Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Januar 2019

Buchbranche mit stabilem Umsatz im Jahr 2018 Vor allem Sachbücher wurden mehr verkauft Der Buchmarkt in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen stabilen Umsatz verzeichnet. Mit einem Plus von 0,1 Prozent liege das Jahresergebnis sogar leicht über dem Vorjahr, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. Besonders gut entwickelten sich demnach Sachbücher mit einem Plus von 5,5 Prozent. Kinder- und Jugendbücher konnten im Vergleich zum Vorjahr 3,2 Prozent an Umsatz hinzugewinnen. Die weiterhin bedeutendste Warengruppe, die Belletristik, liege mit minus 0,9 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Rückläufig waren ebenso Reiseliteratur (minus 3,2 Prozent) und Ratgeber (minus 1,2 Prozent).

Jüdischer Geschichtspreis für Hilde Schramm German Jewish History Award für Speer-Tochter Die frühere Grünen-Politikerin Hilde Schramm, Tochter von Hitlers Chefarchitekten und Rüstungsminister Albert Speer, wird mit dem Preis German Jewish History Award geehrt. Schramm und die von ihr gegründete Stiftung Zurückgeben würden für die Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet, teilte die US-amerikanische Obermayer-Stiftung als Ausloberin in Berlin mit. Das Grundkapital für Schramms Stiftung stammt aus dem Verkauf von drei Gemälden, die Schramm geerbt hatte und von denen sie vermutete, dass sie NS-Raubkunst waren.

Mitglieder der Schwedische Akademie kehren zurück Kjell Espmark und Peter Englund wollen wieder den Literaturnobelpreis vergeben Zwei zurückgetretene Mitglieder der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, kehren in das Gremium zurück. Das gaben Kjell Espmark und Peter Englund in einer Stellungnahme an die Zeitung "Dagens Nyheter" bekannt. "Es ist so, dass das Beste für die Akademie vor persönliche Konflikte gestellt werden muss", wurde Englund von dem Blatt zitiert. Die beiden waren Anfang April 2018 im Zuge eines heftigen Streits in der Akademie zurückgetreten. Der Skandal dreht sich um Vorwürfe gegen den Regisseur Jean-Claude Arnault, den Ehemann des Akademiemitglieds Katarina Frostenson. Er wurde Anfang Dezember von einem Berufungsgericht in Stockholm wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wird zudem vorgeworfen, die Gewinner des Literaturnobelpreises vorab ausgeplaudert haben. Der Skandal sorgte für mehrere Rücktritte innerhalb der Akademie und letztlich auch dafür, dass im vergangenen Jahr kein Literaturnobelpreis vergeben wurde.

Buchketten Thalia und Mayersche wollen fusionieren In Konkurrenz zu Amazon sei Kooperation unverzichtbar Die Buchhandelsketten Thalia und Mayersche fusionieren. Deutschlandweit hätte das gemeinsame Unternehmen etwa 350 Buchhandlungen. Das Zusammengehen muss noch von den Kartell- und Wettbewerbsbehörden gebilligt werden. Zur Mayerschen Buchhandlung gehören in Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz 55 Filialen, zu Thalia bundesweit etwa 300. In Konkurrenz zu Amazon und im Blick auf "veränderte Rahmenbedingungen" im Buchhandel seien Kooperationen für wirtschaftlichen Erfolg unverzichtbar, hieß es. Beide Marken blieben erhalten, genauso das Mayersche Stammhaus in Aachen.

Zum 90. Geburtstag: "Tim und Struppi"-Film geplant Unter der Regie von Peter Jackson und Steven Spielberg 90 Jahre alt und immer noch beliebt: Die beiden Comichelden "Tim und Struppi" kommen bald wieder ins Kino. Es sei eine "Option" für einen zweiten Kinofilm unterzeichnet worden, sagte der Chef des Verlags Casterman, Benoît Mouchart, auf France Info. Wie der erste Kinofilm von "Tim und Struppi" soll demnach auch der zweite von den beiden Starregisseuren Peter Jackson und Steven Spielberg auf die Leinwand gebracht werden. "Es könnte eine Mischung aus 'König Ottokars Zepter' und 'Der Fall Bienlein' sein", verriet Mouchart. "Tim und Struppi" feiern dieses Jahr ihren 90. Geburtstag. Die erste Geschichte über den pfiffigen Reporter und seinen Hund war am 10. Januar 1929 in der Kinderbeilage der belgischen Zeitung "Le Vingtième Siècle" erschienen.

Lady Gaga: Keine Zusammenarbeit mehr mit R. Kelly Gemeinsamer Song soll von Streamingplattformen entfernt werden Nach den jüngsten Missbrauchsvorwürfen gegen Musiker R. Kelly hat sich Pop-Ikone Lady Gaga für ihre Zusammenarbeit mit dem Sänger entschuldigt. "Ich entschuldige mich für mein schwaches Urteilsvermögen, als ich jung war, und dafür, nicht früher etwas gesagt zu haben", teilte die 32-jährige Musikerin über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Gleichzeitig kündigte sie an, nie wieder mit dem Musiker zusammenarbeiten und den Song "Do What U Want (With My Body)" von allen Streamingplattformen entfernen zu wollen. Zahlreiche Frauen werfen dem 52-jährigen R. Kelly vor, sie sexuell oder emotional missbraucht zu haben, teils schon im Teenager-Alter.

Bundesregierung verfügt noch über NS-Raubkunst Laut "Bild"-Zeitung stünden 2.500 Kunstwerke unter Raubkunst-Verdacht Die Kunstbestände der Bundesregierung enthalten laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung immer noch NS-Raubkunst. 2.500 Kunstwerke der Ministerien stünden noch unter Raubkunst-Verdacht, berichtet das Blatt unter Berufung auf Angaben des Finanzministeriums. Ein großer Teil dieser Kunst befinde sich in Museen, einiges aber auch in Bundesbehörden oder im Kunst-Depot in Berlin-Weißensee.

Goldmünzen-Prozess hat begonnen Berliner Landgericht verhandelt Diebstahl der "Big Maple Leaf" Mit großem Andrang hat am Berliner Landgericht der Prozess um den spektakulären Diebstahl einer Goldmünze im Millionenwert begonnen. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren. Den Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Sie sitzen nicht in Untersuchungshaft. Den Saal betraten sie durch ein Spalier von rund drei Dutzend Journalisten, ihre Anwälte äußerten sich vorab nicht. Die 100 Kilogramm-Münze "Big Maple Leaf" mit dem Bildnis von Königin Elizabeth II. und einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 gestohlen worden. Die Beute ist bis heute nicht aufgetaucht. Ermittler vermuten, dass die riesige Münze zerstückelt und verkauft wurde.

Gestohlene "Stolpersteine" in Rom werden ersetzt Außerdem werden 25 neue "Stolpersteine" verlegt 20 "Stolpersteine" für deportierte Juden, die im Dezember in Rom gestohlen worden waren, sollen ersetzt werden. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, werden im Stadtteil Monti neue Gedenksteine eingelassen. Darüber hinaus sollen bei kurzen Gedenkfeiern 25 neue "Stolpersteine" in verschiedenen Stadtteilen verlegt werden. Mitte Dezember hatten Unbekannte die in der römischen Altstadt ins Pflaster eingelassenen Messingplaketten mit den Namen und Lebensdaten einer jüdischen Familie herausgerissen.

50 Jahre danach: Neues Woodstock geplant Wer auftreten wird, ist noch unklar Genau 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival, bei dem Stars wie Jimi Hendrix und Janis Joplin auftraten, plant einer der Original-Organisatoren eine Neuauflage. Vom 16. bis 18. August wolle er in dem Ort Watkins Glen im Norden des Bundesstaates New York, etwa 200 Kilometer von dem Original-Schauplatz entfernt, ein Woodstock-Festival veranstalten, sagte Michael Lang der "New York Times". Weitere Details, etwa zu auftretenden Bands, verriet er noch nicht. Zum Original-Woodstock-Festival waren zwischen dem 15. und 18. August 1969 etwa 400 000 Menschen nach Bethel gekommen. Es gilt bis heute als Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA.

Ansturm auf Hamburger Elbphilharmonie hält an Täglich bis zu 16.000 Menschen auf der Plaza Zwei Jahre nach der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie hält der Besucher-Ansturm unvermindert an. Der Große Saal ist mit einer Auslastung von rund 99 Prozent so gut wie immer ausgebucht. Seit der Eröffnung haben bereits knapp 1,8 Millionen Menschen ein Konzert in der Elbphilharmonie gehört. Bis zu 16 000 Menschen besuchen täglich die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform des Gebäudes, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Das umstrittene Konzerthaus war am 11. Januar 2017 eröffnet worden.