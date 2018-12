Kulturnachrichten

Samstag, 22. Dezember 2018

Botschafter wirft "Spiegel" "Anti-Amerikanismus" vor Grenell fordert "gründliche Untersuchung" Die USA haben den "Spiegel" zu einer unabhängigen Aufarbeitung des Fälscherskandals aufgefordert. In einem Brief an die Chefredaktion warf der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dem Nachrichtenmagazin "eklatanten Anti-Amerikanismus" vor, der sich gerade in den unlängst als Fälschungen entlarvten Geschichten eines "Spiegel"-Reporters gezeigt habe. Grenell forderte das Magazin zu einer "gründlichen Untersuchung durch eine externe, unabhängige Organisation" auf.

Di Lorenzo: Fall Relotius beschädigt Genre Reportage Gerade Kriegsreporter gerieten unter Generalverdacht Der Betrugsfall beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" beschädigt nach Ansicht des "Zeit"-Chefredakteurs Giovanni di Lorenzo das Genre der Reportage als Ganzes. Dies gelte insbesondere für "die Figur des Kriegsreporters, der normalerweise in Gebiete geht, in denen die Herrschenden ein besonderes Interesse daran haben, dass keine Informationen nach außen dringen", sagte di Lorenzo in einem "Spiegel"-Interview. "Diese Reporter geraten jetzt unter Generalverdacht, weil es kaum möglich ist, ihre Recherchen vollständig nachzuvollziehen." Dass jetzt an der Wahrhaftigkeit von Berichten gezweifelt werde, für die Menschen ihr Leben einsetzten, das sei der eigentliche Schaden. Der "Spiegel" hat das Interview mit di Lorenzo in seiner neuen Ausgabe gedruckt und den Betrugsfall im eigenen Haus zur Titelgeschichte macht. Nach Angaben des Hamburger Nachrichtenmagazins hat ein Redakteur "in großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden".

Bauhaus-Streit: Grütters will Kulturverwalter schulen Politische Dimension von Kulturveranstaltungen soll berücksichtigt werden Auf heikle Situationen wie bei der umstrittenen Konzertabsage im Bauhaus Dessau will Kulturstaatsministerin Monika Grütters führende Kulturverwalter besser vorbereiten. "Das soll uns ein Warnzeichen sein und unterstreichen, dass wir die politische Dimension, die doch jeder Kulturproduktion immanent ist, durchaus ernst nehmen müssen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Grütters will Führungsebenen entsprechend schulen. Die Stiftung Bauhaus Dessau hatte im Oktober die Absage eines ZDF-Konzerts mit der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet auf der historischen Bühne des Hauses durchgesetzt, nachdem rechte Gruppierungen mobil gemacht hatten. Nach Argumentation des Bauhaus Dessau sollte die Unesco-Weltkulturerbestätte nicht zum Ort politischer Agitation und Aggression werden. Zahlreiche Kulturschaffende und Bauhaus-Verantwortliche hatten die Absage teils deutlich kritisiert.

Designer Raf Simons verlässt Calvin Klein Kreativdirektor trennt sich "freundschaftlich" wegen neuer Markenausrichtung Der belgische Designer Raf Simons verlässt Calvin Klein nach knapp zweieinhalb Jahren als Kreativdirektor. Das teilte das US-Bekleidungsunternehmen PVH mit, dem die bekannte Modemarke gehört. Demnach gehen beide Seiten "freundschaftlich auseinander" wegen der neuen Markenausrichtung von Calvin Klein, mit der Simons nicht einverstanden sei. Simons hatte zunächst sein eigenes Modelabel gestartet und dann einige Jahre für Dior gearbeitet. Dort wurde er im Juli 2016 von Maria Grazia Chiuri ersetzt, die zuvor bei Valentino gewesen war. Im Monat darauf übernahm er die Federführung bei Calvin Klein.

Streit um Uecker-Werk entschieden Fleck auf der Rückseite rechtfertigt keine Herausgabe Das 40 Jahre alte Nagel-Kunstwerk "Schwarzes Feld" von Günther Uecker wechselt trotz eines verdächtigen Flecks auf der Rückseite nicht den Besitzer. Das entschied das Düsseldorfer Landgericht, wie eine Sprecherin mitteilte. Eine Klägerin hatte die Herausgabe des Werks verlangt: Die verstorbene ursprüngliche Besitzerin habe es ihrem inzwischen ebenfalls verstorbenen Ehemann geschenkt und dessen Namen "Hans" auf der Rückseite vermerkt, weil er das Bild nicht direkt mitnehmen wollte. Dies hatte die Erbin bestritten: Die ursprüngliche Besitzerin und jener "Hans" seien zur fraglichen Zeit zerstritten gewesen, sie habe ihm das auf 20 000 Euro taxierte Werk gewiss nicht geschenkt. Ein Sachverständiger entdeckte auf der Rückseite des Bildes zwar einen verdächtigen Fleck, vermutlich verursacht mit einem Lösungsmittel. Dass dort aber einmal "Hans" oder "Für Hans" stand, konnte er nicht feststellen. Das Gericht wies die Klage ab.

Österreich: Benko darf bei Zeitungen einsteigen Bundeswettbewerbshörde hat keine Bedenken Der Immobilien- und Kaufhausinvestor René Benko darf in Österreich bei "Kronen Zeitung" und "Kurier" einsteigen. Der Bundeskartellanwalt und die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) des Landes haben den Deal freigegeben, wie die BWB mitteilte. Benkos Signa Holding hatte im November bekanntgegeben, mit 49 Prozent bei der WAZ Ausland Holding GmbH einzusteigen. Über diese hält die deutsche Funke-Gruppe jeweils rund die Hälfte an der "Krone" und am "Kurier". Benko gehören nach Abschluss des Kaufs ein knappes Viertel an der größten sowie der drittgrößten Kauftageszeitung Österreichs. Zusammen erreichen beide Blätter täglich über 2,6 Millionen Leser.

Spex lebt online weiter Eingestelltes Kultmagazin kündigt Online-Ausgabe an Die letzte gedruckte Ausgabe des Popkultur-Magazins Spex ist noch nicht erschienen, da kündigt Redakteur Dennis Pohl auf der Webseite für den 01. Februar eine Online-Ausgabe an. Um weiterhin "unabhängig, kritisch und frei von digitalem Massendenken" arbeiten, werden die Leser die Online-Spex für zwei Euro abonnieren können. Die Redaktion will ein neues Konzept entwickeln, Dennis Pohl wird die Chefredaktion übernehmen. Warum nun eine Online-Ausgabe kommt, dazu schrieb Pohl: "Wir hätten uns bequem darüber beschweren können, dass das vermaledeite Internet uns die schönen Jobs wegfrisst, mit seiner Gleichzeitigkeit jegliche Pop-Kritik obsolet macht und überhaupt alles beschissen ist. Oder eben den neuen Vorzeichen entgegen zu treten, zum beherzten Sprung ins Ungewisse anzusetzen und einen Vorschlag zu formulieren, wie relevanter, unabhängiger Journalismus in Zeiten des Glasfaserkabels aussehen kann."

Humorist F.W. Bernstein gestorben Er wurde 80 Jahre alt Der Zeichner, Dichter und Satiriker F.W. Bernstein ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie das Frankfurter Caricatura-Museum mitteilte. Bekanntheit erreichte F.W. Bernstein durch seine Arbeiten für die Satiremagazine "Pardon" und "Titanic" und als Professor für Karikatur und Bildgeschichte in Berlin. Zusammen mit seinen Künstlerfreunden Robert Gernhardt, F. K. Waechter und anderen gründete Bernstein die Neue Frankfurter Schule, die den anspruchsvollen Unsinn kultivierte. Ihr Motto stammte von Bernstein: „Die schärfsten Kritiker der Elche // waren früher selber welche“.