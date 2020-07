Kulturnachrichten

Samstag, 1. August 2020

Britischer Filmemacher Alan Parker gestorben Der britische Filmemacher Alan Parker ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Familie starb Parker am Freitag in London nach einer langen Krankheit. Parker war vor allem in den 1970er und 80er Jahren mit Filmen wie "12 Uhr Nachts - Midnight Express", "Bugsy Malone»" "Angel Heart", "Evita" und "Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses" erfolgreich. Sein Schaffen umfasste viele Genres; ebenfalls großen Erfolg hatte er mit "Fame", "The Commmitments", und "Pink Floyd - The Wall". Insgesamt wurde er für seine Filme mit zehn Oscars und 19 British Academy Film Awards ausgezeichnet.

Festival Young Euro Classic startet trotz Corona Morgen beginnt das Treffen der Jugendorchester aus aller Welt in Berlin, das "Young Euro Classic". Eigentlich. Denn wegen Corona werden die jungen Musiker nicht in die Hauptstadt einfliegen. Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt werden dieses Jahr Solisten und Ensembles aus dem Inland spielen, z.B. vom Bundesjugendorchester und von der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Man habe bewusst darauf verzichtet, das Festival wegen der Pandemie zu pausieren, so der Künstlerische Leiter, Dieter Rexroth, im Deutschlandfunk Kultur. "Jede Zeit, auch gerade eine Not-Zeit, braucht Musik. Es brauchen die Musiker Musik." Die Veranstalter hätten sich vergegenwärtigt, wie die Erwartungshaltung ihres Publikums sei, so Rexroth weiter. "Und da war für uns sehr schnell klar, wir machen dieses Festival!"

Intendant Florian Lutz verlässt Oper Halle Opernintendant Florian Lutz verlässt heute vorzeitig die Oper Halle. Der Aufsichtsrat hatte schon im Februar des vergangenen Jahres entschieden, seinen Vertrag nach der Spielzeit 2020/2021 nicht zu verlängern. Lutz geht nach einem Streit mit dem Geschäftsführer der Bühnen Halle, Stefan Rosinski. Dieser hatte ihm eine Eventisierung vorgeworfen. Rosinski wurde inzwischen abberufen, Florian Lutz wird im kommenden Jahr Generalintendant am Staatstheater Kassel.