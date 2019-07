Kulturnachrichten

Sonntag, 7. Juli 2019

Brasilianischer Musiker Joao Gilberto gestorben Er galt als einer der Erfinder der Bossa Nova. Der brasilianische Gitarrist, Komponist und Sänger Joao Gilberto ist tot. Das berichten brasilianische Medien unter Berufung auf die Familie des Musikers. Joao Gilberto wurde 88 Jahre alt. 1963 nahm er in New York City gemeinsam mit Antonio Carlos Jobim, seiner Frau, der Sängerin Astrud Gilberto, und dem Saxophonisten Stan Getz das Album "Getz/Gilberto" auf. Das Album, nicht zuletzt das darauf enthaltene Stück "The Girl from Ipanema", machte die Musiker und die Bossa Nova weltbekannt. Als charakteristisch für Gilbertos Stil gelten der leise Gesang und der Rhythmus seines Gitarrenspiels.

Drama "Lara" erhält Filmkritiker-Preis in München Zum Abschluss des Filmfests München ist das deutsche Drama "Lara" mit dem Preis des internationalen Verbands der Filmkritiker ausgezeichnet worden. Regisseur Jan Ole Gerster hatte für den Film mit Corinna Harfouch und Tom Schilling bereits den Förderpreis Neues Deutsches Kino erhalten. Die Auszeichnung für den besten internationalen Film ging an "Bacurau". Der Thriller wirft einen Blick in eine düstere Zukunft, in der ein Dorf in Brasilien von der Landkarte gelöscht werden soll. Auf dem Filmfest München waren an zehn Tagen rund 180 Filme aus aller Welt zu sehen. Stargäste waren unter anderem der spanische Schauspieler Antonio Banderas sowie der britische Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes.

Unesco nimmt neue Stätten ins Weltkulturerbe auf Die UNESCO hat zwei Regionen in Deutschland in die Weltkulturerbeliste aufgenommen. Die Delegierten benannten bei den Beratungen in Aserbaidschan die historische Bergbauregion im Erzgebirge und das Wassermanagment-System in Augsburg zum schützenswerten Welterbe. Das Gebiet im Erzgebirge erstreckt sich von Sachsen nach Böhmen in Tschechien. In der Grenzregion wurde ab dem 15. Jahrhundert Silber abgebaut, später Uran. Das Augsburger Wassersystem stammt noch aus römischer Zeit. Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Müntefering, sagte, der Erfolg des Augsburger Antrags würdige den nachhaltigen Umgang mit der wertvollsten Ressource seit über 700 Jahren.