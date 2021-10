Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Boris Charmatz leitet Tanztheater Wuppertal Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bekommt eine neue Leitung. Diese übernimmt ab der kommenden Spielzeit der Franzose Boris Charmatz. Das teilte der Aufsichtsrat der Compagnie mit. Charmatz ist gern gesehener Gast internationaler Festivals und arbeitete mit namhaften Tänzern zusammen, etwa mit Anne Teresa De Keersmaeker. Seine Wahl ist das Ergebnis eines aufwändigen Findungsprozesses. Derzeit sind Bettina Wagner-Bergelt und Roger Christmann an der Spitze des Ensembles. Die beiden hatten die Leitung 2018 befristet übernommen, nachdem es zum Bruch mit der damaligen Intendantin Adolphe Binder gekommen war. Das Tanztheater präsentiert die Arbeiten der 2009 gestorbenen Pina Bausch in aller Welt und natürlich am Stammsitz in Wuppertal.

Facebook-Aufsichtsgremium übt Kritik Das Aufsichtsgremium von Facebook hat dem Internetkonzern mangelnde Transparenz vorgeworfen. Außerdem kündigte das Gremium eine umfassende Überprüfung einer möglichen Bevorzugung Prominenter an. Zur Begründung hieß es, Facebook habe in manchen Fällen nicht alle oder keine relevanten Informationen zur Verfügung gestellt. Das "Wall Street Journal" hatte im September unter Berufung auf interne Facebook-Unterlagen berichtet, die Online-Plattform nehme Millionen bekannter Nutzerinnen und Nutzer aus Politik, Kultur oder Medien von seinen Regeln aus. Das widerspreche der Darstellung Facebooks, alle gleich zu behandeln.

Mely Kiyak erhält Literaturpreis "Christine" Die Berliner Autorin und Publizistin Mely Kiyak erhält für ihr Buch "Frausein" den Literaturpreis "Christine". Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben, gab das Netzwerk BücherFrauen auf der Frankfurter Buchmesse bekannt. Das Buch habe durch seine inhaltliche Ausrichtung und durch seine gesellschaftliche Relevanz überzeugt, heißt es in der Begründung der Jury. "Frausein" mache Mut, den eigenen Weg zu gehen, eigenständig und unabhängig. Der Preis wird am 5. November im Berliner Literaturhaus verliehen. Die Auszeichnung soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

Deutscher Medienkonsum auf Höchstwert Die Menschen in Deutschland verbringen so viel Zeit mit Medien wie noch nie. Das geht aus einer Forsa-Umfrage mit rund 3.000 Befragten hervor. Demnach verbringen die 14- bis 69-Jährigen rund 10,5 Stunden am Tag mit Massenmedien wie TV, Internet und Radio. Nimmt man die sogenannte Individualkommunikation dazu - also Telefonie, E-Mails und oder Nachrichten auf Messenger-Diensten - kommt man sogar auf 13 Stunden. Das sind jeweils rund 20 Minuten mehr als vor einem Jahr. Der größte Anteil fällt rein zeitmäßig nach wie vor auf das Fernsehen. Grund für den Anstieg ist laut Umfrage auch, dass immer mehr Menschen verschiedene Medien gleichzeitig gebrauchen.

Weltweiter Streaming-Musikkonsum steigt Weltweit wird immer mehr Musik über Streamingplattformen gehört. Das zeigt eine Studie des internationalen Branchenverbandes IFPI, die in London veröffentlich wurde. Demzufolge hat das Musikhören über Streamingplattformen in den vergangenen Jahren um mehr als 50 Prozent zugenommen und liegt jetzt insgesamt vorne. Es folgt Streaming über Videoplattformen und das klassische Radio. Insgesamt hörten die Befragten wöchentlich 18,4 Stunden Musik, das ist beinahe eine halbe Stunde mehr als noch vor zwei Jahren. Fast jeder Dritte nutzt dabei Musik von nicht-lizenzierten Plattformen. Für die Studie wurden rund 43.000 Menschen zwischen 16 und 64 Jahren in mehr als 20 Ländern befragt.

Pianist Brue Liu gewinnt Chopin-Wettbewerb Der kanadische Pianist Bruce Liu hat den diesjährigen Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb gewonnen. Das gab die Jury nach langen Beratungungen in der Warschauer Nationalphilharmonie bekannt. Der 24-Jährige erhält nun ein Preisgeld von 40.000 Euro. Der Chopin-Wettbewerb ist einer der wenigen, bei denen ausschließlich Werke eines einzigen Komponisten aufgeführt werden. Er findet seit 1927 statt, allerdings nur alle fünf Jahre. Eigentlich hätte die Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr stattfinden solle, sie wurde aber - wie so viele andere - wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Spanien Ehrengast auf Frankfurter Buchmesse 2022 Spanien hat als Gastland der Frankfurter Buchmesse 2022 ein umfangreiches Förderungsprogramm für Übersetzungen entwickelt. Zur Begründung sagte der spanische Kulturminister Miquel Iceta in Frankfurt am Main: "Wir wollen die Werke unserer Autoren in der ganzen Welt verbreiten, um über verschiedene literarische Genres ein breites Publikum zu erreichen". Die spanische Kreativität kenne keine Grenzen, auch keine sprachlichen. In Spanien wurden den Angaben zufolge etwa 20 Prozent der im vergangenen Jahr veröffentlichten Titel in Katalanisch, Galicisch oder Baskisch verfasst. Spanien war bereit 1991 Gastland der Frankfurter Buchmesse.

Stern-Chefredakteur für Döpfner-Rücktritt Der Chefredakteur des Stern, Florian Gless, fordert den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns Mathias Döpfner. Das gilt für alle Posten und Ämter, wie Gless in einem Kommentar auf stern.de schreibt. Döpfner ist auch Präsident des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger. Gless stört sich vor allem an einer veröffentlichten privaten Nachricht Döpfners. In der heißt es im Zusammenhang mit dem Fall des ehemaligen Bild-Chefs Julian Reichelt: Fast alle Journalisten in Deutschland seien "zu Propaganda Assistenten" geworden, die nicht gegen den "neuen DDR Obrigkeits Staat" aufbegehrten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, bezeichnete das als "unangemessene und verfehlte Herabsetzung" von Journalistinnen und Journalisten.

Literaturnobelpreisträger künftig bei Penguin Das Werk des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah erscheint in deutscher Übersetzung künftig im Penguin Verlag. Erste, bereits ins Deutsche übertragene Titel werden „voraussichtlich noch in diesem Jahr neu aufgelegt“, teilte Verlegerin Britta Egetemeier mit. Außerdem wird ihrzufolge eine Erstveröffentlichung des jüngsten Romans "Afterlives" herausgegeben. Der konkrete Erscheinungstermin dafür stehe noch nicht fest. Begleitend zu den Publikationen sind Auftritte Gurnahs in Deutschland, Österreich und in der Schweiz geplant. Von dem auf Sansibar geborenen und in Großbritannien lebenden Autor wurden bisher zehn Romane sowie Kurzgeschichten veröffentlicht.

Erdogan droht Botschaftern mit Ausweisung Der türkische Staatschef Erdogan droht im Fall des Menschenrechtsaktivisten Kavala damit, zehn Botschafter auszuweisen, darunter auch den deutschen. Das berichten mehreren türkische Medien. Die Botschafter hatten einen gemeinsamen Appell veröffentlicht, in dem sie eine gerechte und schnelle Lösung verlangen. Sie wurden dafür bereits von der türkischen Regierung einbestellt. Kavala sitzt seit vier Jahren ohne rechtmäßiges Urteil in einem türkischen Gefängnis. Dem Verleger und Kunstmäzen wird ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten vorgeworfen. Menschenrechtsorganisationen halten die Vorwürfe gegen Kavala für politisch motiviert.

Kunstmesse in Paris eröffnet In Paris hat nach einem Jahr Corona-Pause Frankreichs größte Messe für zeitgenössische und moderne Kunst eröffnet. Die FIAC gehört neben der Art Basel und der Frieze Art Fair in London zu den bedeutendsten Kunstmessen der Welt. In diesem Jahr nehmen mehr als 160 Galerien aus rund 25 Ländern teil. Die Veranstaltung findet dieses Jahr erstmals im provisorischen Grand Palais Éphémère auf dem Marsfeld beim Eiffelturm statt. Das rund 40 Millionen Euro teure Gebäude des französischen Architekten Jean-Michel Wilmotte ersetzt bis 2024 das historische Grand Palais in der Nähe der Champs-Elysées, das wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Durch den Umzug hat die Kunstmesse rund ein Viertel ihrer Ausstellungsfläche verloren.

"Asterix und der Greif" ist erschienen Seit Donnerstag ist der neue Asterix-Band im Handel. Im 39. Abenteuer verschlägt es den Gallier und seine Freunde Obelix und Idefix zu den Sarmaten in die Kälte Russlands. "Asterix und der Greif" ist der erste Band nach dem Tod des Asterix-Erfinders und Zeichners Albert Uderzo im März 2020. Wie der Egmont-Verlag in Berlin mitteilte, startet der Band mit einer internationalen Auflage von fünf Millionen Exemplaren und in 17 Sprachen.

Filmfestival Max Ophüls Preis wieder in Präsenz Das Filmfestival Max Ophüls Preis kehrt in die Kinos zurück. Es wird vom 16. bis 23. Januar als Präsenzfestival in Saarbrücken und anderen Orten im Saarland stattfinden, wie die Veranstalter mitteilten. Die im vergangenen Jahr entwickelte Plattform mit Filmen zum Herunterladen werde ausschließlich für das Fachpublikum zum Einsatz kommen. Das Filmfestival Max Ophüls Preis gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung von Talenten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Im vergangenen Jahr konnte es wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden.

Netflix-Mitarbeitende protestieren gegen Comedy-Show In Los Angeles haben Mitarbeitende von Netflix und Unterstützer gegen eine Comedy-Show des Comedians Dave Chappelle protestiert. Die Spezialausgabe von "The Closer" hatten viele transgeschlechtliche Menschen als beleidigend empfunden. Der Afroamerikaner Chapelle hatte nach eigener Aussage eine Debatte lostreten wollen über die vermeintliche Konkurrenz verschiedener Minderheiten in den USA. Protest-Organisatorin Ashlee Marie Preston sagte, es gehe auch nicht nur um Chappelle, sondern grundsätzlich um die Frage, wie Unternehmen aus "Spannungen" Profite zögen. Kritik provozierte auch ein internes Schreiben von Netflix-Programmchef Ted Sarandos, in dem dieser erklärte, Inhalte auf dem Bildschirm hätten nicht direkt schädliche Auswirkungen im echten Leben. Später räumte Sarandos Fehler ein.

"Goldene Kartoffel" für Debatte über Identitätspolitik Die Debatte über Identitätspolitik erhält in diesem Jahr den Negativpreis der Neuen deutschen Medienmacher. Die "Goldene Kartoffel für besonders unterirdische Berichterstattung" hat die Debatte nach Ansicht der Journalistenorganisation deshalb verdient, weil sie rechtsradikale Thesen normalisiert und salonfähig gemacht habe. Identitätspolitik sei - anders als Klima, Steuern oder Rente - kein Thema, das mit dem Alltag zu tun habe und gut zu verstehen sei. Dennoch hätten die meisten Medien im laufenden Jahr intensiv darüber diskutiert - mit Stichworten wie 'Cancel Culture', 'bedrohte Meinungsfreiheit' und 'Rassismus gegen Weiße'. Die Neuen deutschen Medienmacher setzen sich nach eigenen Angaben für mehr Vielfalt in den Medien ein. Den Negativpreis "Goldene Kartoffel" verleihen sie seit 2018 für "besonders unterirdische Berichterstattung".

Erinnerungslücke bei Ermordung von polnischen Juden Der stellvertretender Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas beklagt eine Erinnerungslücke mit Blick auf die Ermordung von Juden in den besetzten polnischen Gebieten. Ulrich Baumann sagte dem Evangelischen Presse-Dienst, unter den im NS-Terror ermordeten sechs Millionen Juden seien allein mehr als 1,7 Millionen polnische Juden. Das sei weitgehend unbekannt und die Opfer interessierten die deutsche Öffentlichkeit kaum. Die Menschen wurden laut Baumann in den Todeslagern von Belzec, Treblinka und Sobibor umgebracht. Vor allem die Vernichtung in Belzec war lange aus dem Gedenken verschwunden, weil die Nationalsozialisten sämtliche Spuren ihrer Taten vernichtet hatten. In Belzec wurden im Jahr 1942 innerhalb von wenigen Monaten mehr als 500.000 Menschen ermordet.

Historiker: Ausstellung im Humboldt Forum "skandalös" Der Historiker Götz Aly hat eine grundlegende Überarbeitung der gerade erst eröffneten Präsentation des Ethnologischen Museums im Berliner Humboldt Forum gefordert. "Die Ausstellung ist wirklich skandalös", sagte er am Mittwochabend während einer Diskussion zu Kolonialismus und Ethnologie im Pazifik im Humboldt Forum. Er forderte, die jetzige Ausstellung in den nächsten zwei Jahren grundlegend zu verändern. Als Beispiel nannte er die Präsentation eines großen Auslegerboots, das von der Südseeinsel Luf stammt. "Sie können dieses Boot begaffen; es gebe aber keine Informationen über das Leben und die Kultur auf Luf", so Aly. Der Direktor des Ethnologischen Museums, Lars-Christian Koch, räumte Änderungsbedarf ein. "Es sind Fehler passiert, da werden wir auch nachbessern."

Neues Zentrum für Religion, Kultur und Gesellschaft Die Universität Tübingen eröffnet kommende Woche ihr neues Zentrum für Religion, Kultur und Gesellschaft. Den Festvortrag hält die deutsch-amerikanische Historikerin Dagmar Herzog, wie die Hochschule nun mitteilte. Das Zentrum verstehe sich als Plattform , um Forscherinnen und Forscher zu vernetzen und internationalen Austausch zu ermöglichen. Thema sind Religionen im sozialen, kulturellen und öffentlichen Leben. Verschiedenste Fachrichten sollen dafür zusammenarbeiten. Laut Universität kann das Zentrum auf eine Vielzahl von "religionsbezogenen" Disziplinen in Tübingen aufbauen. So gibt es an der Hochschule zwei christlich-theologische Fakultäten, ein Zentrum für Islamische Theologie, Judaistik sowie Religions- und Orientwissenschaften.

Pläne für Online-Netzwerk "TRUTH Social" Der ehemalige US-Präsident Trump hat Pläne für ein eigenes Online-Netzwerk vorgestellt. Die Plattform mit dem Namen "TRUTH Social" werde im November als Testversion an den Start gehen, erklärte er. Außerdem beklagte Trump, dass etwa die Taliban eine große Präsenz zum Beispiel auf Twitter hätten, während er selbst zum Schweigen gebracht worden sei. Große Online-Unternehmen wie Facebook und Twitter hatten den Ex-Präsidenten Anfang des Jahres von ihren Plattformen verbannt. Neben einem Online-Netzwerk will Trump mit einem eigens gegründeten Medienunternehmen auch einen Videodienst starten.

US-Fotografin Diane Arbus wird mit Statue geehrt 50 Jahre nach ihrem Tod wird die US-Fotografin Diane Arbus mit einer Statue in New York geehrt. Das Werk der britischen Künstlerin Gillian Wearing ist am südöstlichen Eingang des Central Parks zu sehen. Die etwa lebensgroße Bronze-Statue zeigt die Fotografin mit einer um den Hals hängenden Kamera. Die Installation soll noch bis August 2022 zu sehen sein. Organisiert wurde sie vom Public Art Fund, der sich in New York um Kunst im öffentlichen Raum kümmert. Die 1923 in New York geborene Arbus gehört zu den bedeutendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. In ihren Arbeiten zeigte sie oft Menschen am Rande der Gesellschaft.

Maas begrüßt Ehrung von Alexej Nawalny Außenminister Maas hat die Entscheidung, den Sacharow-Preis des EU-Parlaments an den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu vergeben, begrüßt. Nawalny versinnbildliche wie kaum ein Zweiter, welch bitteren Preis es haben kann, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Das Parlament in Straßburg hatte die Auszeichnung am Mittwoch bekannt gegeben. Man würdige Nawalny für seinen Einsatz gegen Korruption und als Verfechter des Wandels, sagte Palaments-Vizepräsidentin, Hautala.

Bond-Songwriter Leslie Bricusse gestorben Der britische Filmkomponist und Songtexter Leslie Bricusse ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein Sohn Adam erklärte via Facebook, sein Vater sei friedlich eingeschlafen. Bricusse schrieb unter anderem die Texte für die James-Bond-Songs "Goldfinger" und "You Only Live Twice". Für die Filmmusik zu "Doctor Doolittle" gewann er 1968 mit "Talk to the Animals" einen Oscar für den besten Song. Als Texter arbeitete er mit dem Komponisten John Williams für "Superman" und "Kevin - Allein zu Haus". Die Zusammenarbeit mit Henry Mancini bescherte ihm 1983 einen zweiten Oscar für die beste Filmmusik in "Victor/Victoria". Bricusse komponierte und textete seit den 50er Jahren für Theater und Film. Der Filmsong "Pure Imagination", gesungen von Gene Wilder, gilt heute als Klassiker. Ein weiterer Titel aus dem Film "The Candy Man" wurde ein großer Hit für Sammy Davis Jr.

Paris feiert Georg Baselitz mit großer Retrospektive Das Pariser Centre Pompidou feiert den 83-Jährigen deutschen Maler und Bildhauer Georg Baselitz mit einer der umfangreichsten Retrospektiven weltweit. Präsentiert wird sein 60-jähriges Schaffen auf rund 2000 Quadratmetern. Dort werden bis zum 7. März Abbildungen von Figuren - typischerweise auf dem Kopf stehend - und Holzskulpturen des Künstlers gezeigt. Baselitz sei vor allem ein Künstler der Geschichte der Malerei, sagte der Kurator der Ausstellung, Bernard Blistène. Er habe eine Bildsprache zwischen Figuration und Abstraktion geschaffen mit zahlreichen stilistischen Bezügen, unter anderem auf die Art Brut-Kunst der Franzosen Jean Dubuffet und Jean Fautrier. Baselitz werde in Frankreich womöglich mehr verehrt als in Deutschland. 2019 wurde er zum Mitglied der französischen Akademie der bildenden Künste gewählt.