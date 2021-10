Breitband Sendungsüberblick Facebook im Krisenmodus

Moderation: Katja Bigalke und Martin Böttcher

Ob die Namensänderung dabei hilft, dass wieder mehr Leute für Mark Zuckerberg arbeiten wollen? (imago images / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Facebook heißt jetzt Meta. Die Probleme des Konzerns werden dadurch aber nicht kleiner, wie die "Facebook Papers" zeigen. Ist der Gigant am Wackeln? Außerdem: Unsichere Schulsoftware "Scoolio" und das Detektiv-Videospiel "GameDec".

Seit Anfang der Woche veröffentlichen amerikanische und europäische Medien Artikel über die "Facebook Papers". So werden die Dokumente genannt, die die Whistleblowerin Frances Haugen bei dem Unternehmen, das jetzt Meta heißt, gesammelt hat.

Diese zeichnen das Bild von einem Konzern, der mit einem großen Imageproblem zu kämpfen hat – und das nicht nur bei den Benutzern der Plattform: Es wollen sich auch immer weniger Fachkräfte bei dem Unternehmen bewerben. Was einst eine Auszeichnung im Lebenslauf war, gilt heute offenbar als Makel.

Der Journalist Simon Hurtz hat Zugang zu den "Facebook Papers". Mit ihm sprechen wir darüber, welche Inhalte sich noch in den Leaks verbergen.

Das Ende vom Hype

Dass ein Gigant wie Facebook zu straucheln scheint, ist etwas, das noch vor gar nicht zu langer Zeit sehr unwahrscheinlich schien. Vom Silicon Valley ging eine ungeheure Strahlkraft aus, es galt als der Wunschort für viele aus der IT-Branche. Macht sich jetzt ein Umdenken bemerkbar?

Adrian Daub ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Stanford. In seinem Buch "Was das Valley denken nennt" beschäftigt er sich damit, welche Philosophien die großen Tech-Konzerne und vor allem die Menschen dahinter antreibt. Mit ihm sprechen wir darüber, wie lange der Hype, der sich um diese Branche gebildet hat, noch anhalten wird und ob sich die Gesellschaft von diesen Idealen löst.

Alle Themen der Sendung

Facebooks Probleme: Eine Warnung für das Silicon Valley?

Schulsoftware Scoolio: Sicherheit nur Nebensache

GameDec: Cyberpunk-Detektiv löst VR-Rätsel

Das Team

Moderation: Katja Bigalke und Martin Böttcher

Redaktion: Jochen Dreier

Beitrag: Marcus Richter

Webredaktion: Hagen Terschüren