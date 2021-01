"Borga" gewinnt Max-Ophüls-Filmpreis

Sonntag, 24. Januar 2021

Der Film "Borga" (Ghana/D 2021) von York-Fabian Raabe hat beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken gleich vier Preise gewonnen. Er erhielt sowohl den mit 36.000 Euro dotierten Max-Ophüls-Preis für den besten Spielfilm als auch den Publikumspreis Spielfilm und den Preis der ökumenischen Jury. Darüber hinaus wurde Eugene Boateng der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film für seine Leistung als Associate Producer und Schauspieler verliehen. "Borga" erzählt von Ghanaern, die es im Ausland zu Wohlstand bringen wollen. Zweiter Hauptpreisträger des Abends mit insgesamt drei Auszeichnungen ist "Fuchs im Bau" (Österreich 2020) von Arman T. Riahi. Der Film, der die Arbeit eines Lehrers in einer Wiener Gefängnisschule schildert, erhielt den Preis für die beste Regie, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis und den Preis der Jugendjury. Als bester Dokumentarfilm wurde "Stollen" (D 2020) über ein Dorf im Erzgebirge von Laura Reichwald ausgezeichnet. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Wegen der Coronapandemie fand die 42. Ausgabe zum ersten Mal komplett online statt.

Der Wissen!-Sachbuchpreis für Geisteswissenschaften geht an den Tübinger Althistoriker Mischa Meier. Er bekommt ihn für sein Buch„Geschichte der Völkerwanderung“. „Die Jury zeichnet ein Werk aus, das sowohl wissenschaftlich exzellent ist als auch dieses Wissen einer interessierten Öffentlichkeit in hervorragender Weise vermittelt", so der Juryvorsitzende Hubert Wolf. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft wbg verlieh den Preis zum zweiten Mal. Mit insgesamt 44.000 Euro ist er der höchstdotierte deutschsprachige Sachbuchpreis. Wegen der Coronapandemie entfiel die geplante Präsenzveranstaltung. Stattdessen wurde der Preis in unserer Sendung „Lesart“ vergeben.