthor werde Anfang November zu Beratungen nach Köln kommen. Die Schäden seien aber keine Gefahr für die ausgestellten Werke, so Kraus. An dem Museum des Erzbistums Köln waren vor acht Jahren Schäden am Lehmputz festgestellt worden. Durch feinste Haarrisse zwischen Backsteinen und Fugenmörtel war Regenwasser gedrungen. Die bisherigen Ausbesserungen kosteten rund 450.000 Euro.

Preisträger des Jüdischen Filmfestivals geehrt Die Preisträger des Jüdischen Filmfestivals Berlin und Brandenburg (JFBB) stehen fest: "The end of love" der israelischen Regisseurin Keren Ben Rafael wurde mit dem Preis "Beste Regie Spielfilm" ausgezeichnet. "Masel tov cocktail" von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch erhielt den Preis "Bester Nachwuchsfilm" und "Kiss me kosher" von Shirel Peleg die "Empfehlung für den besten deutschen Film mit jüdischer Thematik". Das teilten die Veranstalter des Festivals mit, das gestern Abend zuende gegangen war. Die Preise sind mit 2000 und 3000 Euro dotiert.

Verbände fordern Freiheitsrechte für Hongkong Autoren- und Publizistikverbände in Deutschland haben gefordert, dass die Freiheitsrechte in Hongkong bewahrt werden. Mit dem "Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong" vom Juni stünden die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Publikationsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit de facto unter Strafe. Die Bundesregierung und die EU müssten sich gegenüber der chinesischen Regierung "entschieden für den Erhalt von Freiheitsrechten einsetzen". Unterzeichner des Aufrufs sind der Schriftstellerverband PEN-Zentrum, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das Internationale Literaturfestival, Reporter ohne Grenzen und der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di.

Spielepreis 2020 geht an kooperative Spiele Das Spiel "Die Crew" erhält den Deutschen Spielepreis 2020. Die Auszeichnung für das beste Kinderspiel erhält "Andor Junior". In beiden prämierten Titeln müssten die Spieler gemeinsam eine Aufgabe lösen statt gegeneinander anzutreten, wie der Friedrich Merz Verlag in Bonn mitteilte. Er verleiht den Spielepreis seit 30 Jahren. Alle ausgezeichneten Spiele werden im Oktober auf der weltgrößten Messe für Gesellschaftsspiele vorgestellt, wie es weiter hieß. Die "Spiel" in Essen findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt.

Digitales Bildungsportal Mundo ist online Angesichts des Bedarfs an digitalen Unterrichtsangeboten in der Coronakrise haben die 16 Bundesländer ein gemeinsames Bildungsportal freigeschaltet. Das Onlineportal Mundo stellt allen pädagogischen Fachkräften, Schülern und Eltern mit dem neuen Schuljahr kostenlos geprüfte Unterrichtsmedien zur Verfügung, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin mitteilte. Das Bildungsportal wird demnach kontinuierlich ausgebaut und um neue Lerninhalte ergänzt. Unter anderem steuern öffentlich-rechtliche Sender dazu didaktische audiovisuelle Medien bei. Es können etwa Videos, Audiodateien oder Arbeitsblätter heruntergeladen werden. Eine Austauschplattform namens Sodix soll zudem dafür sorgen, dass die Länder, Rundfunkanstalten, Lehrkräfte und andere Anbieter von Lerninhalten Bildungsmedien bereit stellen und Länder diese dann in ihre eigenen Landesportale integrieren können. Sodix soll innerhalb der kommenden 28 Monate umgesetzt werden.

Atwood erhält Friedenspreis für ihr Lebenswerk Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood wird mit dem Dayton Literatur-Friedenspreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die 80-Jährige lehre ihre Leserinnen und Leser, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einzufordern, so die Begründung der US-Stiftung, die die Auszeichnung vergibt. Atwood zeige, was es bedeute, anders zu sein und könne gerade dadurch mehr Mitgefühl für Menschen wecken, die nicht genauso seien "wie wir". Atwood ist besonders durch den Roman "Der Report der Magd" von 1985 bekannt geworden, der als Vorlage einer Verfilmung und einer Fernseh-Serie diente. Darin beschreibt sie eine in den USA errichtete fundamentalistisch-christliche Diktatur, in der Frauen entrechtet sind und zum Kinderzeugen gezwungen sind.

Denkmaltag erstmals überwiegend digital Der Tag des offenen Denkmals fand in diesem Jahr überwiegend digital statt. Die auf einer zentralen Website präsentierten Angebote seien sehr gut angenommen worden, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit. Hunderte Denkmäler beteiligten sich mit mehr als 1.200 Beiträgen, darunter Filme, digitale Rundgänge, Fotoreihen, Live-Veranstaltungen und Podcasts. Damit waren Blicke hinter die Fassaden von Kirchen, Burgen und anderen historischen Gebäuden oder Parks möglich. Bis Ende September sollen die Beiträge auf www.tag-des-offenen-denkmals.de abrufbar sein, unter anderem eine virtuelle Baustellenführung durch die Bonner Beethovenhalle.

Berlin Art Week ist zu Ende gegangen Die Berlin Art Week mit Ausstellungen in Galerien, Museen und dem Technoclub Berghain ist am Sonntag nach fünf Tagen zu Ende gegangen. Die Veranstalter bewerteten die Kunstwoche, die wegen der Corona-Pandemie ihr Konzept an vielen Stellen ändern musste, als gelungen. Die große Nachfrage und die restlos ausgebuchten Time-Slots hätten bestätigt, dass die Lust auf analoge Veranstaltungen, immer unter Einhaltung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln, groß sei, so die Veranstalter. Beteiligt waren unter anderem 20 Kunstinstitutionen und Museen, die Messe Positions Berlin Art Fair, 13 Privatsammlungen sowie zahlreiche Galerien.

"Gang nach Buchenwald" erinnert an KZ-Befreiung Mit einem Gedenkweg ist in Weimar an die Opfer des KZ Buchenwald und die Befreiung des Lagers durch die US-Armee 1945 erinnert worden. Ein "Nie wieder" könne nur gelingen, wenn wir nicht wegschauten, wenn heute wieder Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Hautfarbe angegriffen werden, sagte Thüringens Ministerpräsident Ramelow am Sonntag zum Auftakt bei dem "Gang nach Buchenwald" anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung. Der ursprüngliche Termin im Frühjahr war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Gedenkweg vom Weimarer Bahnhof zum ehemaligen KZ auf dem Ettersberg war ein gemeinsames Projekt der aktuell laufenden Achava-Festspiele, des Kunstfests Weimar, der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und dem Deutschlandfunk Kultur.