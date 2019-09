Kulturnachrichten

Dienstag, 10. September 2019

Bronzetiere von Michael Jackson werden verkauft Mehrere Tierfiguren aus dem Nachlass von Pop-Ikone Michael Jackson sollen verkauft werden. Wie das Internet-Portal "TMZ" berichtete, haben die Figuren einen Wert von 1,75 Millionen Dollar. Auch ein Baum mit einer Gravur des "King of Pop" soll zum Verkauf stehen. Die Tiere, darunter eine Giraffe, ein Zebra und ein Flusspferd, standen den Angaben zufolge von 1994 bis 2005 im Garten von Jacksons "Neverland"-Ranch in Kalifornien. Mit der Ranch im US-Staat Kalifornien hatte sich Michael Jackson einen Kindertraum erfüllt und benannte es nach dem "Nimmerland" seines Märchen-Idols Peter Pan.

2017 mehr Drittmittel pro Universitätsprofessor*in Jede*r Professor*in an einer deutschen Universität hat 2017 im Schnitt 266.200 Euro Drittmittel eingeworben. Im Vergleich zum Jahr 2016 war dies ein Plus von 3,2 Prozent. Die medizinischen Einrichtungen an Universitäten sind dabei nicht berücksichtigt. Sie nehmen nach Angaben des Bundesamts eine Sonderstellung ein und verfügen über deutlich höhere Drittmitteleinnahmen. Jede*r Professor*in einer medizinischen Einrichtung warb im Schnitt 587.300 Euro ein. Insgesamt nahmen die Hochschulen - ohne Verwaltungsfachhochschulen - 2017 Drittmittel in Höhe von rund 7,8 Milliarden Euro ein. Drittmittel werden unter anderem für einzelne Forschungsprojekte oder Forschungsbereiche eingeworben. Unter den deutschen Universitäten erhielt die Technische Hochschule Aachen 2017 die meisten Drittmittel - insgesamt 294 Millionen Euro. Es folgten die Technische Universität München mit 276 Millionen Euro und die Technische Universität Dresden mit 210 Millionen Euro.

In Berlin sind die First Steps Awards verliehen worden In Berlin sind zum 20. Mal die First Steps Awards verliehen worden. Sie gelten als die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Filmemachernachwuchs. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Jacob Hauptmann für "Zeit der Monster". Als bester abendfüllender Spielfilm wurde Futur Drei von Faraz Shariat geehrt. Bester Dokumentarfilm wurde "Out of Place" von Friederike Güssefeld. Den Ehrenrpeis erhielt die künstlerische Leiterin der First Steps Awards, Andrea Hohnen, die seit Beginn den Preis und das Programm gestaltet. Mit der diesjährigen Ausgabe gab sie ihren Abschied bekannt.

Markus Fein wird Intendant der Alten Oper in Frankfurt Markus Fein wird neuer Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper in Frankfurt. Er tritt seinen neuen Job zum 1. September 2020 an. Das teilt das Frankfurter Kulturdezernat mit. Zur Zeit leitet der 48-Jährige die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Er freue sich, dass mit Fein ein "auf vielen Feldern erfahrener Intendant" an die Alte Oper komme, sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Zu seinen Aufgaben soll auch gehören, neue Zielgruppen zu erschließen und jüngere und mittlere Generationen stärker als bisher ans Haus zu binden. Fein, der in Frankfurt geboren wurde, bezeichnete die Alte Oper als "phantastisches Haus der Möglichkeiten". Bereits im April war bekannt geworden, dass der bisherige Intendant Stephan Pauly Chef des Wiener Musikvereins wird. Er leitet die Alte Oper seit 2012.

Rabbiner Nachama erhält Moses-Mendelssohn-Medaille Der Historiker und Rabbiner Andreas Nachama ist mit der Moses-Mendelssohn-Medaille ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte den Direktor der Stiftung Topografie des Terrors als Lehrmeister der Toleranz und Verständigung. Nachama sei ein Wegbereiter interreligiöser Versöhnung. Die Erinnerungskultur in Deutschland profitiere von seiner Nachdenklichkeit und Besonnenheit. Die Moses-Mendelssohn-Medaille wird seit 1993 an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Toleranz und Völkerverständigung engagieren. Zu den bisherigen Preisträgern gehören etwa der frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, sowie der Dirigent Daniel Barenboim.

Sanssouci-Skulpturen kehren an Standort zurück Das Skulpturenprogramm an den Neuen Kammern von Sanssouci in Potsdam kann nach 37 Jahren wiederhergestellt werden. Das insgesamt 1,2 Millionen Euro umfassende Restaurierungsprojekt sei durch Spenden möglich gemacht worden, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam mit. In einem ersten Schritt sollen am Dienstag kommender Woche vier der insgesamt 24 Skulpturen wieder vor dem sogenannten Mittelrisaliten aufgestellt werden.