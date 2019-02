Kulturnachrichten

Freitag, 15. Februar 2019

Buchgroßhändler KNV ist pleite Insolvenz könnte Auswirkungen auf die Lieferkette haben Nachdem Investorengespräche gescheitert sind, gab der Stuttgarter Buch- und Mediengroßhändler Koch, Neff & Volckmar, die KNV-Gruppe, seine Insolvenz bekannt. Betroffen sind die 1900 Mitarbeiter in Stuttgart und dem Logistikzentrum in Erfurt. Als größter deutscher Buchgroßhändler ist KNV Bindeglied zwischen Verlagen und Buchhandlungen. Er hält 590.000 Bücher von 5.000 Verlagen auf Lager, die zum nächsten Tag geliefert werden können. Der Geschäftsbetrieb von KNV und damit die Belieferung sollen vorerst weiter laufen. Ein Insolvenzverwalter ist noch nicht bestellt. In der Branche gibt es Befürchtungen, dass bei einem Scheitern die Konkurrenten Libri und Umbreit große Teile des Geschäfts unter sich ausmachen könnten.

Pariser Auktionshaus versteigert seltenen Gauguin Seit 1920 war es nur zwei Mal zu sehen Paul Gauguins Frühwerk "Le Jardin de Pissarro, Quai du Pothuis à Pontoise" kommt in Paris unter den Hammer. Für das Auktionhaus Sotheby's, das das Bild in Paris am 29. März versteigert, ist die Auktion ein Ereignis. Das Werk sei seit 1920 nur zwei Mal öffentlich zu sehen gewesen. Auf dem Bild ist das Landhaus von Camille Pissarro abgebildet und ein Sonnenschirm, unter dem ein Mann sitzt. Dabei soll es sich um Pissarro selber handeln. Das Bild sei eine Hommage an Pissarro, wie das Auktionshaus erklärte. Das Bild besitzt noch eine weitere Besonderheit. Auf seiner Rückseite befinden sich zwei skizzierte Porträts von Gauguin. Laut Sotheby's könnten es die ersten Selbstbildnisse des Malers sein.

Trauerfeier für Tomi Ungerer in Straßburg Der Zeichner und Karikaturist wurde als "großer Elsässer" gewürdigt Straßburg hat sich mit einer bewegenden Trauerfeier von dem Zeichner und Karikaturisten Tomi Ungerer verabschiedet. Der Straßburger Erzbischof Luc Ravel würdigte den Toten im Münster der Stadt als "großen Elsässer". "Mit ihm geht ein Teil des Elsass", sagte er vor Hunderten Trauergästen, darunter Ungerers Angehörige und Straßburgs Bürgermeister Roland Ries. Tomi Ungerer war am 9. Februar im Alter von 87 Jahren in Irland gestorben. Der 1931 in Straßburg geborene Ungerer schrieb und illustrierte berühmte Kinderbücher wie "Die drei Räuber" und "Der Mondmann". Außerdem schuf er scharfzüngige Bilderbücher für Erwachsene. Ungerer wünscht sich, dass seine Asche zwischen Straßburg und Irland aufgeteilt wird, wo er seit 1976 mit seiner dritten Frau lebte, wie der Sender France 3 berichtete.

3000. "Perry Rhodan"-Band ist erschienen Abenteuer des Weltraumhelden werden seit 1961 wöchentlich veröffentlicht Der 3000. Band der Science-Fiction-Serie "Perry Rhodan" ist erschienen. Autoren des Jubiläumsbandes "Mythos Erde" sind Christian Montillon und Wim Vandemaan.

Die Romane werden weltweit von Japan bis Brasilien veröffentlicht, die erste Ausgabe "Unternehmen Stardust" kam im September 1961 in den Handel. Anschließend folgte wöchentlich ein neuer Roman der unendlich erscheinenden Fortsetzungsgeschichte um den Weltraumhelden Perry Rhodan im Rastatter Pabel-Moewig-Verlag. Die Science-Fiction-Serie ist inzwischen multimedial: Jeder Roman wird dem Verlag zufolge in gedruckter Form, als E-Book und Hörbuch veröffentlicht.

Berlinale zeigt Musikfilme Abend mit den Toten Hosen wird einer der Höhepunkte des Festivals Bei der Berlinale werden gleich zwei Musikfilme gezeigt. In "Weil du nur einmal lebst" geht es um eine Konzert-Tour der Düsseldorfer Band. Die Regisseurin Cordula Kablitz-Post folgte den Toten Hosen bei ihren Auftritten bis nach Argentinien. Dort haben die Musiker die treuesten Fans außerhalb des deutschsprachigen Raums. Der Abend mit der Band um Frontmann Campino dürfte einer der letzten Höhepunkte des Filmfestivals werden. Die Doku ist nicht im Wettbewerb, sondern ist ein Berlinale Special. Im Festival-Palast am Potsdamer Palast wird "Amazing Grace" gezeigt, darin geht es um das gleichnamige legendäre Gospelalbum der Soul-Ikone Aretha Franklin, die 2018 im Alter von 76 Jahren starb. Die Preise der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Samstag vergeben.

Filmschaffende kritisieren Oscar-Pläne Künstler stellen sich gegen Straffung der Preisverleihung Knapp einhundert Filmschaffende, darunter Regisseure wie Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Spike Lee, Damien Chazelle und Ang Lee, haben Pläne der Oscar-Akademie für eine Straffung der Preisverleihung kritisiert. In einem offenen Brief fordern sie, das übliche Format beizubehalten. Es sei eine Beleidigung, wenn wichtige Kinokunst herabgewürdigt werde, heißt es in dem Schreiben. Es geht um die Pläne der Filmakademie, die Oscars in den vier Kategorien Kamera, Schnitt, Live Action-Kurzfilm sowie Make-up und Haarstyling, erstmals während der Werbepausen auszuhändigen, um die Gala kürzer zu halten. Die Akademie verteidigte das Konzept mit dem Hinweis, dass die Übergabe und die Dankesreden in der Live-Übertragung im Internet zu sehen sein werden.

Facebook droht Milliarden-Bußgeld US-Behörden ziehen offenbar Konsequenzen aus Datenschutzpannen Facebook droht wegen Datenschutzpannen ein Rekordbußgeld von mehreren Milliarden Dollar. Das meldet die „Washington Post". Auf die genaue Höhe sollen sich das soziale Netzwerk und die US-Verbraucherschutzbehörde FTC noch nicht geeinigt haben. Bei Facebook hat es in den vergangenen Jahren mehrere Datenschutzpannen gegeben. Im Mittelpunkt steht vor allem der Skandal um Cambridge Analytica im März 2018. Damals schöpfte die Datenanalyse-Firma persönliche Informationen von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Zustimmung ab. Ziel der Aktion war es, deren Stimmabgabe bei den US-Wahlen im Jahr 2016 im Sinne von Auftraggebern zu beeinflussen. Im Kern geht es um die Frage, ob Facebook gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 verstoßen hat, laut der die Privatsphäre von Nutzern zu schützen sei.

Benefizkonzert für Venezuela geplant Milliardär Branson will Großveranstaltung organisieren Im Streit um Hilfslieferungen für Venezuela will der britische Milliardär Richard Branson ein Benefizkonzert an der Grenze des Krisenstaates zu Kolumbien organisieren. Es soll am 22. Februar stattfinden. Geplant sind Auftritte von Ex-Genesis-Frontmann Peter Gabriel, des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi ("Despacito") sowie venezolanischen und kolumbianischen Musikern. Ziel sei es, innerhalb von 60 Tagen 100 Millionen US-Dollar zu sammeln und die Grenze Venezuelas zu öffnen, damit die humanitäre Hilfe endlich die Millionen von Menschen erreichen könne, die sie am meisten benötige, heißt es auf der Website von "Venezuela Aid Live". Virgin-Gründer Branson sagte in einem Video, der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó und der Oppositionelle Leopoldo López hätten ihn gebeten, mit der Organisation des Konzerts zu helfen. In Venezuela herrscht ein Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Staatschef Nicolás Maduro und dem Parlamentspräsidenten Guaidó. Maduro lehnt Hilfslieferungen aus dem Ausland ab, weil er eine US-Militärintervention befürchtet.

"Roma"-Schauspieler erhält doch US-Visum Jorge Antonio Guerrero kann an Oscar-Verleihung teilnehmen Nach mehreren vergeblichen Versuchen hat Jorge Antonio Guerrero, einer der Schauspieler des für zehn Oscars nominierten Films "Roma", doch ein US-Visum bekommen, um an der Preisverleihung am Sonntag in einer Woche teilnehmen zu können. Medienberichten zufolge hat der Streaming-Dienst Netflix, der den Film von Regisseur Alfonso Cuarón produzierte, dem mexikanischen Schauspieler geholfen. Innerhalb des letzten Jahres waren drei seiner Anträge abgelehnt worden, hatte er zuvor in Interviews erklärt. Der Film "Roma" gilt als einer der Oscar-Favoriten. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Film ist unter anderem in den Sparten "Bester Film" und "Beste Regie" nominiert. Darin geht es um die Geschichte einer Familie und ihrer Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre. Guerrero spielt den Freund des Dienstmädchens Cleo, der einer militanten Gruppe beitritt.