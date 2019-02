Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Februar 2019

Brit Awards in London vergeben Musikpreise gingen an George Ezra und Jorja Smith Der Popstar George Ezra und die Newcomerin Jorja Smith haben bei den Brit Awards als beste britische Künstler zwei der wichtigsten Preise erhalten. Gewinner des Abends bei der Verleihung in London war die Band The 1975, die als beste nationale Band und für das beste Album ausgezeichnet wurde. Zwei Brit Awards nahm auch der schottische Star-DJ Calvin Harris mit nach Hause. Schauspieler und Sänger Hugh Jackman eröffnete den Abend mit einem Song aus dem Film "The Greatest Showman".

WDR trauert um "Rockpalast"-Erfinder Peter Rüchel Musikjournalist stellte Gruppen wie U2 und R.E.M. vor Der Erfinder der WDR-Musiksendung "Rockpalast", Peter Rüchel, ist tot. Er starb in Leverkusen im Alter von 81 Jahren, wie der Sender in Köln mitteilte. Intendant Tom Buhrow würdigte den Musikjournalisten für seine Engagement rund um den Rock, um altbekannte Musikgrößen und Nachwuchsmusiker. "Der Tod von Peter Rüchel erfüllt uns mit Trauer", erklärte Buhrow. Jeder, der sich für Rock-Musik interessiere, kenne den "Rockpalast", erklärte der WDR-Intendant. Zu den großen Verdiensten Rüchels habe es gehört, nicht nur etablierten Größen, sondern auch unbekannten Talenten und späteren Weltstars ein Forum gegeben zu haben, so etwa U2 im Jahr 1981 und R.E.M. vier Jahre später, hieß es.

Erste Einblicke in deutschen Biennale-Pavillon Kuratorin Franciska Zólyom stellte Konzept für Kunst-Biennale in Venedig vor Erste Einblicke in die Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Kunst-Biennale in Venedig hat die Kuratorin Franciska Zólyom in Leipzig gegeben. So entwickle die für den Pavillon verantwortliche Künstlerin Natascha Süder Happelmann mit der Kooperative für Darstellungspolitik das Raumkonzept, sagte Zólyom. Zudem wurden zahlreiche Künstler vorgestellt, die unter anderem für die akustische Ausgestaltung in dem Pavillon zuständig sind. Natascha Süder Happelmann - ein Pseudonym für die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian - selbst war nicht in Leipzig. Die Biennale (11. Mai - 24. November 2019) gilt neben der documenta in Kassel als eine der wichtigsten Kunstschauen der Welt.

Hamburger Bach-Preis an Unsuk Chin Der wichtigste Musikpreis der Hansestadt ist mit 10.000 Euro dotiert Unsuk Chin, in Berlin lebende südkoreanische Komponistin, erhält den mit 10.000 Euro dotierten Bach-Preis der Stadt Hamburg. Der wichtigste Musikpreis der Hansestadt wird ihr am 28. November im Rahmen eines Konzerts in der Elbphilharmonie überreicht, wie die Stadt ankündigte. Chin werde für ihr "einzigartiges künstlerisches Schaffen und ihren herausragenden Beitrag zur zeitgenössischen Musik" geehrt, hieß es zur Begründung. Der Bach-Preis wurde zum 200. Todestag von Johann Sebastian Bach im Jahr 1950 vom Hamburger Senat ins Leben gerufen. Er wird alle vier Jahre vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Paul Hindemith, György Ligeti und Pierre Boulez .