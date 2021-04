Britische Kultur hofft auf Neustart mit Impfpässen

Samstag, 24. April 2021

Die britische Regierung hat für die Einführung von Corona-Impfzertifikaten Rückenwind aus der Konzert- und Event-Branche bekommen. Mehr als 50 große Häuser und Veranstalter sprachen sich für solche Nachweise aus, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Dazu gehören etwa die O2-Arena in London, die Royal Albert Hall sowie die British Athletics. Die Regierung will im Laufe der kommenden Monate digitale Impfpässe nach israelischem Vorbild einführen, mit denen man seine Corona-Impfung, einen negativen Test oder eine überstandene Infektion nachweisen können soll. Diese sollen Großveranstaltungen wieder ermöglichen sowie internationales Reisen erleichtern.

Die Europäische Kommission will nachhaltige Ideen fördern und vergibt im Rahmen ihrer Initiative "Neues Europäisches Bauhaus" Preise im Gesamtwert von 450.000 Euro. Prämiert werden Konzepte, die die Werte des neuen Europäischen Bauhauses repräsentieren: Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion. Dabei könne es sich ebenso um Möbel oder Mode handeln wie auch Lebensmittel oder Kunst, sagte die zuständige EU-Kommissarin Elisa Ferreira. Mit dem Preis werden bestehende Beispiele oder neue Ideen in zehn verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Jede von ihnen ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.

Der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren wird mit dem Rheingau-Musik-Preis 2021 ausgezeichnet. Der 65-Jährige gehöre zu den bedeutendsten Jazzmusikern Europas, teilte die Jury mit. Er begeistere und bezaubere die Menschen nicht alleine mit seinem musikalischen Können und seinem Engagement, "sondern vor allem auch mit seiner Herzlichkeit, Wärme und Offenheit". Die Auszeichnung wird Landgren am 11. Dezember bei einem Konzert in Wiesbaden überreicht. Der Preis wird zum 28. Mal vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisträger der vergangenen drei Jahre waren Yannick Nézet-Séguin (2018), Paavo Järvi mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (2019) und Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra (2020). Das diesjährige Rheingau-Musik-Festival findet vom 26. Juni bis zum 5. September statt.

Das Road-Movie "Nomadland" von Regisseurin Chloé Zhao hat bei der Vergabe der "Independent Spirit Awards" vier Auszeichnungen bekommen. Bei der virtuellen Show gewann Zhao für Regie, Schnitt und als Produzentin in der Top-Sparte "Bester Film". Dazu gab es auch den Preis für die beste Kamera. "Nomadland" mit der Hauptdarstellerin Frances McDormand gehört mit sechs Nominierungen auch bei der Oscar-Verleihung am Sonntag zu den Favoriten. Die "Spirit Awards" zeichnen Film-Produktionen aus, die nicht mehr als 22,5 Millionen Dollar gekostet haben. In der Sparte "Bester Internationaler Film" setzte sich das Drama "Quo Vadis, Aida?" der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Zbanic durch. Erstmals wurden in diesem Jahr Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Die Netflix-Serie "Unorthodox" der deutschen Regisseurin Maria Schrader ging in der Sparte Miniserie leer aus, aber Shira Haas und Amit Rahav aus Israel gewannen als Hauptdarsteller.