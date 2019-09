Kulturnachrichten

Samstag, 21. September 2019

Breitbach-Preis für Schriftsteller Thomas Hettche Der Schriftsteller Thomas Hettche hat eine der höchstdotierten deutschen Auszeichnungen für Literatur bekommen. Im Theater Koblenz erhielt er am Freitagabend den mit 50 000 Euro verbundenen Joseph-Breitbach-Preis. Hettche, geboren 1964 im mittelhessischen Treis an der Lumda, lebt als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz. Die Jury würdigte ihn als einen "eminenten Stilisten", der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet habe und seit seinem 1989 erschienenen Romandebüt "Ludwig muss sterben" zu den herausragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehöre. Seit 2018 ist der Autor auch Honorarprofessor am Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen Universität Berlin.

Weiter Ärger wegen Ai Weiwei im Haus der Kunst Im Haus der Kunst in München ist der Ärger zwischen dem kaufmännischen Direktor Bernhard Spies und der Belegschaft weiter eskaliert. Nachdem der chinesische Künstler Ai Weiwei für Aufsichten demonstriert hatte, die von Outsourcing bedroht sind, und Spies ihn des Hauses verwiesen hatte, verschickte dieser nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein hausinternes Rundschreiben. Darin droht er demnach allen, die sich an der Aktion beteiligt haben, mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen und macht Mitarbeiter für die Finanzschwierigkeiten des Hauses verantwortlich. Nach Kritik an diesen Vorwürfen ließ Spies dann öffentlich erklären, die Nerven bei allen Beteiligten im Haus der Kunst seien höchst angespannt. Er habe einen externen Mediationsprozess vorgeschlagen.

"Goldene Henne" für Leipziger Montagsdemonstranten In Leipzig ist zum 25. Mal der Publikumspreis "Goldene Henne" verliehen worden. Der elfjährige Schauspieler Julius Weckauf wurde als "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet. Er spielt in dem Film "Der Junge muss an die frische Luft" den jungen Hape Kerkeling. Zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution wurden die ersten Leipziger Montagsdemonstranten im Herbst 1989 in der Kategorie Politik ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der 44-Jährige sagte, auch er sei damals als Jugendlicher bei Montagsdemonstrationen gewesen, die in seiner Heimatstadt Görlitz allerdings immer donnerstags gewesen seien. Die "Goldene Henne" ist der 1991 gestorbenen DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann gewidmet.

Eva Raabe leitet Frankfurter Weltkulturen-Museum Die Ethnologin Eva Raabe ist neue Leiterin des Frankfurter Weltkulturen-Museums. Der Magistrat habe dem Vorschlag von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) zugestimmt, teilte die Stadt in Frankfurt am Main mit. Ihre neue Funktion werde Raabe ab dem 1. Oktober wahrnehmen. Sie hatte 1985 als Kustodin ihre Laufbahn am Weltkulturen-Museum begonnen. 2011 wurde sie zur stellvertretenden Direktorin gewählt und vier Jahre später nach dem Ausscheiden von Clémentine Deliss als kommissarische Leitung eingesetzt.