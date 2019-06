Kulturnachrichten

Mittwoch, 26. Juni 2019

Buchlogistiker KNV gerettet Der Schreck war groß, als vor kaum fünf Monaten der größte deutsche Buchgroßhändler Koch, Neff und Volckmar (KNV) Insolvenz anmelden musste. Nun ist die Fracht- und Logistikfirma Zeitfracht eingestiegen. Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels zitiert Insolvenzverwalter Tobias Wahl, dass das Berliner Familienunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 350 Millionen Euro "die Weichen für eine erfolgsversprechende Zukunft" von KNV gestellt habe. "Durch die Bündelung von Know-how und die Nutzung der jeweiligen Stärken beider Seiten ergeben sich erhebliche Synergien." Der Erwerb steht allerdings noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der Banken und der Kartellbehörden.

Israelischer Botschafter verteidigt Kritik am Jüdischen Museum Berlin Jeremy Issacharoff, der Vertreter Israels in Deutschland, setzt den Streit um die Ausrichtung des Jüdischen Museums in Berlin fort. Nach dem Rücktritt des Direktors Peter Schäfer wies er Kritik zurück, sein Land "versuche, deutsche kulturelle Institutionen zu zensieren und die künstlerische und intellektuelle Autonomie des Jüdischen Museums Berlin einzuschränken". In einem Gastbeitrag im "Tagesspiegel" schreibt Issacharoff, in "demokratischen Gesellschaften sind Museen nicht dazu da, Menschen politisch zu indoktrinieren. Im Geiste des Bundestagsgesetzes von 2001 sollte sich das Jüdische Museum in Berlin ursprünglich auf den erheblichen Beitrag der Juden zur deutschen Gesellschaft und der Menschheit im Laufe der Geschichte konzentrieren", so Issacharoff. "Wenn dies das Mandat des Jüdischen Museums ist, sollte es die Freiheit dazu haben, dieses Ziel ohne externe Intervention zu verfolgen. Begibt es sich aber wiederholt in die politische Arena, um unter anderem Positionen zur israelisch-palästinensischen Auseinandersetzung zu beziehen, kann sich das Museum nicht hinter seiner kulturellen Immunität vor legitimer Kritik verstecken."

Bundeskulturetat steigt 2020 um 3,3% Für "Zukunftsprogramm Kino" gibt es im kommenden Jahr 15 Millionen Euro mehr aus der Bundeskasse. Um die gleiche Summe wird die Finanzierung der Deutschen Welle steigen. Nur zwei Beispiele, für das, was Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit der Erhöhung ihres Etats vor hat. Wie sie heute mitteilen ließ, erhöht sich der Etat für Kultur und Medien 2020 um mehr als 58 Millionen Euro auf gut 1,82 Milliarden Euro. Nach Angaben der Staatsministerin entspricht das einem Plus von 3,3 Prozent. Der Gesamthaushalt des Bundes steigt dagegen nur um ein Prozent. Grütters bedankte sich ausdrücklich bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD.

Ensemble-Protest gegen neuen Direktor des Landestheaters S-H Es ist ein Offener Brief. Gerichtet an die designierte Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters. Ein Protestbrief gegen Rolf Petersen als Schauspieldirektor. Wie nachtkritik.de zitiert, wird diese Personalie von den 24 Erstunterzeichnern als "Skandal" bezeichnet. Es wird angezweifelt, ob Petersen, Leiter der Niederdeutschen Bühnen in Schwerin und Flensburg, über die Erfahrung und die Netzwerke verfüge, um das Schauspiel des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters "in aktuellen theatralen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Diskursen" zu verorten. Auch in einer eigens einberufenen Spartenversammlung konnte Petersen das Ensemble offenbar nicht von seiner Eignung überzeugen.

Söder will in München Youtube-Festival gründen Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef antwortet auf Rezo: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, will Markus Söder ein "Youtuber-Festival" gründen. Zudem plane er einen "Influencer-Preis". Im Interview mit der SZ sagte er, auch Bayern müsse sich bei Digitalthemen "besser aufstellen". Er wünsche sich, das ein erstes großes Festival für Youtuber, die "häufig größere Stars als Filmschauspieler" seien, in München stattfinde. Wie genau diese Veranstaltung ablaufen soll, konkretisierte Söder nicht, weil sich die Idee "noch im Anfangsstadium" befinde. Das Video des Youtubers Rezo mit seiner Kritik vor allem an CDU und CSU wurde innerhalb weniger Tage über 14 Millionen Mal gelesen. Der 26-Jährige erhielt viel Zuspruch und hat die etablierten Parteien in Erklärungsnot gebracht.

Kühnert und Amthor in neuem Youtube-Format An diesem Donnerstag beginnt das Magazin "Stern" mit der "Diskuthek". In dem wöchentlichen Magazin im Youtube-Format werden als erstes Juso-Chef Kevin Kühnert und das jüngste Mitglied des Bundestages, der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor miteinander sprechen. Themen sind die Grünen, die Krise der Volksparteien und die Wohnungspolitik, teilte der "Stern" mit. Das Magazin hat für dieses Projekt im Rahmen der Google News Initiative eine Anschubfinanzierung von YouTube erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Höhe der Zuwendung wurde nicht öffentlich gemacht.

Diskussion über Einflussnahme auf Jüdisches Museum Berlin hält an Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, kritisiert die "Tabuisierung jeder offenen Diskussion über Israel oder über den Antisemitismus der Gegenwart". In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schreibt Loewy knapp zwei Wochen nach dem Rücktritt der Führung des Jüdischen Museums in Berlin: Diese habe in der "Kampagne gegen das Berliner Museum seinen fatalen Ausdruck gefunden". Direktor Peter Schäfer war zunächst von der israelischen Regierung für die Ausstellung über Jerusalem scharf angegriffen worden. Nachdem ihm der Zentralrat der Juden in Deutschland mit Blick auf die israelkritischen BDS-Bewegung vorgeworfen hatte, nicht ausreichend auf der jüdischen Seite zu stehen, war Schäfer zurückgetreten. Loewy kommentiert, dass jüdische Museen wissenschaftliche Einrichtungen seien, die einem Bildungsauftrag folgten und sich mit der "ganzen Pluralität jüdischer Stimmen und Lebensäußerungen" beschäftigen - ebenso wie mit jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen "unabhängig von politischer Einflussnahme". Im Deutschlandfunk Kultur sagte Christoph Stölzl, der vorübergehend zum Berater des Jüdischen Museums Berlin bestimmt wurde: Man sollte sich davor hüten, das Haus zur Hauptdiskussionsstätte über den Nahost-Konflikt zu machen. Dafür gäbe es viele Foren, Parlamente und Akademien. Es könne nicht allein einem Museum überlassen werden.

Friedenspreis des Deutschen Films vergeben Für seinen Fluchtthriller "Ballon" ist der deutsche Regisseur Michael "Bully" Herbig mit dem nationalen Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke ausgezeichnet worden. Der internationale Friedenspreis des Deutschen Films ging an die libanesische Regisseurin Nadine Labaki. Mit dem Sonderpreis wurde der syrische Regisseur Talal Derki für seinen Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" geehrt. Der mit je 7500 Euro dotierte Friedenspreis des Deutschen Films ehrt künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension.

Sanierung der Kölner Bühnen bis 2023 Die Sanierung der Kölner Bühnen wird nach jetzigem Stand noch bis 2023 und damit insgesamt elf Jahre dauern. Die Kosten würden aber ungefähr in dem zuletzt umrissenen Rahmen von 554 bis 571 Millionen Euro bleiben, sagte der Technische Betriebsleiter Bernd Streitberger. Anfangs waren 250 Millionen vorgesehen, wieder öffnen sollte das Ensemble aus Oper und Schauspielhaus ursprünglich im Jahr 2015. Wie sich herausstellte, war es nur mit großem Aufwand möglich, die historische Grundsubstanz zu erhalten und das Gebäude gleichzeitig den heutigen Sicherheitsbestimmungen und technischen Erfordernissen anzupassen. In den ersten drei Jahren der Generalüberholung hat es nach früheren Angaben Streitbergers "eklatante Fehlleistungen" gegeben.

Neues Einstein-Zentrum forscht zu Zeitphänomenen Berlin ist Standort des ersten „Einstein-Center Chronoi". Unter altertumswissenschaftlichen Aspekten beschäft es sich mit der Wahrnehmung der Zeit sowie mit Konzepten und Organisation von Zeit. Das Zentrum ist eine Kooperation der Freien Universität und der Humboldt-Universität sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und weiteren Forschungsinstituten.

Großes Bundesverdienstkreuz für Volker Schlöndorff Der Regisseur der "Blechtrommel" ist von der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrte den 80-Jährigen Volker Schlöndorff im Schloss Bellevue in Berlin. Er verlieh dem Filmemacher das Große Verdienstkreuz. Schlöndorff wurde bereits mit einem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Cosby legt gegen Verurteilung Berufung ein Der US-Schauspieler und Komiker Bill Cosby hat gegen seine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Berufung eingelegt. Der 81-Jährige hoffe auf ein faires Verfahren vor einem Berufungsgericht, sagte sein Sprecher. Cosby war Ende April 2018 schuldig gesprochen worden, eine Frau im Jahr 2004 unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Im September 2018 wurde er zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Cosby wird von etwa 60 Frauen sexueller Missbrauch vorgeworfen, allerdings sind die meisten Fälle verjährt. Seit seiner Verurteilung sitzt Cosby im Gefängnis.