Kulturnachrichten

Montag, 3. Februar 2020

Britische Filmpreise sind vergeben Die British Academy Film Awards sind in London eine Woche vor der Oscar-Gala in Los Angeles verliehen worden. Die Auszeichnung für den Besten Film erhielt das erste Weltkriegs-Epos "1917". Auch dessen Regisseur Sam Mendes erhielt einen Preis. In ihren Rollen "Joker" und "Judy" überzeugte die Bafta-Jury auch die Schauspieler Joaquin Phoenix und Renée Zellweger.

Hamburg plant eine "Bibliothek der digitalen Welt" In Hamburg soll in den kommenden Jahren eine moderne Bibliothek entstehen, in der die Digitalisierung konkret erlebbar wird - zum Beispiel mit 3-D-Druckern. An den Kosten in dreistelliger Millionenhöhe will sich der Bund mit 60 Millionen Euro beteiligen, berichtet die "Welt am Sonntag". Die Suche nach einem geeigneten Grundstück soll noch im kommenden Frühjahr beginnen, zitiert die Zeitung Kultursenator Brosda (SPD). Vorbild ist dem Bericht zufolge die Zentralbibliothek Oodi in Finnland, die im Dezember 2018 eröffnet wurde und 98 Millionen Euro kostete. Sie wird nach eigenen Angaben von täglich rund 8.000 Menschen besucht, 2019 waren es insgesamt 3,1 Millionen Besucher.

US-Universität erhält Archiv der Autorin Anne Rice Eine Universität in New Orleans hat das Archiv der Autorin Anne Rice erhalten. Ihre Bücher, darunter "Interview mit einem Vampir", sind oft von ihrer Heimatstadt inspiriert. Sie war für ihr Universitätsstudium nach Kalifornien gezogen und verbrachte laut ihrer Biografie seither einen großen Teil ihres Lebens in dem Westküstenstaat. Die Sammlung an der Tulane-Universität wird aus Manuskripten der meisten ihrer veröffentlichten Werke, einigen unveröffentlichten Kurzgeschichten, Heften, Drehbüchern, persönlichen Artefakten und Briefen von Familienangehörigen, Freunden und Fans der Schriftstellerin bestehen. Rice hat 30 Romane geschrieben. Das Archiv wird auch Material ihres verstorbenen Ehemanns Stan Rice und ihrer Schwester Alice Borchardt enthalten, die auch Schriftstellerin war.

"Parasite" gewinnt Preis der US-Drehbuchautoren Eine Woche vor der Oscar-Verleihung hat das südkoreanische Gesellschaftsdrama "Parasite" bei den Preisen der amerikanischen Autorengilde die Auszeichnung für das beste Original-Drehbuch des Jahres gewonnen. Zum besten adaptierten Drehbuch erklärte der Verband der Drehbuchautoren die Nazi-Satire "Jojo Rabbit". Beide Sieger sind auch für Oscars nominiert. In den Fernsehkategorien gewannen unter anderem "Succession", eine Dramaserie über einen alternden Medienmogul und seine Familie, und die Auftragskiller-Comedy "Barry". Zur besten neuen Serie wurde die Comic-Adaption "Watchmen" gekürt.

Deutsches Fernsehballett wird aufgelöst Nach knapp 60 Jahren soll das in der DDR gegründete Deutsche Fernsehballett Ende 2021 aufgelöst werden. Das kündigte Geschäftsführer Peter Wolf am Sonntag an: "Es rechnet sich einfach nicht mehr", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bis auf den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) seien die anderen Sender nicht mehr bereit, für das Ballett zu zahlen. Seit 2017 habe es keinen Auftrag mehr vom ZDF gegeben, sagte Wolf. Er habe deshalb den MDR um eine Beendigung der fast 30-jährigen Zusammenarbeit gebeten - dem sei entsprochen worden. Der Geschäftsführer kündigte an, dass alle vertraglichen Verpflichtungen bis Ende nächsten Jahres erfüllt würden. In diesem Jahr seien noch zwölf TV-Shows im MDR geplant, darunter am 7. Februar beim Semperopernball. Im Dezember 2020 soll im Fernsehen Schluss sein, im Frühjahr 2021 gebe es eine Abschiedstournee.