Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. November 2019

Britischer Theaterregisseur Jonathan Miller gestorben Der britische Theaterregisseur Jonathan Miller ist tot. Der Star der satirischen Revue "Beyond the Fringe" starb im Alter von 85 Jahren an Alzheimer, wie seine Familie bekannt gab. Miller galt als einer der wichtigsten künstlerischen Persönlichkeiten Großbritanniens. In seiner Karriere war er in Theater, Fernsehen und in der Oper zu sehen. Einige der wichtigsten britischen Institutionen der Kunst und Kultur würdigten Miller für sein Schaffen, darunter das National Theatre und die Royal Opera.

Friedrichstadt-Palast erinnert an jüdische Wurzeln Der Berliner Friedrichstadt-Palast will ein Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland setzen. Er erinnert nun mit einer Fahne an seine Ursprünge. Am 29. November 1919 hatte Max Reinhardt das Große Schauspielhaus gegründet, aus dem später der Friedrichstadt-Palast hervorging. Während des Nationalsozialismus hätten Reinhardt und Theatermacher Erik Charell Deutschland verlassen müssen, sagte Intendant Berndt Schmidt. Die Fahne sei eine Erinnerung an die Wurzeln und ein Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland heute. "In diesen Zeiten - mit Anschlägen auf eine Synagoge in Halle und Angriffen auf Rabbiner - denke ich, dass wir es auch unseren Gründern schulden, auf diese Wurzeln hinzuweisen", so Schmidt.

LUX-Filmpreis geht an nordmazedonischen Film Das EU-Parlament hat den Film"Gott existiert, ihr Name ist Petrunya" der nordmazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska zum Sieger des diesjährigen LUX-Filmpreises gekürt. Die Auszeichnung zeige deutlich, dass die Gleichbehandlung von Männern und Frauen die Gesellschaft weiterhin stark beschäftige, sagte die SPD-Abgeordnete Petra Kammerevert in Brüssel. Der LUX-Filmpreis wird seit 2007 jährlich vom EU-Parlament vergeben.

Aus drei Finalistenfilmen suchen die EU-Abgeordneten den Sieger aus. Sie werden in den 24 EU-Amtsprachen untertitelt und in den Mitgliedstaaten gezeigt.