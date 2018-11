Breitband Sendungsüberblick Eine neue Netzöffentlichkeit in Brasilien?

Moderation: Vera Linß und Martin Böttcher

Zeitungen melden Jaier Bolsonaros Wahlerfolg. Kam der Erfolg auch durch WhatsApp zustande? (imago/Cris Faga)

Jaier Bolsonaro kündigte "Säuberungen" für den Fall seines Wahlsieges an. Nun hat er die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Bringt er jetzt auch die Kritik in sozialen Netzwerken zum Schweigen?

Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist ein Politiker, dessen Positionen man durchaus als rechtsradikal beschreiben kann. So verhalf ihm vor allem sein Onlinewahlkampf zum Erfolg: Hetze, Fake News und gezielte Online-Attacken wurden vor allem auf Whatsapp zu viralen Kampagnen. Für den zu Facebook gehörenden Messenger ist Brasilien einer der größten Märkte weltweit, rund 120 Millionen Menschen nutzen den Dienst. Gleichzeitig ist das Vertrauen in traditionelle Medieninstitutionen zutiefst erschüttert.

Wie wird sich nach der Wahl die Medien- und Netzöffentlichkeit in Brasilien verändern? Werden Falschmeldungen und Kampagnen gegen politische Gegner weiter zunehmen oder bilden sich neue zivilgesellschaftliche und netzpolitische Initiativen heraus? Fragen an die Journalistinnen Julia Jaroschewski und Sonja Peteranderl, die bereits den digitalen Wahlkampf analysierten.

Mega Deal: IBM kauft Red Hat

Die Entwicklung von Linux wird (immer mehr) von großen, marktbeherrschenden Playern betrieben. Ist Linux eigentlich noch ein "offenes, freies Betriebsystem"? Oder nur ein technischer Standard für Großkonzerne?

Podcastkritik: "The Brights"

Reality-TV wirbt damit, das wahre Leben von Menschen zu zeigen. Dass das nicht immer alles so stimmt, was im Fernsehen gezeigt wird, ist klar. Dennoch locken weltweit diese Formate Zuschauer vor ihre Abspielgeräte. Kein Wunder also, dass nun auch der erste Reality-Podcast gestartet ist. "The Brights" möchte den Alltag der Reality-TV-Persönlichkeit Lydia Bright und ihrer Familie einfangen und in 12 Folgen auf die Kopfhörer bringen. Wie es klingt Reality TV als Podcast zu hören, hat Carina Fron ausprobiert.

Meldungen der Woche

Jahresbericht zur Netzfreiheit der US-Organisation Freedom House - Warnung vor digitalem Autoritarismus

Der digitale Patient - Gravierende Sicherheitslücken in Gesundheits-App

Google-Walkout - Weltweit protestieren Google-Angestellte gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz

Kryptowährung für alle - Schweden plant staatliche e-Krone ab 2019

Netzmusik-Playlist

Leon - Philosophy (CC BY-NC-ND)

Café Ale & Eric Steuer - Tell U (CC BY-NC)

LLLL Feat. Smany - Nebula (CC BY-NC-SA)

Glaciære - Pool water dripping from the diving board (Hissoperatör remix) (CC BY)

Radj - Immortale (CC BY-NC-ND)

Dreamodulation - Drum Machine Dreams (CC BY)

