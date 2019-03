Kulturnachrichten

Dienstag, 26. März 2019

Brandenburger Tor in Dunkelheit Am Brandenburger Tor in Berlin gehen am Samstag für eine Stunde die Lichter aus: Zur sogenannten "Earth Hour" werde das Wahrzeichen Berlins um 20.30 Uhr im Dunkeln versinken, teilte die Umweltorganisation WWF am Dienstag mit. Gleichzeitig würden Tausende Städte rund um den Globus ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen, darunter das New Yorker Empire State Building oder das Taj Mahal in Indien. Mit der vom WWF initiierten "Earth Hour" soll ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor werden am Samstag mehr als 1.000 kleine Solarlampen im Einsatz sein und unter anderem symbolisch die fünf Kontinente zum Leuchten bringen. Teilnehmer wie Passanten könnten bei einem Fahrradkino in die Pedale treten. Die "Earth Hour" gibt es seit 2007. Damals war Sydney der Vorreiter für die Aktion.

Anwältinnen: Klage gegen Smollett fallen gelassen Die Anklage gegen den Schauspieler Jussie Smollett wegen des Vorwurfs der Falschaussage gegenüber der Polizei ist nach Angaben zweier Anwältinnen des Beschuldigten fallen gelassen worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft von Cook County reagierte am Dienstag zunächst nicht auf Bitten, einen Kommentar abzugeben. Smollett war in 16 Punkten angeklagt worden, die mit dem Vorwurf zusammenhingen, er habe fälschlich angegeben, er sei von zwei Männern angegriffen worden, die rassistische und schwulenfeindliche Aussagen gemacht hätten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft hatten dem schwarzen und schwulen Smollett vorgeworfen, er habe den Behörden fälschlicherweise gesagt, er sei am 29. Januar in Chicago angegriffen worden. Er habe das getan, weil er mit seiner Bezahlung für seine Rolle in der Serie "Empire" unglücklich gewesen sei und seine Karriere vorantreiben habe wollen.

Aviciis Familie gründet Stiftung Die Familie des im vergangenen Jahr verstorbenen schwedischen DJs Avicii will eine Stiftung zu seinem Andenken gründen. Der Fokus der nach Aviciis bürgerlichem Namen benannten Tim-Bergling-Stiftung solle auf Initiativen zur Prävention von psychischen Krankheiten und Selbstmord liegen, teilte die Familie des international gefeierten DJs am Dienstag mit. Zudem werde die Stiftung in den Bereichen Klimawandel, Natur- und Tierschutz aktiv. Die Förderziele könnten in Schweden und im Ausland verfolgt werden. Der Musiker starb im April des vergangenen Jahres im Oman im Alter von 28 Jahren. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.

Hubert Burda Stiftung fördert Alte Pinakothek Die Hubert Burda Stiftung unterstützt finanziell die Forschung zur italienischen Malerei an der Alten Pinakothek in München. Mit der auf vier Jahre ausgelegten Förderung wird eine volle wissenschaftliche Mitarbeiterstelle eingerichtet, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Ziel sei, den international bedeutenden Sammlungsbestand der venezianischen Malerei der Renaissance mit Werken unter anderen von Tizian, Tintoretto und Veronese zu erschließen und eine Ausstellung zum Porträt in Venedig vorzubereiten. Die neu geschaffene Assistenzkuratorenstelle tritt zum 1. April Annette Kranz an.

Erasmus-Studentennetzwerk erhält Karlsmedaille Das internationale Studentennetzwerk Erasmus Student Network (ESN) erhält die diesjährige Karlsmedaille für europäische Medien. "In einer Zeit, in der die Stimmen gegen ein einheitliches Europa immer lauter werden, tritt das ESN öffentlich für ein gemeinsames Europa ein", begründete das Kuratorium der Médaille Charlemagne pour les Médias Européens am Dienstag in Aachen seine Wahl. Es brauche weltoffene und neugierige junge Menschen, die für ein einheitliches Europa und seine Werte einstehen. Den Preis nimmt der ESN-Präsident João Pinto am 23. Mai im Aachener Rathaus entgegen. Die Karlsmedaille für europäische Medien zeichnet seit dem Jahr 2000 im Vorfeld der Karlspreis-Feierlichkeiten eine europäische Persönlichkeit oder Institution aus, die sich auf dem Gebiet der Medien in besonderer Weise um den Prozess der europäischen Einigung und die Herausbildung einer europäischen Identität verdient gemacht hat.

Einstein-Briefe über Antisemitismus in Auktion Mehrere Briefe von Albert Einstein stehen am Donnerstag in einem Auktionshaus in Los Angeles zum Verkauf. Unter anderem schreibt der Nobelpreisträger darin über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland 1921 sowie über die jüdische Resistenz dagegen, wie die Tageszeitung "Jerusalem Post" am Dienstag berichtete. Die Mindestgebote für die Schriftstücke liegen laut Katalog des Auktionshauses umgerechnet zwischen 2.650 und 26.400 Euro. Bei den Schriftstücken handelt es sich laut Katalog um vier handschriftliche und zwei maschinengeschriebene Briefe Einsteins sowie einen von Hand beschrifteten Briefumschlag und eine von Einstein signierte Buchseite.

Indische Opposition sieht Film als Wahlwerbung Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Indien fordert die Opposition den Stopp eines Films über Premierminister Narendra Modi. Die Kongresspartei erklärte am Montag, eine Veröffentlichung des Films vor der Wahl verstoße gegen geltendes Recht. Sie fordert, dass er erst nach der Wahl ins Kino kommt. Der Bollywood-Streifen "PM Narendra Modi" soll am 5. April veröffentlicht werden. Kritiker sehen den Film, der Modi in durchweg positivem Licht darstellt, als Propaganda im Kampf um Wählerstimmen. Die Kongresspartei, die bei der Abstimmung im Mai auf eine Abwahl Modis hofft, hat sich deshalb an Indiens Wahlkommission gewandt, die jede Veröffentlichung von Wahlkampfmaterial genehmigen muss. Die Wahlkommission erklärte, sie habe nun die Filmemacher um eine Stellungnahme gebeten. Sie sollen belegen, dass es sich bei dem Film um Kunst handelt.

Bund soll zwei Bilder als NS-Raubgut zurückgeben Der Bund soll zwei Gemälde als NS-Raubgut an die Erben zurückgeben. Das hat die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter am Dienstag in Magdeburg bekannt gegeben. Es werde eine Rückgabe der im Bundesbesitz befindlichen Werke "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" und "Ansicht der Karlskirche zu Wien" des als Canaletto bekannten italienischen Landschaftsmalers Bernardo Bellotto an die Erben von Max James Emden empfohlen. Eine Begründung wurde zunächst nicht veröffentlicht. Aktuell befindet sich die "Karlskirche" als Leihgabe im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und der "Zwingergraben" im Militärhistorischen Museum in Dresden.

Igor Levit zum Professor für Klavier berufen Der weltweit gefeierte und politisch engagierte Pianist Igor Levit übernimmt zum Wintersemester 2019/2020 eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. "Wie ich mich freue, an die Hochschule zurückzukehren, die mir die Welt bedeutet", schrieb der 32-Jährige auf Twitter, wo er fast 20.000 Follower hat. Der 32-Jährige sei eine Persönlichkeit mit vielseitigem Profil, das sowohl Solo-Auftritte als auch Kammermusik und Orchesterkonzerte umfasse, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Levit arbeitet nicht nur mit internationalen Spitzen-Orchestern zusammen, er stemmt sich auch gegen Rassismus und Ausgrenzung und wirbt für ein offenes Europa.

Europaabgeordnete stimmen für Urheberrechtsreform Die Abgeordneten im Europaparlament haben der umstrittenen Reform des Urheberrechts grünes Licht gegeben. Am Dienstag stimmten die Parlamentarier für den überarbeiteten Entwurf. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob eine Mehrheit für eine Erneuerung des 20 Jahre alten Urheberrechts zustande kommen würde. Gegen sowie für den Kompromiss waren Hunderttausende auf die Straße gegangen. Jetzt müssen noch die Mitgliedsstaaten zustimmen.

Musée d'Orsay benennt Meisterwerke um Für eine neue Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay sind Meisterwerke von Künstlern wie Manet, Matisse, Picasso oder Cézanne nach ihren schwarzen Modellen umbenannt worden. Manets berühmtes Gemälde "Olympia" etwa wurde für die am Dienstag eröffnete Schau in "Laure" umbenannt - nach der schwarzen Frau, die im Hintergrund als Dienstmädchen zu sehen ist. Für die Ausstellung "Das schwarze Modell - Von Géricault bis Matisse" haben die Kuratoren umfangreiche Recherchen vorgenommen, um die Namen der schwarzen Modelle herauszufinden. Zwar hätten Schwarze bei der Entstehung moderner Kunst in Paris eine wichtige Rolle gespielt, doch seien ihre Namen unerwähnt geblieben und ihr Einfluss in der Kunstgeschichte wegen Rassismus und Stereotypen in den Hintergrund gedrängt worden, erklärte Kuratorin Denise Murrell. Die Ausstellung ist eine erweiterte Version einer Schau in der New Yorker Wallach Art Gallery vom vergangenen Jahr. Sie ist noch bis zum 21. Juli im Musée d'Orsay zu sehen.

Gestohlener Picasso nach 20 Jahren gefunden Ein vor 20 Jahren gestohlenes Gemälde von Pablo Picasso ist in Amsterdam gefunden worden. Ein Kunstdetektiv war dem Bild nach Tipps aus der Unterwelt auf die Spur gekommen, wie die Zeitung "De Volkskrant" am Dienstag berichtet. Die niederländische Polizei bestätigte, dass das Bild gefunden wurde. Picasso malte "Buste de Femme" 1938. Sein Wert wird heute auf 25 Millionen Euro geschätzt. Unbekannte hatten das Bild 1999 von der Jacht eines saudischen Geschäftsmannes im südfranzösischen Antibes gestohlen. "Das Gemälde ist noch in gutem Zustand", sagte Kunstdetektiv Arthur Brand der Zeitung. Die Versicherung hatte damals eine Belohnung von 400. 000 Euro ausgesetzt, dennoch fehlte von dem Kunstwerk lange Zeit jede Spur. 2015 bekam der bekannte Detektiv erstmals einen Hinweis.

Dramatikerpreis für Regisseurin Nguyen Die Autorin und Regisseurin Caroline Guiela Nguyen bekommt den mit 15.000 Euro dotierten Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Dramatikerpreis 2019. Die Französin erhalte die Auszeichnung für ihr Theaterstück "Saigon", das beim Festival von Avignon und 2018 am Theater Odéon in Paris gezeigt wurde, sagte die Jurorin und Theaterverlegerin Ute Nyssen am Dienstag in Köln. Derzeit feiere es Erfolge bei internationalen Gastspielen. "Saigon" behandele vorurteilsfrei, aber mit starker Emotionalität das Ende des französischen Vietnamkriegs in Saigon und die Situation der Emigranten später in Paris. Nach Ansicht der Jury ist das Stück "ein richtungsweisender Schritt hin zu einem neuen politischen Theater". Die zum elften Mal vergebene, privat finanzierte Auszeichnung wird am 10. Mai in Paris im Goethe-Institut übergeben.

Netzwerk soll Senioren Internet näherbringen Senioren in Deutschland sollen künftig besser und sicherer mit dem Internet umgehen können. Dazu planen die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und die Initiative "Deutschland sicher im Netz" den Aufbau von bundesweit 75 Standorten, an denen Internetlotsen älteren Menschen helfen, digitale Angebote auszuprobieren, wie die BAGSO in Bonn mitteilte. Der erste Standort für den sogenannten Digital-Kompass wurde am Dienstag in Gelsenkirchen eröffnet. Geboten werden Kurse sowie persönliche Beratung zum Einstieg in die digitale Welt. Außerdem sollen Internet-Lotsen ausgebildet werden.

Christen und Muslime feiern gemeinsam Marienfest In Jordanien feiern zum zweiten Mal Christen und Muslime gemeinsam das Fest Mariä Verkündigung. Die Feier, die am Mittwoch in einem Kulturzentrum in der jordanischen Hauptstadt Amman stattfindet, steht unter der Schirmherrschaft des jordanischen Ministerpräsidenten Omar Al-Razzaz, wie das katholische Medienzentrum (CCSM) in Amman am Dienstag mitteilte. Mit ihrer mehrfachen Erwähnung im Koran sei Maria "Vorbild für die biblischen Persönlichkeiten, die neben dem Herrn Jesus Christus und einer Reihe von Propheten wie Moses, Elijah, Abraham, Johannes dem Täufer und anderen von den beiden Religionen verehrt werden", so CCSM-Leiter Rifat Bader. Ihren Ursprung hat die gemeinsame christlich-muslimische Feier des Marienfests laut Bader im Libanon. Das Land organisiert bereits seit zehn Jahren eine solche interreligiöse Feier; vor drei Jahren erklärte es Mariä Verkündigung zum staatlichen Feiertag.

Fall Kardinal Pell: Australische Journalisten angeklagt Einige der profiliertesten Journalisten Australiens müssen wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen eine Nachrichtensperre im Fall Kardinal Pell mit Gefängnisstrafen rechnen. 23 Journalisten und 13 Medienorganisationen müssen Mitte April vor Gericht erscheinen. Der Fall Pell hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Der ehemalige Finanzchef des Vatikans George Pell war im Dezember des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Vom Gericht war eine Nachrichtensperre gegen jegliche von Australien aus zugängliche Berichterstattung verhängt worden, die erst im Februar aufgehoben wurde. Der Bruch einer Nachrichtensperre kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden. Hintergrund war ein weiterer, noch laufender Prozess gegen Pell, ebenfalls wegen sexueller Belästigung von Kindern, dessen Jury bei ihrem Urteil nicht beeinflusst werden sollte. Die Anklage wurde im Februar fallengelassen, und die Nachrichtensperre daher aufgehoben.

Niederländer werben mit Prämien um Deutschlehrer Niederländische Städte wie Amsterdam, Rotterdam, Den Haag oder Utrecht versuchen mit Willkommensprämien bis hin zu einem Auto, Deutschlehrer anzuwerben, wie das Duitsland Instituut in Amsterdam mitteilte. Da nur noch wenige junge Leute Deutsch studierten, gebe es einen großen Mangel an Deutschlehrern. Wie das „Dagblad van het Noorden unter Verweis auf eine Statistik berichtete, fehlten im kommenden Jahr 135 Deutschlehrer. Noch den meisten Zuspruch für die deutsche Sprache gibt es entlang der Grenze, wo die Niederländer den Nutzen der Nachbarsprache alltäglich erfahren. An 83 Grundschulen, so das Institut, wird die Sprache dort unterrichtet.

Grab mit Wikingerschiff in Norwegen entdeckt In Norwegen haben Forscher ein vergrabenes Schiff entdeckt, das vermutlich aus der Wikingerzeit stammt. Es liegt nach Angaben der Provinz Vestfold im Gräberfeld von Borre rund 70 Kilometer südlich von Oslo. Auf Radaraufnahmen sei eindeutig eine Bootsform zu erkennen, erklärte die Verwaltung. "Das ist ein historischer Tag, der uns bezüglich der historische Funde einen Schritt weiterbringt, die wir in Norwegen haben", sagte Klima- und Umweltminister Ola Elvestuen auf einer Pressekonferenz. Die Entdeckung werde weltweit Aufsehen erregen. Das Gräberfeld von Borre ist einer der wichtigsten Begräbnisorte Skandinaviens. Manche Gräber reichen bis ins Eisenzeitalter zurück. Gräber mit Schiffen sind allerdings äußerst selten.

Thomas Köhler bleibt bei Berlinischer Galerie Der Chef der Berlinischen Galerie, Thomas Köhler, bleibt der Kultureinrichtung für weitere fünf Jahre als Direktor an der Spitze des Hauses erhalten. Das teilte das Museum in Berlin mit. Der 52 Jahre alte Köhler stehe weiter für Internationalität, Verjüngung und stetige Erhöhung der Besucherzahlen mit einem Programm, das zeitgenössische Künstler und Bewegungen der klassischen Moderne umfasse. Seit 2010 leitet Köhler das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Die Berlinische Galerie versteht sich als eines der besonders experimentierfreudigen Museen der Hauptstadt. Schwerpunkt ist Kunst, die von 1870 bis heute in Berlin entstand.

3sat-Preis für Theaterregisseur Ersan Mondtag Ersan Mondtag erhält den 3sat-Preis für seine Inszenierung "Das Internat". Der Theaterregisseur zeige sich in der Inszenierung für das Schauspiel Dortmund als "bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt", zitierte das ZDF aus der Begründung der Jury. "Kongenial" verknüpfe er Märchen- und Horrormotive durch Regie, Bühne und Kostüm zu einer "Installation der Angst". Mondtag arbeitet zwischen Theater, Musik, Performance und Installation. Er inszenierte unter anderem am Thalia Theater Hamburg, am Berliner Ensemble, und an den Münchner Kammerspielen. Der 3sat Preis wird jährlich für eine künstlerisch innovative Leistung vergeben. Unter den bisherigen Preisträgern waren u.a. Milo Rau, Sandra Hüller und Christoph Schlingensief. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 4. Mai beim 56. Berliner Theatertreffen verliehen.

Berliner Kultursenator ficht Gerichtsbeschluss an Die Berliner Kulturverwaltung will einem Gerichtsbeschluss nicht nachkommen, der die Behörde zur Auskunft über Details der Entlassung des ehemaligen Direktors der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, verpflichtet. Mitte März hatte das Verwaltungsgericht die Behörde angewiesen, einem Journalisten die Höhe der Abfindung sowie mögliche sexistische Verhaltensweisen Knabes mitzuteilen. In seiner Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung betonte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), seine Behörde müsse auch die Interessen Dritter und Persönlichkeitsrechte wahren, die von einer Veröffentlichung betroffen wären. Konkret gehe es um die zugesicherte Vertraulichkeit der Einigung mit Knabe. Zum anderen gebe es das Recht der Frauen auf Wahrung ihrer Privatsphäre und der Anonymität.