Kulturnachrichten

Freitag, 14. Mai 2021

Brandenburg erinnert an DEFA-Gründung vor 75 Jahren Hunderte Spielfilme und mehr als 2.000 Kurz- und Dokumentarfilme hat die DEFA hervorgebracht: Brandenburg hat am Donnerstag an das 75. Gründungsjubiläum der Deutschen Film Aktiengesellschaft erinnert. Die DEFA sei Arbeitsplatz und künstlerische Heimat für Tausende Beschäftigte gewesen - die dort entstandenen Produktionen seien Teil des gemeinsamen Film- und Kulturerbes, erklärte Kulturministerin Manja Schüle. Zu den bekanntesten DEFA-Produktionen gehören "Die Mörder sind unter uns" von Wolfgang Staudte, "Spur der Steine" von Frank Beyer und "Solo Sunny" von Konrad Wolf. Als einziger DEFA-Film wurde "Jakob der Lügner" von Regisseur Frank Beyer nach dem Roman von Jurek Becker 1976 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.

Theatertreffen in Berlin hat begonnen In Berlin hat das Theatertreffen begonnen. Es werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Eröffnet wurde es mit der Inszenierung „Einfach das Ende der Welt" vom Schauspielhaus Zürich in der Regie von Christopher Rüping. Wegen der Pandemie findet das Festival erneut im Internet statt. Nach Einschätzung von Festival-Leiterin Yvonne Büdenhölzer wird die Corona-Krise die Theater- und Kultur-Branche noch auf längere Sicht prägen. "Auch wenn die Bundesregierung großzügige Förderstrukturen für die Kultur im Umgang mit der Pandemie geschaffen hat, werden die Verteilungskämpfe - gerade in der Fläche und bei den kleineren Institutionen - kommen", sagte sie. Das Festival endet am 24.Mai.

Russland will Film im All drehen Erstmals soll im Weltall ein Film gedreht werden. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte, soll im Oktober eine Sojus-Rakete von Kasachstan aus zur Internationalen Raumstation ISS starten - mit der Schauspielerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenkoit an Bord. Peressild hatte sich für die Rolle im Weltall unter 3000 Berwerbungen durchgesetzt. Neben Fähigkeiten im Schauspiel seien medizinische Tests ausschlaggebend gewesen, hieß es von Roskosmos. Der Film des 37 Jahre alten Regisseurs Schipenko soll in Teilen im Kosmos gedreht werden und hat den Arbeitstitel „Wysow" (Herausforderung). Er und Peressild werden den Angaben zufolge am 1. Juni ein spezielles Training für ihren Flug zum Außenposten der Menschheit beginnen. Falls jemand ausfallen sollte, stehe eine Ersatzmannschaft bereit.