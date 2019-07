Kulturnachrichten

Sonntag, 7. Juli 2019

Britischer Maler Leon Kossoff gestorben Der britische Maler Leon Kossoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren. Das teilte seine Vertretung, die Galerie LA Louver in Los Angeles mit. Kossoff wurde 1926 als Sohn jüdischer Emigranten aus Russland in London geboren. Er wuchs im rauen East End auf, diente im Zweiten Weltkrieg in der Armee und studierte nach dem Krieg Kunst. Er gilt als Vertreter der School of London, zu der auch Nachkriegskünstler wie Francis Bacon, Lucian Freud und Frank Auerbach zählen. Bekannt wurde Kossoff durch Bilder seiner Heimatstadt. Seine Gemälde von Londoner Straßenszenen, Kirchen, U-Bahn-Stationen und Eisenbahnbrücken sind von dunklen, dick aufgetragenen Ölfarben geprägt. Kossoffs Werke wurden weltweit gezeigt, unter anderem in der National Gallery in London und im Museum of Modern Art in New York.

Brasilianischer Musiker Joao Gilberto gestorben Er galt als einer der Erfinder der Bossa Nova. Der brasilianische Gitarrist, Komponist und Sänger Joao Gilberto ist tot. Das berichten brasilianische Medien unter Berufung auf die Familie des Musikers. Joao Gilberto wurde 88 Jahre alt. 1963 nahm er in New York City gemeinsam mit Antonio Carlos Jobim, seiner Frau, der Sängerin Astrud Gilberto, und dem Saxophonisten Stan Getz das Album "Getz/Gilberto" auf. Das Album, nicht zuletzt das darauf enthaltene Stück "The Girl from Ipanema", machte die Musiker und die Bossa Nova weltbekannt. Als charakteristisch für Gilbertos Stil gelten der leise Gesang und der Rhythmus seines Gitarrenspiels.

Drama "Lara" erhält Filmkritiker-Preis in München Zum Abschluss des Filmfests München ist das deutsche Drama "Lara" mit dem Preis des internationalen Verbands der Filmkritiker ausgezeichnet worden. Regisseur Jan Ole Gerster hatte für den Film mit Corinna Harfouch und Tom Schilling bereits den Förderpreis Neues Deutsches Kino erhalten. Die Auszeichnung für den besten internationalen Film ging an "Bacurau". Der Thriller wirft einen Blick in eine düstere Zukunft, in der ein Dorf in Brasilien von der Landkarte gelöscht werden soll. Auf dem Filmfest München waren an zehn Tagen rund 180 Filme aus aller Welt zu sehen. Stargäste waren unter anderem der spanische Schauspieler Antonio Banderas sowie der britische Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes.