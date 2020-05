Kulturnachrichten

Sonntag, 24. Mai 2020

Britische Theater fordern staatliche Hilfen Die Royal Shakespeare Company sowie das Royal Opera House und das National Theatre in London fordern gemeinsam von der britischen Regierung finanzielle Unterstützung wegen der Coronakrise. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian". Alle drei Traditions-Häuser stünden von dem "finanziellen Kollaps", sollte die Regierung ihnen keinen finanziellen "Rettungsring" zuwerfen. Der Künstlerische Leiter des National Theatre, Rufus Norris, sagte der Zeitung, dass die Theater insolvent gehen würden, wenn sie bis ins kommende Jahr geschlossen blieben. Das Theater verliere circa 5 Millionen Pfund monatlich während des Lockdowns, so Norris. Die Spielstätten fordern neben den finanziellen Hilfen auch Unterstützung für ihre freiberuflichen Mitarbeiter.

Freilichtbühnen-Saison bleibt weitgehend abgesagt Trotz der Hoffnung auf weitere Lockerungen für den Theaterbetrieb in der Corona-Krise rechnen viele Freilichtbühnen nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der Saison in größerem Umfang. Selbst bei gewaltigen Lockerungen blieben zu viele Probleme für eine reguläre Spielzeit, sagte Herbert Knecht, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen (VDF) Nord. Der in die Regionalverbände Nord und Süd unterteilte VDF vertritt die Interessen von rund 90 Amateur-Freilichtbühnen bundesweit, die normalerweise von Mai bis September etwa 140 Inszenierungen gezeigt hätten. Das Gros muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Wenn Zuschauerzahlen wegen Abstandsregeln sehr deutlich reduziert werden müssten, müsse sich jede Bühne fragen, was noch wirtschaftlich sei. Auch wenn das von Ehrenamtlichen gestemmt werde, bedeute jede Aufführung auch einen gewissen finanziellen Aufwand, so Knecht.

Großbrand an historischem Kai von San Francisco Bei einem Großbrand an der berühmten Fisherman's Wharf von San Francisco ist ein Fischlagerhaus auf dem historischen Kai "Pier 45" abgebrannt. 150 Feuerwehrleute mit 50 Feuerwehrwagen und auch einigen Löschbooten waren rund sieben Stunden im Einsatz. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Militärfrachtschiff Jeremiah O'Brien aus dem Zweiten Weltkrieg, das am Pier 45 liegt, blieb unbeschädigt. Der sogenannte Liberty-Frachter war bei der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 dabei. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Fisherman's Wharf ist wegen zahlreicher Attraktionen, Restaurants und Läden bei Urlaubern wie Einheimischen beliebt.

New York Times nennt Corona-Opfer auf der Titelseite Die "New York Times" hat auf ungewöhnliche Weise an die Opfer der Coronavirus-Pandemie erinnert. Auf der Titelseite ihrer Sonntagsausgabe druckte die Times die Namen von Hunderten Verstorbenen ab. Niemand von ihnen sei nur Teil einer Statistik, schrieb die Zeitung. Laut der Johns Hopkins Universität in Baltimore wurden in den Vereinigten Staaten sind bislang rund 1,6 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 97.000 Menschen starben an den Folgen.

Düsseldorf besteht auf Zuschlag für neues Bundesinstitut für Fotografie Der Streit um den Standort für das neue Bundesinstitut für Fotografie geht weiter. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bekräftigte am Samstag seine Forderung, dass die Einrichtung in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt kommt - und kritisierte damit Staatsministerin Monika Grütters. Eine von der CDU-Politikerin einberufene Expertenkommission hatte sich für Essen ausgesprochen. Düsseldorf werde an dem Projekt festhalten und die bewilligten Mittel bei Bund und Ländern abrufen, sagte Geisel. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im November mehr als 40 Millionen Euro für den Bau des Fotoinstituts bereitgestellt - für den Standort Düsseldorf. Es sei erstaunlich, wie Grütters meine, sich über diese Beschlüsse hinwegsetzen zu können, kritisierte Geisel. Das Bundesinstitut für Fotografie soll beispielsweise Nachlässe wichtiger Fotografinnen und Fotografen in Deutschland sichern.

Bewegung in Diskussion um Neubau der Städtischen Bühnen in Frankfurt In die Diskussion um die Zukunft der Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main ist Bewegung gekommen. Laut Kulturdezernentin Hartwig soll der Neubau am heutigen Standort entstehen, dem Willy-Brandt-Platz. Dabei würden Teile der alten Theateranlage integriert, etwa das in Glas gefasste Kunstwerk "Wolkenfoyer" des ungarischen Künstlers Zoltan Kemény aus dem Jahr 1963. Architekten und Historiker hatten sich für den Erhalt ausgesprochen. Die Koalitionspartner im Frankfurter Stadtparlament waren sich bislang nicht darüber einig, wo der Neubau der Städtischen Bühnen entstehen soll. SPD und Grüne sprachen sich für den heutigen Theaterstandort aus, die CDU plädierte dagegen für ein Grundstück am Osthafen, außerhalb der Innenstadt.

Düsseldorfer Schauspielhaus will kein "Eröffnungswettrennen" Eine Woche vor der Wiedereröffnung von Kinos und Theatern in Nordrhein-Westfalen hat der Leiter des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz, betont, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden müssten. Er sei nicht derjenige, "der in das große Eröffnungswettbewerbsrennen mit reingeht", sagte Schulz im Deutschlandfunk Kultur. Er plädierte dafür, dass man "gerade wegen der Kunst" grundsätzlich "Achtsamkeit" übe. Sein Theater habe inzwischen die Proben für drei Produktionen wieder aufgenommen, so Schulz weiter. Noch vor dem Saisonende sei außerdem ein Open-Air-Event zusammen mit Düsseldorfer Privattheatern geplant. Diese gemeinsame Aktion solle "ein Lebenszeichen" setzen und darauf hinweisen, "wie es weiter geht", sagte der Theaterleiter.

Berliner Ausflugsdampfer fahren ab Montag wieder Ab Montag fahren wieder die Berliner Ausflugsschiffe durch die Wasserstraßen der Stadt. Die Reederei Riedel startet direkt am Montag mit drei Spreefahrten zwischen dem Hauptbahnhof und der Oberbaumbrücke. Die Reederei Stern und Kreis folgt am Dienstag zunächst mit einem Schiff und baut ihr Tourenprogramm dann mit Blick auf Pfingsten weiter aus. Eine Maskenpflicht soll es laut Stern und Kreis nur beim Ein- und Ausstieg geben. Es gebe weniger Plätze, Grundregel sei ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Bei einigen Schiffen bedeute das, dass nur ein Drittel der eigentlich verfügbaren Plätze belegt werden können.