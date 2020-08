Kulturnachrichten

Sonntag, 2. August 2020

Britische Musik-Stars fordern Ende des Rassismus Mehr als 700 Vertreter der Musikbranche in Großbritannien haben in einem offenen Brief ein Ende des Rassismus gefordert. Zu den Unterzeichnern zählen Künstler wie James Blunt, Lewis Capaldi und Rita Ora, aber auch Manager und Produzenten. Man müsse jetzt zusammenhalten und dürfe sich nicht gegenseitig angreifen, zitierten britische Medien aus dem Schreiben. Die Künstler verwiesen damit auch auf antisemitische Äußerungen des britischen Rappers Wiley auf Twitter. Nach starken Protesten wurde Wiley von den sozialen Medien verbannt. In einem Interview entschuldigte sich Wiley nur halbherzig und begründete seine Äußerungen damit, dass er Streit mit seinem Manager habe. Der Manager, der jüdischen Glaubens ist, beendete die Zusammenarbeit.

Teilnehmer für "Corona-Konzert" gesucht Gut drei Wochen vor Beginn einer Corona-Studie mit Popmusiker Tim Bendzko haben sich mehr als 1400 Teilnehmer gefunden. Bei dem Konzert in der Arena Leipzig am 22. August wollen Forscher der Universitätsklinik Halle herausfinden, wie Großveranstaltungen in Corona-Zeiten gestaltet werden können. Insgesamt werden 4000 Probanden gesucht. Interessierte gesunde Freiwillige im Alter zwischen 18 und 50 Jahren können sich über den Internetauftritt des Projektes "Restart-19" anmelden. Hauptziel der Forscher ist es, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann. Während des Experiments sollen strenge Hygieneregeln gelten. Die Konzertbesucher sollen als Probanden der Studie FFP2-Masken tragen. Den ganzen Tag über werden alle fünf Sekunden die Kontakte zu allen anderen Probanden im Umkreis von 30 Metern gemessen.

Zwei Astronauten kehren von der ISS zurück Zwei US-Astronauten sind nach zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation mit einer von SpaceX entwickelten Raumkapsel auf dem Rückweg zur Erde. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen sie heute Abend unserer Zeit vor der Küste Floridas im Golf von Mexiko landen. Die beiden Astronauten waren die ersten seit fast neun Jahren, die von den USA aus zur ISS geflogen sind - und es ist auch das erste Mal, dass sie von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. SpaceX hatte zuvor nur Fracht zur ISS transportiert.

Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz haben Vertreter der evangelischen Kirche, von Juden und Sinti und Roma heute erstmals gemeinsam vor Ort der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Es gab Kranzniederlegungen im Stammlager und im Außenlager Auschwitz-Birkenau, in dem Sinti und Roma interniert und ermordet wurden. Am Gedenken haben der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Romani Rose, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und die Präses der EKD-Synode, Irmgard Schwaetzer teilgenommen.

Schauspieler Wilford Brimley gestorben Der aus den Filmen "Cocoon" und "Die Firma" bekannte Schauspieler Wilford Brimley ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus im US-Staat Utah. Brimley war mit seinem Schnurrbart ein bekanntes Gesicht in mehreren Rollen. Seine bekannteste Darstellung hatte er in "Cocoon" von 1985. In dem Film war er einer von mehreren Senioren, die eine Alien-Kapsel entdecken, die ihnen eine Verjüngung einbringt. Der Streifen von Ron Howard bekam zwei Oscars. Brimley war erst Stuntreiter in Filmen, bis er Charakterdarsteller wurde. Eine klassische Ausbildung hatte er nie.

Kritik am türkischen Alleingang bei Hagia Sophia Die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee hätte aus Sicht des früheren deutschen Botschafters in der Türkei, Martin Erdmann, international abgestimmt werden sollen. Die Entscheidung von Staatspräsident Erdogan und dem Justizsystem mute seltsam an, sagte Erdmann im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Da die Hagia Sophia von der internationalen Gemeinschaft als Weltkulturerbe betrachtet werde, seien Alleingänge "nicht zielführend". An den weltweiten Reaktionen könne man erkennen, zu welcher "Verstimmung" das Vorgehen geführt habe. Das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia fand am 24. Juli statt. Am 10. Juli hatte das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei ihren bisherigen Status als Museum aufgehoben. Erdogan unterzeichnete daraufhin ein Dekret zur künftigen Nutzung als Moschee.

Kretschmann gegen "Sprachpolizisten" Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist strikt gegen Vorschriften für eine geschlechtergerechte Sprache. Von diesem ganzen überspannten Sprachgehabe halte er nichts, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich müsse man darauf achten, dass durch die Sprache niemand verletzt werde und Sprache forme das Denken ein Stück weit. Aber jeder sollte noch so reden können, wie ihm der Schnabel gewachsen sei, so Kretschmann. Er sei gegen "Sprachpolizisten".

Frenetischer Jubel mit Maske in Salzburg Die Salzburger Jubiläumsfestspiele 2020 sind am Samstagabend mit einer frenetisch bejubelten Neuinszenierung von Richard Strauss' einaktiger Oper "Elektra" eröffnet worden. Das weltgrößte Musik- und Theaterfestival, das in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienebestimmungen statt. Es ist eines der wenigen Musikfestivals in Europa, das nicht abgesagt wurde, und dauert bis Ende August.

Grütters gibt mehr Geld für Kunst aus In der Corona-Pandemie wird einem Zeitungsbericht zufolge auch die Kunstsammlung des Bundes erweitert. Dafür habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters den diesjährigen Ankaufetat der Sammlung zeitgenössischer Kunst innerhalb des Programms "Neustart Kultur" um 2,5 Millionen Euro auf drei Millionen Euro erhöht und damit versechsfacht, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Mit dem Geld sollen in diesem Jahr 150 Kunstwerke für die Sammlung erworben werden. Eine unabhängige Ankaufkommission werde sowohl bei Kunstmessen als auch bei Künstlern direkt und in Galerien entsprechende Werke aussuchen. Der Wert eines erworbenen Kunstwerks werde im Regelfall 20.000 Euro nicht überschreiten; eine Bewerbung von Künstlern dafür sei aber nicht möglich. Grütters zufolge sollen in diesen schwierigen Zeiten vor allem kleinere Galerien profitieren und durch den Direkterwerb in Ateliers Künstler "ermutigt und unterstützt werden".

"Frankfurter Rundschau" wird 75 Jahre alt Die Tageszeitung "Frankfurter Rundschau" feiert am Samstag den 75. Jahrestag ihres Bestehens. Das Blatt war 1945 kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden - dem Verlag zufolge als dritte deutsche Tageszeitung der Nachkriegsgeschichte überhaupt. Der Medienforscher Horst Röper würdigte die "Frankfurter Rundschau" im Deutschlandfunk Kultur als "eine sehr eigenständige Zeitung, und auch eine besondere, insofern, als dass sie bei den überwiegend konservativen Tageszeitungen in Deutschland eine linksliberale Stimme war." Diese Stellung habe sie aber verspielt, nicht zuletzt aufgrund betriebswirtschaftlichen Versagens, so Röper. Inzwischen habe sich das Blatt als Regionalzeitung für den Frankfurter Raum und Umgebung wieder etabliert. "Aber die bundesweite Stimme im publizistischen Bereich fehlt uns da etwas. Da ist nichts nachgekommen, was der alten FR in ihrer Bedeutung heute entsprechen könnte", betonte Röper.