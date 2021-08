Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. August 2021

Brand in Griechenland nähert sich dem antiken Olympia Ein Waldbrand auf der griechischen Halbinsel Peloponnes hat am Mittwoch den antiken Austragungsort der Olympischen Spiele gefährdet. Die angrenzende Stadt Archea Olymbia wurde geräumt, ebenso wie sieben weitere Dörfer der Umgebung. Der Bürgermeister der Ortschaft Pyrgos auf der Peloponnes, Panagiotis Andonakopoulos, erklärte, um die antike Stätte sei eine Feuersperre errichtet worden. "Ich denke, die Sicherheit des Ortes ist zufriedenstellend", sagte Andonakopoulos. Im antiken Olympia fanden ab 776 vor Christus mehr als ein Jahrhundert lang alle vier Jahre die Olympischen Spiele statt. Das Gebiet wurde 2007 schon einmal von Bränden verwüstet, die antiken Sportstätten und Tempel blieben jedoch unbeschädigt.

Italienischer Thriller eröffnet 74. Filmfestival in Locarno Mit dem italienischen Thriller "Beckett" ist am Mittwochabend das 74. Internationale Filmfestival im schweizerischen Locarno eröffnet worden. In dem Film von Regisseur Ferdinando Cito Filomarino spielt John David Washington die Hauptrolle. Das deutsche Kino ist in allen Sektionen des Festivals, das mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme zeigt, vertreten, vor allem mit internationalen Gemeinschaftsproduktionen wie etwa "Zeros and Ones" von US-Regisseur Abel Ferrara. Der in Zürich geborene Italiener Giona A. Nazzaro, der das Festival erstmals leitet, setzt vor allem auf ein genussreiches Kino, ein anspruchsvolles Programm fern elitärer Ambitionen. Am 14. August werden die Preise vergeben. Eine erste Auszeichnung gab es schon zur Eröffnung: Die französische Schauspielerin Laetitia Casta erhielt einen Ehrenpreis des Festivals.

Erich-Fried-Preis 2021 geht an Frank Witzel Der Schriftsteller Frank Witzel erhält den mit 15.000 Euro dotierten Erich-Fried-Preis. Das berichtet das Fachmagazin "Börsenblatt". Der Erich-Fried-Preis gilt als eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen Österreichs. In diesem Jahr hatte der deutsche Autor Ingo Schulze als Alleinjuror die Auswahl des Preisträgers getroffen. "Ob in Prosa, Lyrik, Essay/Traktat, Gespräch, Tagebuch, Hörspiel oder Vorlesung - Frank Witzel gehört zu den wenigen, deren Erzählen immer die Voraussetzungen des Schreibens reflektiert, die Relativität des eigenen Standpunkts offenlegt und sich selbst in Frage stellt", so Schulze. Witzel hatte 2015 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" erhalten. Sein jüngstes Werk "Inniger Schiffbruch" von 2020 stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.