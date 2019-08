Bolsonaro stoppt Ausschreibungen für LGBT-Filme

Donnerstag, 22. August 2019

Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro hat Ausschreibungen für TV-Serien mit LGBT-Themen für das öffentliche Fernsehen gestoppt. Das berichten brasilianische Medien. Nach Regierungsangaben sollen nun neue Kriterien für die öffentliche Filmförderung ausgearbeitet werden, hieß es. Bolsonaro hatte zuvor angekündigt, keine öffentlichen Gelder für "Sex-Filme" bereitstellen zu wollen. Der Präsident hatte explizit drei geförderte Filme kritisiert, die über das Leben von trans- und homosexuellen Personen erzählen. Zudem drohte er, die für das Auswahlverfahren zuständigen Mitarbeiter der staatliche Filmagentur Ancine "zu köpfen", also zu entlassen. Vertreter der Filmbranche warnten vor einer Zensur durch die Regierung.

Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit. Auf der Bewerber-Liste standen sieben Filme, darunter die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link und "Lara" von Jan-Ole Gerster. Die Oscar-Akademie wählt im Januar 2020 fünf Bewerber-Filme aus, die offiziell für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden.

In Bochum hat das Festival Ruhrtriennale begonnen. Das experimentelle Fest der Künste startete mit einer Kreation des Schweizer Regisseurs Christoph Marthaler. Das für die Ruhrtriennale konzipierte Stück "Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend" wurde im ausverkauften Auditorium Maximum der Universität Bochum aufgeführt und erhielt am Ende freundlichen Beifall. Die Ruhrtriennale dauert gut fünf Wochen bis zum 29. September. In dieser Zeit werden 35 Produktionen und Projekte aus Schauspiel, Tanz, Musiktheater, Konzert und Kunst gezeigt.