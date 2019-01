Kulturnachrichten

Sonntag, 27. Januar 2019

Britische Zeitung entschuldigt sich bei Melania Trump "The Daily Telegraph" zahlt Schadenersatz und Prozesskosten Die britische Zeitung „The Daily Telegraph“ hat sich bei der amerikanischen First Lady vorbehaltlos für einen fehlerhaften Bericht entschuldigt, der am 19. Januar in ihrer Wochenendbeilage erschienen war. Demnach hatte die Zeitung den Vater Melania Trumps falsch charakterisiert, falsche Gründe für ihren Ausstieg aus einem Architekturprogramm genannt und fälschlicherweise geschrieben, ihre Fotomodell-Karriere sei erfolglos gewesen, bevor sie Donald Trump getroffen habe. Zurückgezogen wurde auch die Behauptung, ihr Vater, ihre Mutter und die Schwester seien 2005 nach New York gezogen, um in Häusern zu wohnen, die Donald Trump gehörten. „The Daily Telegraph“wird nun Schadenersatz zahlen und Melania Trumps Anwaltkosten übernehmen. Über die Höhe der Beträge wurden keine Angaben gemacht.

Herbert Fritsch findet "Microports" problematisch Kabellose Mini-Mikrofone seien eine "unangenehme Prothese" Die Kunst des Theater bestehe darin, mit dem Raum zu spielen und ihn zu füllen, sagt Theaterregisseur Herbert Fritsch im Deutschlandfunk Kultur. Kleine, ansteckbare Mikrofone, sogenannte "Microports", würden Schauspieler nicht mehr Freiheit schenken, sondern sie in ihrer Beweglichkeit einschränken. "Man kann sich nicht auf den Boden schmeißen oder rumkullern, weil man dieses kleine, lästige Gerät da an sich dran hat", so Fritsch. "Ich finde diese ganzen technischen Erweiterungen Quatsch. Ein Schauspieler muss in der Lage ist, so eine Konzentration herzustellen, das er selbst am hintersten Punkt der Bühne zu hören ist. Das ist ja die eigentliche Kunst, mit einem Raum umzugehen und ihn zu füllen." Die meisten Theaterhäuser seien ohnehin auf "Naturton" eingerichtet und nicht auf technisch erzeugte Sounds.

Museum lehnt Rückgabe von Akropolis-Marmor ab Athen fordert seit 1982 die Rückgabe der Skulpturen Die Parthenon-Friesteile, die sich im British Museum in London befinden, sind nicht das Eigentum Griechenlands - das betonte der deutsche Kunsthistoriker und Chef des Museums, Hartwig Fischer, in einem Interview mit der griechischen Zeitung "Ta Nea". Die Akropolis habe eine komplexe Geschichte - als Tempel Athens, als christliche Kirche, als Moschee, so Fischer. Nachdem ihr zentraler Parthenon-Tempel 1687 bei einer Explosion stark zerstört und anschließend vernachlässigt wurde, habe man ihn wiederentdeckt - und diese Wiederentdeckung sei ein Teil europäischer Geschichte. Zu den Wiederentdeckern der Antike gehörte der britische Botschafter Lord Elgin, der Anfang des 19. Jahrhunderts 56 der insgesamt 96 Marmorplatten des Frieses abmontieren und nach England bringen ließ und dort an das British Museum verkaufte. Seit 1982 fordert Athen die wertvollen Skulpturen zurück.