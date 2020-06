Buch von John Bolton darf erscheinen

Sonntag, 21. Juni 2020

Das Buch des früheren US-Sicherheitsberaters John Bolton kann trotz Einspruchs der US-Regierung erscheinen. Das entschied heute ein Gericht. Das Weiße Haus hatte versucht die Veröffentlichung juristisch zu verhindern. Bolton verbreite darin nicht nur geheime Informationen, sondern gefährde mit der Veröffentlichung auch die "nationale Sicherheit", so die Begründung. Laut den Verlagsankündigungen wirft Bolton Präsident Trump außenpolitische Ignoranz, Nähe zu Diktatoren, und Amtsmissbrauch vor. In einem bereits vorab veröffentlichten Auszug schreibt er zudem, dass nahezu alle wichtigen Entscheidungen des Präsidenten von wahltaktischem "Kalkül" bestimmt gewesen seien.

Das von Kulturstaatsministerin Monika Grütters aufgelegte Corona-Hilfsprogramm für die notleidende Kulturbranche, die sogenannte Kulturmilliarde, ist erneut in die Kritik geraten. Barbara Rohm, Vorsitzende der Initiative Pro Quote Film, betonte im Deutschlandfunk Kultur, dass bei den Solo-Selbständigen und Kurzfristig Beschäftigten von diesen Geldern nichts ankomme, da sie nur für Betriebskosten und nicht für Miete und Lebensmittel ausgegeben werden dürfen. Die obigen Gruppen hätten aber in der Regel keinerlei solche Ausgaben. Man habe die Menschen aus dem Blick verloren, die die Branche am Laufen hielten, so Rohm.

Die "taz"-Chefredakteurin Barbara Junge hat wegen einer in die Kritik geratenen Kolumne über die Polizei ihr Bedauern geäußert. Junge schrieb in der heutigen Ausgabe, dass die Kolumne, so satirisch sie auch gewesen sein mag, daneben gegangen sei. Eine Passage in der Kolumne lese sich, als ob Polizisten mit Abfall gleichgesetzt würden. In dem Text vom Montag ging es darum, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Darin wurde auch die Option der Mülldeponie aufgegriffen. Aus der Berufsgruppe und von Politikern kam danach viel Kritik. Polizeigewerkschaften kündigten an, mit Strafanzeigen dagegen vorzugehen. Beim Deutschen Presserat gingen bereits bis Dienstag rund 50 Beschwerden ein.