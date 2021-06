Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Juni 2021

Bruce Springsteen kehrt an den Broadway zurück Der US-Musiker wolle schon am 26. Juni im Saint-James-Theatre auftreten, teilte der Veranstalter mit. Es wäre die erste Show am Broadway seit März vergangenen Jahres. Die meisten wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Theater sollen erst im September und Oktober wieder starten. Springsteen war schon 2018 mit 236 ausverkauften Vorstellungen am Broadway. Diesmal will er bis zum 4. September auftreten. Wer dabei sein will, muss eine Corona-Impfung nachweisen.

Erweiterung des Museums für B.B. King eröffnet Auf rund 420 weiteren Quadratmetern würden nun vor allem die letzten zehn Lebensjahre des 2015 verstorbenen Blues-Musikers dokumentiert, teilte das Museum in der Stadt Indianola im US-Bundesstaat Mississippi mit. Zu sehen sind unter anderem der Tour-Bus, die letzte Gitarre sowie zwei Privat-Autos. Bisher wurden im Museum Ausstellungsstücke aus den früheren Jahren gezeigt. B. B. King zählte zu den bedeutendsten Blues-Musikern der Geschichte.

Danny Masterson bestreitet Vergewaltigungen Der US-Schauspieler hat entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen. Nach Angaben des US-Senders CBS plädierte er bei einem Termin vor dem Haftrichter auf "nicht schuldig". Drei Frauen werfen dem 45-jährigen dagegen vor, sie zwischen 2001 und 2003 vergewaltigt zu haben. Sie waren - wie Masterson auch - in der Vergangenheit Mitglieder der "Scientology". Weil sie nach eigenen Angaben Angst hatten, von der Führung der Organisation bestraft zu werden, hatten sie die Straftaten zunächst nicht angezeigt.

Serebrennikow darf wieder nicht nach Cannes Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow, dessen Film im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft, darf nicht am Filmfestival von Cannes teilnehmen. Bis zum Ende seiner Bewährungsstrafe gelte für Serebrennikow ein Ausreiseverbot, sagte sein Anwalt Dmitri Charitonow der Nachrichtenagentur AFP. Der 51-jährige Regisseur war im vergangenen Juni in einem Aufsehen erregenden Prozess in Russland wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Verfahren wurde im In- und Ausland als politisch motiviert kritisiert, Serebrennikow weist die Vorwürfe zurück.

Im neuesten Film "Petrov's Flu" geht es um eine grippegeplagte Familie im Ural, der merkwürdige Dinge widerfahren. Nach Angaben von Sony Pictures soll der Film am 9. September in die russischen Kinos kommen.