Kulturnachrichten

Freitag, 22. Mai 2020

Brandenburger Kulturstätten wollen Coronahilfe Rund 80 Kultureinrichtungen in Brandenburg haben bisher finanzielle Hilfe von insgesamt 4,4 Millionen Euro in der Coronakrise beim Land beantragt. Kulturministerin Manja Schüle erklärte, mit dem Programm von 35 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm wolle die Landesregierung die gravierendsten Einnahmeausfälle abfedern, damit die Einrichtungen aus eigener Kraft weiterbestehen könnten. Das Programm ist für kommunale Kultureinrichtungen, gemeinnützige kulturelle Vereine sowie Stiftungen und Gesellschaften gedacht. Die ersten Hilfen in Höhe von 800 000 Euro seien an 15 Einrichtungen gegangen, zum Beispiel an das Kloster Chorin, das Waschhaus Potsdam, das Heidekrautbahn-Museum Basdorf und die Volksbühne Michendorf.

Fotowand erinnert an Absage der Ruhr-Biennale An der Fassade des Festspielhauses in Recklinghausen ist seit dieser Woche ein Foto-Kunstwerk zu sehen, das für die abgesagten Ruhrfestspiele stehen soll. Besucher, aber auch Mitwirkende der renommierten Veranstaltung waren aufgefordert, aus der Corona-bedingten Isolation Porträtfotos zu schicken. Als Teil der Mitmach-Aktion "Inside Out Project" des französischen Künstlers JR wurden sie zu einem großen Bilderteppich aus Hunderten Porträts, der die gesamte gläserne Frontseite des Festspielgebäudes in Recklinghausen bedeckt. "Es war unser Wunsch, das Festspielhaus in ein weithin sichtbares Zeichen zu verwandeln, das davon zeugt, was Kunst für die Gesellschaft bedeuten kann", sagte Chefdramaturg Jan Hein der Nachrichtenagentur dpa. Die 757 Schwarz-Weiß-Porträts sollen mindestens bis Mitte Juni hängen bleiben. Weltweit beteiligten sich bereits 360.000 Menschen in 142 Ländern an der Kunstaktion.

Städtische Bühnen Frankfurt erhalten Denkmalschutz Gegen den Abriß der Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main hat das Landesdenkmalamt sein Veto eingelegt. Es stellte das Foyer der Theater-Doppelanlage unter Denkmalschutz, berichtet die FAZ. An seinem Erhalt bestehe öffentliches Interesse, Landesdenkmalpfleger Heinz Wionski in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Gutachten bescheinigt dem 1963 entstandenen Haus "die gesetzlichen Voraussetzungen eines Kulturdenkmals aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen“. Der im Januar beschlossene Abriß dürfte damit unwahrscheinlich sein.

Kritik an der Wahl des Kulturamtsleiters in Radebeul Der Stadtrat im sächsischen Radebeul hat bei seiner gestrigen Sitzung den Schriftsteller Jörg Bernig zum Leiter des städtischen Kulturamtes gewählt. Das berichten die Sächsische Zeitung und die Süddeutsche Zeitung. Der Autor wurde mit den Stimmen von CDU und AfD in das Amt gewählt. Seine Wahl stößt in der Opposition auf Unverständnis. Bernig hatte wiederholt rechte Positionen vertreten und gilt durch seine Veröffentlichtungen in Medien der Neuen Rechten als ein Denker der Szene. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Stadrat, Borowitzki, wirft der CDU-Fraktion vor, aus rein ideologischen Gründen gehandelt zu haben. Sie hatte Bernig auch als Kandidaten aufgestellt. Zudem äußerte Borowitzki Zweifel an Bernigs fachlicher Eignung.

Zensurvorwürfe gegen polnischen Rundfunk halten an Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen sieht sich mit Zensurvorwürfen konfrontiert. Vor knapp einer Woche hatte ein regierungskritischer Song die Chart-Spitze des Radioprogramms "Trojka" erreicht, und war kurz darauf von der Hitliste verschwunden. Das Verschwinden des Spottliedes von Sänger Kazik Staszewski über den Chef der Regierungspartei, PiS, Kaczynski, hatte neue Sorgen über die Pressefreiheit in Polen geweckt. Der Leiter des Programms, Tomasz Kowalczewski, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, mit denen sich auch ein Senatsausschuss befassen soll. Die liberale Zeitung "Gazeta Wyborcza" hat nun eine SMS des Sender-Leiters an den Leiter der Musikredaktion präsentiert, in dem dieser aufgefordert wird, das Lied nicht zu senden. Dabei sei es nicht um das fragliche Lied gegangen, hatte Kowalczewski entgegnet. In den sozialen Medien stieß dieses Argument überwiegend auf Unglauben.