Kulturnachrichten

Freitag, 20. November 2020

Buchhändler Thalia und Osiander dürfen fusionieren Das Bundeskartellamt hat die Gründung einer gemeinsamen Vertriebsgesellschaft der beiden Bucheinzelhändler Thalia und Osiander genehmigt. Obwohl dadurch eine große Handelsplattform entsteht, sieht das Kartellamt den Wettbewerb auf dem freien Markt nicht als gefährdet an. Ausschlaggebend dafür sei die gesetzliche Buchpreisgebung: Weil Bücher überall gleich viel kosten, seien kleine, lokale Buchläden durch die Fusion nicht gefährdet, so das Amt. Thalia betreibt bundesweit 312 Filialen, Osiander vor allen Dingen in Süddeutschland 72.

Booker-Literaturpreis geht an Douglas Stuart Der britische Booker-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den gebürtigen Schotten Douglas Stuart für seinen Debütroman "Shuggie Bain". Er basiert auf der Kindheit des Autors und spielt in den 1980er-Jahren in Glasgow. Douglas erzählt darin die Geschichte eines Jungen, der eine verarmte, alkoholabhängige Mutter hat. Der Roman sei "gewagt, erschreckend und lebensverändernd", sagte die Jury-Vorsitzende Margaret Busby bei der Online-Zeremonie in London. Stuart lebt seit dem Jahr 2000 in den USA. Der Booker-Literaturpreis ist mit umgerechnet knapp 56.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden Autoren, die auf Englisch schreiben und deren Werke in Großbritannien erscheinen.

Ulrike Draesner gewinnt Bayerischen Buchpreis Die Autorin Ulrike Draesner ist für ihren Roman "Schwitters" mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Das teilten die Preisrichter in München mit. Bei den Sachbüchern siegte Jens Malte Fischer mit "Karl Kraus". Der Bayerische Buchpreis wird seit 2014 jedes Jahr verliehen. Die Gewinner in den Kategorien Sachbuch und Belletristik erhalten jeweils 10.000 Euro. Normalerweise diskutieren die Juroren vor Publikum darüber, wer die Auszeichnungen erhalten soll. Zuschauer waren aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Auch die Autoren konnten nicht dabei sein.

Regisseur Spike Lee plant Viagra-Musical Der US-Regisseur Spike Lee plant ein Musical über die Erfindung des Potenzmittels Viagra. Das Stück mit Gesang und Tanz werde auf einem Artikel aus dem Magazin "Esquire" basieren, berichtete die "New York Times". Der 63-jährige werde gemeinsam mit dem britischen Autor Kwame Kwei-Armah das Drehbuch schreiben. Die Songschreiber Stew Stewart und Heidi Rodewald seien für die Musik verantwortlich. Wann der Musical-Film Premiere feiern und wer darin mitspielen soll, war zunächst noch nicht klar. Der Oscarpreisträger Lee ist bislang vor allem für seine gesellschaftskritischen Filme rund um das Thema Rassismus bekannt, wie beispielsweise "Malcolm X".

Galerien erwarten massive Umsatzrückgänge Angesichts der coronabedingten Einschränkungen gehören Galerien neben Buchhandlungen zu den aktuell wenigen zugänglichen Orten der Kultur. Dennoch rechnen die bundesweit rund 700 Galerien mit massiven Umsatzeinbrüchen in diesem Jahr. Das ergibt im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler veröffentlichte Studie des Instituts für Strategieentwicklung. Der Umsatz der Galerien-Branche hatte sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu einer Erhebung von 2012 von 450 auf 890 Millionen Euro gesteigert. Im aktuellen Corona-Jahr wurden im ersten Halbjahr 336 Millionen umgesetzt. Die Galerien erwarten laut Studie, deren Daten noch vor Absage der für die Branche immens wichtigen Art Cologne erhoben wurden, im Durchschnitt mehr als 40 Prozent Verlust. Manche Galerien befürchten einen vollständigen Zusammenbruch ihres Geschäfts.

München ehrt Hanna Schygulla Die Schauspielerin Hanna Schygulla erhält für ihr Lebenswerk den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München. Das gab die Stadt bekannt. Geehrt werde eine Chanteuse und Schauspielerin, die Filmgeschichte geschrieben habe und ihre Bindung an München aufs Natürlichste mit französischer Lebensart, internationalem Renommee und Weltläufigkeit in Einklang bringe. Die 76-Jährige ist bekannt aus Filmen wie "Liebe ist kälter als der Tod", "Falsche Bewegung" und "Auf der anderen Seite".

Beethoven-Haus bekommt Brief des Komponisten geschenkt Das Beethoven-Haus in Bonn hat einen Brief des Komponisten aus dem Jahr 1806 geschenkt bekommen. Zum 250. Geburtstag des Musikers habe ein Autographen-Sammler dem Museum das Schriftstück überlassen, teilte Kustodin Julia Ronge in Bonn mit. Den Brief habe Beethoven an den Sänger Friedrich Sebastian Mayer gerichtet, der in den Uraufführungen der Oper Fidelio den Part des Pizarro übernahm. Die Sammlung des Bonner Beethoven-Hauses umfasst rund 600 Briefe des Komponisten, wie es hieß.