Kulturnachrichten

Samstag, 18. September 2021

Britischer Computer-Erfinder Clive Sinclair gestorben Der britische Erfinder und Unternehmer Clive Sinclair ist tot. Er wurde 81 Jahre alt. Der Computer-Pionier wurde in den frühen 1980er-Jahren bekannt, als er eine Reihe erschwinglicher Heimcomputer auf den Markt brachte. Mit 22 Jahren gründete der Brite sein erstes Unternehmen Sinclair Radionics, das unter anderem das kleinste Transistorradio der Welt auf den Markt brachte. 1973 erfand Sinclair den weltweit ersten Taschenrechner, dann begann er seine Arbeit auf die Welt der Heimcomputer zu fokussieren.

Der Triumphbogen in Paris ist verhüllt Nun ist es endlich soweit: Ab Samstag kann das Publikum in Paris den verhüllten Triumphbogen bewundern. Nach Plänen des 2020 verstorbenen Künstlers Christo wurde das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in eine silbern schimmernde Stoffhülle verpackt. 25.000 Quadratmeter wurden dafür benötigt. Die Pläne und Zeichnungen hatte Christo bereits vor seinem Tod fertiggestellt, denn ursprünglich sollte die Aktion 2020 stattfinden, wurde aber wegen der Pandemie verschoben. Die ersten Skizzen hatte Christo bereits 1961 angefertigt. Später hatte er die Pläne mit seiner 2009 verstorbenen Frau vorangetrieben. In den vergangenen zwei Monaten nun wurde der Triumphbogen endlich verhüllt. Beteiligt waren auch deutsche Firmen. Realisiert wurde das Projekt von Vladimir Yavachev, dem Neffen von Christo. Die Kosten von 14 Millionen Euro wurden mit Eigenmitteln finanziert - unter anderem durch den Verkauf von Skizzen, Collagen und Plänen.

Karl-Heinz Ott erhält hochdotierten Joseph-Breitbach-Preis Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott hat am Freitag den Joseph-Breitbach-Preis, eine der höchstdotierten deutschen Literaturauszeichnungen, erhalten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte bei der Verleihung in Koblenz, Ott sei ein fabelhafter Autor, der seine Leser und Leserinnen inspiriere und ihnen neue Welten eröffne. Sie wies auf Otts besondere Beziehung zu Rheinland-Pfalz hin, da er 2006 die Mainzer Poetik-Dozentur und 2011/2012 die der Uni Koblenz-Landau innegehabt hatte. Der 64-Jährige zähle zu "den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation", teilte die Jury mit. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz sowie von der Stiftung Joseph Breitbach verliehen.

Hollywood-Star Jane Powell ist tot Die US-Schauspielerin Jane Powell tot. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich dabei auf eine Freundin von Powell. Der frühere Filmstar sei bereits am Donnerstag im Alter von 92 Jahren im Bundesstaat Connecticut gestorben. Powell zählte zur sogenannten goldenen Ära Hollywoods. Schon als junges Mädchen war sie als Sängerin und Tänzerin aufgetreten. Ihr Filmdebüt feierte sie 1944 in "Song of the Open Road" gefeiert. Danach spielte die 1929 in Portland geborene Schauspielerin mehrere Jahrzehnte lang in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit.