Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. November 2019

Bosnier demonstrieren gegen Nobelpreis für Handke Mehrere Dutzend Überlebende des Bosnien-Kriegs haben in Sarajevo gegen eine Nobelpreisvergabe an Peter Handke demonstriert. Sie riefen das Nobelkomitee auf, seine Entscheidung zu revidieren. Die Demonstranten versammelten sich vor der schwedischen Botschaft im Zentrum der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Auf ihren Transparenten wurde Handke mit dem serbischen Autokraten Slobodan Milosevic sowie mit Radovan Karadzic und Ratko Mladic, bosnisch-serbischen Führern aus der Zeit des Kriegs der Jahre 1992 bis 1995, verglichen. Handke wird seit Langem dafür kritisiert, dass er während der Kriege auf dem Balkan in den 1990er Jahren Serbien mit seiner Arbeit als Autor verteidigte. 2006 sprach er auf Milosevics Beerdigung.

Stuttgarter Opernsanierung wird teuer Die Sanierung der Stuttgarter Oper könnte mehr als eine Milliarde Euro kosten und länger dauern als angenommen. Nach einer jahrelangen Debatte über das Projekt haben Stadt und Land dem Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater die Pläne vorgelegt - für die Gestaltung des Dreispartenhauses und eine Übergangslösung. Das gut 100 Jahre alte Opernhaus muss dringend generalsaniert werden. Unter anderem soll eine moderne Kreuzbühne Bühnenbildwechsel vereinfachen, außerdem hat die Intendanz Tausende Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche angemeldet. Stadt und Land rechnen nun für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses mit Kosten zwischen 740 und 960 Millionen Euro. Zusätzlich werden Kosten von über 100 Millionen Euro für die Interimsstätte am Kulturzentrum Wagenhallen erwartet. Mit einem Baubeginn wird jetzt frühestens 2025 gerechnet.

Ehrenpreis für Regisseur Rosa von Praunheim Für seine Verdienste um den deutschsprachigen Film erhält der Regisseur Rosa von Praunheim (76) den Ehrenpreis des Saarbrücker Filmfestivals "Max Ophüls Preis" (MOP) 2020. Er sei Anfang der 1970er durch seine Filme zum "öffentlichen Wegbereiter der Schwulenbewegung in Westdeutschland" geworden, erklärten die Festivalorganisatoren. Viele Beiträge in den vergangenen 40 Jahren des Nachwuchsfilmfestivals wären ohne das Wirken Praunheims nie entstanden. Es sei für die jungen Talente, aber auch für die Gesellschaft in seinem vielschichtigen Schaffen ein unbedingtes Vorbild. Der in Berlin lebende Praunheim drehte seit 1967 bis heute den Angaben zufolge rund 150 Kurz- und Langfilme. Außerdem inszeniere er an Oper und Theater, schreibe Bücher und Gedichte, zeichne, male, fotografiere und sei Aktivist. Seine Art des Erzählens sei direkt, persönlich und teils unkonventionell. Damit habe er zahllose Künstler inspiriert. Das Festival findet vom 20. bis zum 26. Januar statt. Der undotierte Ehrenpreis wird zur Eröffnung an Praunheim verliehen.

Berliner Kult-Kino Moviemiento bedroht Die Betreiber des Berliner Kult-Kinos "Moviemento" fürchten um ihre Existenz. Wie die "taz" berichtet, will die Immobilienfirma Deutsche Wohnen das Gebäude im Bezirk Kreuzberg, in dem sich neben Wohnungen auch das Kiez-Kino befindet, verkaufen. Mehr als zwei Millionen Euro sollen die etwa 600 Quadratmeter großen Filmräume kosten. Die Betreiber des Moviemento, Wulf Sörgel und Iris Praefke, befürchten eine Verfünffachung der aktuellen Miete und wollen das Lichtspielhaus retten, indem sie es selber kaufen.

Dazu haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Die Spendenkampagne wird von Kunstschaffenden und Filmemachern unterstützt, zum Beispiel vom bekannten Regisseur Tom Tykwer, der fast 15 Jahre als Filmvorführer, Kassierer und Programmier im Moviemiento gearbeitet hat. Das 1907 eröffnete Kino Movimiento ist eines der ältesten in Deutschlands.