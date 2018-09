Kulturnachrichten

Samstag, 29. September 2018

Breitbach-Preis für Bestseller-Autor Geiger Mit 50.000 Euro einer der höchstdotierten Literaturpreise Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger hat eine der höchstdotierten deutschen Auszeichnungen für Literatur erhalten. Im Theater Koblenz wurde der Bestseller-Autor mit dem Joseph-Breitbach-Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro verbunden. Der Laudator Franz Haas sagte laut Redemanuskript, die Jury habe ihre Wahl begründet mit "Arno Geigers Meisterschaft der Anverwandlung". Der freie 50-jährige Schriftsteller mache sich seine Figuren zu eigen: "Von Buch zu Buch gelingt ihm dieses Sich-Einleben in eine fremde Menschenhaut immer wieder. Besonders verblüffend ist dies bei den weiblichen Figuren seines Werkes." Bisherige Träger des Joseph-Breitbach-Preises sind unter anderem Dea Loher, Brigitte Kronauer, Ingo Schulze, Dieter Wellershoff, Herta Müller, Raoul Schrott und Ursula Krechel.

«Cabaret»-Autor Joe Masteroff gestorben "Cabaret" gewann Tony Award als bestes Musical Der Autor des Erfolgsmusicals "Cabaret", Joe Masteroff, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die Roundabout Theatre Company mit; das Unternehmen brachte Neuinszenierungen von "Cabaret" und des Masteroff-Musicals "She Loves Me" an den Broadway. "Heute betrauern wir den Verlust unseres Freundes, eines Meisters des großen amerikanischen Musicals", hieß auf der Company-Website.

Masteroff starb am Freitag im Lillian Booth Actors Home in Englewood im US-Bundesstaat New Jersey, wie Masteroffs Freund und Literaturagent Howard Marren der "New York Times" bestätigte. Masteroff hatte 1966 das Buch zum Musical "Cabaret" geschrieben, John Kander und Fred Ebb zeichneten für die Musik verantwortlich. Ein Jahr später wurde "Cabaret" mit dem Tony-Award als bestes Musical ausgezeichnet.

Jefferson-Airplane-Rocker Marty Balin ist tot Der US-amerikanische Rockmusiker starb im Alter von 76 Jahren Marty Balin ist am Donnerstag gestorben, wie sein Sprecher Ryan Romenesko am Freitag mitteilte. Balins Frau Susan Joy sei an seiner Seite gewesen. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Balin hatte Mitte der 1960er Jahre zusammen mit Musikern wie dem 2016 gestorbenen Paul Kantner und Grace Slick die legendäre Band "Jefferson Airplane" in San Francisco gegründet. Sie wurden für ihren psychedelischen Blues-Rock und Hits wie "Somebody to Love" und "White Rabbit" bekannt. Beim Rockfestival von Woodstock trat die Band 1969 neben Musikgrößen wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez und The Who auf. Als Leadsänger der aus Jefferson Airplane hervorgegangen Band Jefferson Starship hatte Balin zahlreiche Hits, darunter "Miracles" und "With Your Love".

Schaudepot der Rostocker Kunsthalle wird eröffnet Kunstschätze der Stadt Rostock werden der Öffentlichkeit gezeigt Das rund fünf Millionen Euro teure Schaudepot bei der Rostocker Kunsthalle wird am Samstagabend eröffnet. Es gilt als eines der schönsten Neubauprojekte Rostocks. Bislang lagerten die Kunstschätze der Stadt in Räumen fern der Öffentlichkeit und oft unter Bedingungen, die modernen Ansprüchen nicht genügen. Bei dem Bestand handelt es sich um rund 200 Skulpturen, 520 Gemälde und 6000 Grafiken. Für die Eröffnung werden zunächst einige Plastiken ausgestellt. Mit dem Bau und seinen rund 1100 Quadratmetern Ausstellungs- und Schaudepotfläche wird laut Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann der Standort der Kunsthalle jenseits des Stadtzentrums aufgewertet.

Wolfgang Tillmans erhält Goslarer Kaiserring 2018 Der Preis ist eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für moderne Kunst Der Fotokünstler Wolfgang Tillmans erhält am Samstag den Kaiserring 2018 der Stadt Goslar. Der in London und Berlin lebende 50-Jährige gehöre zu den bedeutendsten Fotografen unserer Zeit, heißt es in der Begründung der Jury. Er werde für sein dichtes, vielschichtiges Lebenswerk geehrt. Bekannt wurde Tillmans in den frühen 90er-Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur. Seine Arbeiten wurden in vielen internationalen Ausstellungen gezeigt. Der undotierte Kaiserring gilt als eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für moderne Kunst. Er wird seit 1975 jährlich verliehen. Der Goldring erinnert an den im Jahr 1050 in Goslar geborenen Kaiser Heinrich IV.

Facebook: Hackerangriff auf rund 50 Mio. Konten Auch Nutzer in Deutschland sollen betroffen sein Facebook hat am Freitag einen Hackerangriff gemeldet. Betroffen seien fast 50 Millionen Konten des sozialen Netzwerks, erklärte das Unternehmen. Hacker hätten eine Sicherheitslücke in der Funktion "Anzeigen aus der Sicht von" benutzt. Mit dieser Funktion können Nutzer herausfinden, wie andere Personen ihr Profil sehen. Die Funktion ist derzeit abgeschaltet. Facebook hat nach eigenen Angaben Schritte eingeleitet, um das Sicherheitsproblem zu lösen. Auch die Behörden seien alarmiert worden.

DAU: Veranstalter zu Verschiebung bereit Bedingung: Festlegung eines für alle Beteiligten machbaren Zeitfensters Die Veranstalter des umstrittenen Mauerbaukunstprojekts DAU sind zu einer Verschiebung bereit. Dafür müsste allerdings erst ein für alle Beteiligten machbares Zeitfenster festgelegt werden, schrieben die Berliner Festspiele am Freitag auf ihrer Homepage. Das Projekt des russischen Filmemachers Ilja Khrzhanovsky hätte eigentlich bereits am 14. Oktober starten sollen. Die Berliner Behörden hatten jedoch in der vergangenen Woche die Genehmigung verweigert, weil ihren Angaben zufolge die Zeit für die Prüfung der Sicherheitsfragen zu kurz war. Zunächst sah es so aus, als würde das Projekt in Berlin nun ganz gekippt, weil es nicht mehr wie geplant als Auftakt zu zwei Folgeveranstaltungen in Paris (November) und London (Anfang 2019) möglich war. Nun stellten die Verantwortlichen klar: "Für eine Wiederaufnahme des Projekts DAU Freiheit in Berlin stehen die Berliner Festspiele zur Verfügung."