Kulturnachrichten

Dienstag, 14. August 2018

Brasilien: Indigene durch Rechtspopulisten in Gefahr Gesellschaft für bedrohte Völker befürchtet Angriff auf Grundrechte der Indigenen Mit Sorge beobachtet die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) den wachsenden Erfolg des rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro in Brasilien. Ein Wahlsieg des Politikers der "sozialliberalen" PSL am 7. Oktober würde den Druck auf die Indigenen im Land weiter erhöhen. Kritisch äußerte die GfbV sich auch zu Bolsonaros neuem Wahlhelfer, dem früheren Chefberater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon. Die Indigenen müssten sich gegen die wachsende Industrialisierung ihrer Territorien und die Aufweichung ihrer Landrechte wehren. Viele Indigenen-Vertreter seien bereits mit dem Tod bedroht oder ermordet worden, so die GfbV. Die 305 indigenen Völker Brasiliens und die etwa 100 in freiwilliger Abgeschiedenheit lebenden Völker seien schon deshalb in Gefahr, weil sich in ihren Territorien große Rohstoffreserven befinden. Bolsonaro (63) werden bei den Präsidentschaftswahlen gute Chancen zugeschrieben; bei Umfragen kam er zuletzt auf 19 Prozent.

20 Titel für Deutschen Buchpreis nominiert Der Gewinner wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse bekannnt gegeben Bekannte und weniger bekannte Autoren stehen auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2018. Einen neuen Anlauf auf die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres nehmen Angelika Klüssendorf und Stephan Thome. Beide standen schon mit früheren Romanen auf der Liste, die 20 Titel umfasst. Ebenfalls auf die in Frankfurt veröffentlichte Longlist hat die Jury Arno Geiger gesetzt. Die Jury hat die Longlist aus 199 Titeln zusammengestellt, die die deutschsprachigen Verlage eingerichtet haben. Auf der Liste vertreten sind auch Helene Hegemann, Adolf Muschg, Maxim Biller, Nino Haratischwili, Gert Loschütz, Gianna Molinari und Maria Cecelia Barbetta. Am 11. September wird die Longlist auf die sechs Titel umfassende Shortlist reduziert. Jurysprecherin Christine Lötscher erklärte, die Lage der Welt scheine den deutschsprachigen Autoren auf den Nägeln zu brennen. Begeistert zeigte sich die Jury von der Vielfalt der literarischen Formen: "Es gibt große historische, aber auch verspielt fantastische Weltentwürfe, ebenso wie Texte, die eine radikale Reduktion der Perspektive suchen, bis auf den Nullpunkt des Erzählens.»

Prominente senden Aretha Franklin Genesungswünsche Die Soulsängerin ist schwer krank Zahlreiche Prominente in den USA lassen der erkrankten Soulsängerin Aretha Franklin Genesungswünsche zukommen. "Wie Menschen auf der ganzen Welt denken auch Hillary und ich heute Nacht an Aretha Franklin und hören ihre Musik, die in den vergangenen 50 Jahren solch ein wichtiger Teil unserer Leben gewesen ist", schrieb der frühere US-Präsident Bill Clinton auf Twitter. Sängerin Beyonce widmete Aretha Franklin das Konzert, das sie gestern Abend in Detroit spielte. Auch Stars wie Missy Elliott und Mariah Carey schickten per Twitter Genesungswünsche. Franklin, die mit Titeln wie "Respect" und "I Say a Little Prayer" berühmt wurde, ist Medienberichten zufolge schwer krank. Die 76-Jährige "bittet um eure Gebete", twitterte Evrod Cassimy, Reporter eines Lokalsenders in Detroit und ein Freund Franklins.

Verdächtiges Gemälde keine NS-Raubkunst Stadt Düsseldorf schließt monatelange Untersuchung ab Die Stadt Düsseldorf hat nach eigenen Angaben die Herkunft eines unter NS-Raubkunstverdacht stehenden Bildes aus dem städtischen Museum Kunstpalast geklärt. Bei dem Gemälde "Sonnenuntergang an der Nordsee" des Landschaftsmalers Heinrich Heimes (1855-1933) gebe es "keinen Hinweis auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug", teilte die Stadt nach mehrmonatiger Prüfung mit. Anlass war ein Auskunftsgesuch des "Max Stern Art Restitution Projects". Die Organisation bemüht sich seit 2005 darum, Werke aufzuspüren, die dem jüdischen Kunsthändler Max Stern im Zuge der NS-Verfolgung entzogen worden sind. Nach Angaben der Stadt ergaben die Nachforschungen, dass sich das Bild bis zum Tod des Künstlers 1933 in dessen Besitz befand und anschließend bis 1960 in dessen Familie blieb. Seine Stieftochter vermachte es dann dem Museum.

Leipziger Museum zeigt Arno Rink vier Wochen länger Großes Publikumsinteresse an der umfangreichen Werkschau Die Ausstellung "Arno Rink. Ich male!" im Leipziger Museum der bildenden Künste wird um vier Wochen bis zum 16. September verlängert. Grund sei das große Interesse und das positive Feedback, teilte das Museum am Montag mit. Die Schau war Mitte April eröffnet worden und sollte ursprünglich am 19. August enden. In der umfangreichen Werkschau präsentiert das Museum insgesamt 65 Gemälde aus allen Schaffensphasen des ostdeutschen Malers und Zeichners. An der Retrospektive hat der im September 2017 mit 76 Jahren verstorbene Künstler noch persönlich mitgewirkt. Rink stammt aus dem thüringischen Schlotheim, studierte Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und lehrte dort später. Er gilt als bedeutender Vertreter der Kunstszene in der DDR, der zweiten Generation der sogenannten Leipziger Schule und als Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule. Zu seinen Schülern zählten unter anderem Neo Rauch, Michael Triegel und Christoph Ruckhäberle.

Hannover: Kontaktbüro für Spätaussiedler eröffnet Fähigkeiten der Spätaussiedler sollen stärker geschätzt und genutzt werden Ein neues Verbindungsbüro für Spätaussiedler und Heimatvertriebene hat seine Arbeit beim niedersächsischen Kulturministerium aufgenommen. Es soll Anlaufpunkt und Ombudsstelle sein, wie das Ministerium in Hannover mitteilte. Die Landesbeauftragte Editha Westmann (CDU) werde Akteure zusammenführen und zugleich Sprachrohr für die Bedürfnisse und Sorgen der Spätaussiedler und Heimatvertriebenen sein. Gemeinsam wollten Kulturministerium und Landesbeauftragte auch Chancen der Kulturpolitik nutzen, um Brücken zwischen der Herkunftsgeschichte und Identität von Vertriebenen und Aussiedlern sowie ihrer neuen Heimat zu schlagen, erläuterte Kulturminister Björn Thümler (CDU). Auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs habe immer noch immer jeder vierte Deutsche einen direkten Bezug zur Flucht und Vertreibung.

Die Zahl der Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion war von rund 1.800 im Jahr 2016 auf etwa 7.000 im Jahr 2017 angestiegen.

Filmemacher fordern Freiheit für Oleg Senzow Appell auf der Internetseite von "Le Monde" Mehr als 100 internationale Filmemacher haben die Freilassung des in Russland inhaftierten ukrainischen Regisseurs Oleg Senzow gefordert. Man müsse schnell reagieren, um Senzow, der im Hungerstreik ist, nicht sterben zu lassen, heißt es in dem auf der Internetseite der französischen Zeitung "Le Monde" veröffentlichten Appell. Es sei höchste Zeit, dass Russland nicht nur eine humanitäre, sondern auch eine politische Lösung finde. Unterschrieben hat den Aufruf neben Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Costa-Gavras und Ken Loach auch die französische Kulturministerin Françoise Nyssen. Die russische Justiz hatte den Künstler und proukrainischen Aktivisten nach der Annexion der Halbinsel Krim in einem international umstrittenen Prozess als angeblichen Terroristen zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt. Der 42-jährige Senzow hatte 2011 mit dem Science-Fiction-Actionthriller "Gamer" seinen internationalen Durchbruch geschafft.

Lehrermangel in Deutschland Besonders betroffen sind Grund-, Förder- und Berufsschulen Zum Start des neuen Schuljahres fehlen nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes tausende Lehrkräfte. "Zählt man nur die derzeit tatsächlich nicht besetzten Stellen, kommt man auf rund 10 000 fehlende Lehrkräfte insbesondere an Grund-, Förder- und Berufsschulen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter plädiert dafür, dass alle Lehrer von der Grundschule bis zum Gymnasium gleich viel verdienen sollen und fordert mehr Flexibilität beim Einsatz der Lehrer. Dem Lehrermangel stehen immer mehr Schüler gegenüber. Nach einer offiziellen Prognose wird die Zahl der Schüler bis 2030 bundesweit um 278 000 auf 11,2 Millionen steigen.