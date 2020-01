Kulturnachrichten

Dienstag, 7. Januar 2020

Britische Film Academy gibt Nominierungen bekannt Die British Film Academy hat ihre Nominierungen für die BAFTA Awards bekannt gegeben. In elf Kategorien vorgeschlagen wurde dabei die US-Comicverfilmung "Joker" von Todd Philips. Die Netflix-Produktion "The Irishman" von Regisseur Martin Scorese wurde in zehn Kategorien ebenso wie Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" nominiert. Tarantinos Film um einen alternden Filmstar war bereits am Samstag mit einem Golden Globe in Los Angeles ausgezeichnet worden. Zu den BAFTA-Nominierungen gehören auch das Weltkriegsdrama "1917" von Sam Mendes und die Tragikomödie "Parasite" des Südkoreaners Bong Joon-ho. Als beste Schauspieler wurden unter anderem Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") und Charlize Theron ("Bombshell") vorgeschlagen.

Literaturkritiker Wilfried F. Schoeller gestorben Der Literaturkritiker Wilfried F. Schoeller ist tot. Er starb nach langer Krankheit mit 78 Jahren in Berlin, wie seine Familie mitteilte. Schoeller war Mitbegründer der ARD-Kultursendung "Titel, Thesen, Temperamente" und rief auch die Sendung "Bücher, Bücher" beim Hessischen Rundfunk ins Leben. Der promovierte Germanist und Historiker war ab 1972 Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk und setzte sich dort vor allem für die Vermittlung ostdeutscher Autoren wie Uwe Johnson oder Christa Wolf an das westdeutsche Publikum ein. Zu Schoellers wichtigsten Werken gehören Arbeiten über Heinrich Mann, Theodor W. Adorno und Franz Marc. Als Herausgeber war er für das Gesamtwerk von Oskar Maria Graf und die Tagebücher von Klaus Mann verantwortlich. Zudem schrieb er zahlreiche Hörspiele und Fernseh-Drehbücher. 1990 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Von 2002 bis 2009 war er Generalsekretär des PEN-Zentrums Deutschland.

Jüdisches Erbe soll auf Welterbeliste der Unesco Der Antrag für die Aufnahme der jüdischen Vergangenheit von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe soll am kommenden Montag bei der Weltkulturorganisation in Paris eingereicht werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) werde den Antrag für die sogenannten Schum-Stätten am gleichen Tag in der Neuen Synagoge in Mainz offiziell unterzeichnen, teilte die Staatskanzlei mit. Schum bezeichnet die jüdische mittelalterliche Tradition von Speyer, Worms und Mainz. Das Nominierungsdossier stellt den außergewöhnlichen universellen Wert der Stätten dar, der für die Aufnahme ins Unesco-Welterbe gefordert wird. In Speyer soll die um 1120 gebaute Mikwe, ein Ritualbad, den besonderen Unesco-Status erhalten. In Worms sind es neben einer etwas kleineren Mikwe und der Synagoge der Friedhof "Heiliger Sand". In Mainz gehört der ebenfalls mittelalterliche Friedhof "Judensand" zu den Stätten, die ins Welterbe aufgenommen werden sollen.

Pentagon schließt Angriffe auf Kulturstätten aus Das Pentagon hat sich von der Drohung des US-Präsidenten Donald Trump distanziert, im Falle iranischer Angriffe auf US-Ziele auch bedeutende Kulturstätten im Iran zu attackieren. "Wir werden die Gesetze des bewaffneten Konflikts befolgen", hieß es bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von US-Verteidigungsminister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley. Auf die Frage, ob dies den Angriff auf Ziele mit kultureller Bedeutung ausschließe, hieß es weiter: "Das sind die Gesetze des bewaffneten Konflikts." Trump hatte nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani angekündigt, man werde im Iran auch kulturell bedeutende Orte angreifen, falls die Regierung in Teheran die von ihr angedrohten Vergeltungsmaßnahmen umsetze. Die Drohung des US-Präsidenten hatte im In- und Ausland für Entrüstung gesorgt.

Facebook will manipulierte Videos entfernen Facebook will künftig sogenannte Deepfakes und andere manipulierte Videos aus seinem sozialen Netzwerk entfernen. Davon ausgenommen seien Filme, bei denen es sich um Parodien oder Satire handele, erklärte das US-Unternehmen in einem Blog. Deepfakes sind mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz manipulierte Videos. Darin werden beispielsweise Gesichter getauscht, Menschen Worte in den Mund gelegt, die sie nicht gesagt haben oder Handlungen gezeigt, die mit den jeweiligen Personen nie stattgefunden haben. Vor der US-Präsidentenwahl im November stehen soziale Medien unter Druck, stärker gegen solche Filme vorzugehen. Im vergangenen Jahr hatte Facebook sich geweigert, ein manipuliertes Video mit der Politikerin Nancy Pelosi zu löschen. Darin wird sie lallend und sich immer wieder versprechend gezeigt.

Harvey Weinstein auch in Los Angeles angeklagt Gegen den früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird jetzt auch in Los Angeles wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen juristisch vorgegangen. Eine Bezirksstaatsanwältin hat Weinstein in zwei Fällen aus dem Jahr 2013 angeklagt. Er soll binnen zwei Tagen eine Frau vergewaltigt und sich an einer weiteren sexuell vergangen haben. In New York hat schon am Montag ein erstes Verfahren begonnen, in dem es um andere Vorwürfe sexueller Gewalt geht. Bei einer Verurteilung droht Weinstein eine lebenslange Haftstrafe. Der frühere Filmproduzent wies alle Anschuldigungen zurück.

"Charlie Hebdo"-Macher live im Fernsehen Genau fünf Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" treten mehrere Redaktionsmitglieder erstmals wieder live im französischen Fernsehen und im Radio auf. Am 7. Januar 2015 hatten zwei schwer bewaffnete Islamisten die Pariser Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" gestürmt. Sie töteten zwölf Menschen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Das Magazin hatte zuvor wegen seiner Karikaturen immer wieder Drohungen erhalten. Nach dem Anschlag ging unter dem Motto "Je suis Charlie" (Ich bin Charlie) eine Welle der Solidarität um die Welt.

Erste dauerhafte Professur für Provenienzstudien An der Leuphana Universität Lüneburg ist der nach eigenen Angaben bundesweit erste dauerhafte Lehrstuhl für Provenienzstudien eingerichtet worden. Die neue Lichtenberg-Professur hat jetzt die Kunsthistorikerin Lynn Rother angetreten. Sie war bisher am New Yorker Museum of Modern Art tätig. In ihrem ersten Forschungsprogramm will sie mithilfe computergestützter Methoden die Herkunft moderner europäischer Gemälde in US-amerikanischen Museen untersuchen. Die Provenienzforschung befasst sich mit der Herkunft von Kunstwerken. Sie dient unter anderem zur Klärung der Eigentumsverhältnisse etwa von Raubkunst aus der NS- oder Kolonialzeit.

Bayern will Föderalismus in der Kulturpolitik stärken Bayern hat zum Jahreswechsel den Vorsitz der neuen Kulturministerkonferenz übernommen und will den Föderalismus in der Kulturpolitik noch stärker betonen. Die Länder wüssten jeweils am besten, wie man Kunst und Kultur vor Ort erhalten und weiterentwickeln könne, erklärte der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst, Sibler (CSU), in München. Der Bund könne bei geeigneten Fällen ins Boot geholt werden. Weiterer Schwerpunkt soll der Zugang zum kulturellen Angebot im ländlichen Raum sein. Daneben werde der Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut weiterhin die Arbeit bestimmen, sagte Sibler.

Woelki warnt vor Anpassung des Glaubens an Zeitgeist Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki rät von einer Anpassung des christlichen Glaubens an den Zeitgeist ab. In der Vielfalt von Heilsangeboten heutzutage scheine selbst in der Kirche eine Orientierung auf das wahre Heil schwer geworden zu sein, sagte er anlässlich des Fests der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom. Ein "vielstimmiger Chor von Meinungen, persönlichen Anschauungen und Interessen" versuche derzeit die Offenbarung Gottes und den Glauben der Kirche zu relativieren und an die Zeit anzupassen. Ein solcher Glaube aber stelle keine überzeugende Alternative zu den anderen Angeboten mehr dar, so der Kardinal. Nur der Glaube, wie er von den Aposteln grundgelegt und durch die Zeiten hindurch bewahrt worden sei, garantiere "dass wir nicht Irrlichtern aufsitzen und von ihnen in die Irre geführt werden", sagte Woelki.

Golden Globes in Los Angeles vergeben Der Kriegsfilm "1917" hat den Preis in der Kategorie "Bestes Filmdrama" gewonnen. Dessen Regisseur Sam Mendes wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Renée Zellweger erhielt den Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama "Judy". Joaquin Phoenix wurde als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in dem Thriller "Joker" ausgezeichnet. Der sozialkritische Film "Parasite" aus Südkorea gewann die Trophäe in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film". Der Krimi "Once Upon a Time in Hollywood" erhielt den Preis für das beste Drehbuch und für die beste Komödie. Elton John wurde für den besten Filmsong geehrt. Die Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben und sind der erste große Höhepunkt der Preisverleihungs-Saison.