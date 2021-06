Kulturnachrichten

Montag, 14. Juni 2021

Börsenverein vergibt Deutschen Sachbuchpreis 2021 Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins vergibt an diesem Montagabend den Deutschen Sachbuchpreis 2021. Mit der Auszeichnung sollen herausragende, in deutscher Sprache verfasste Sachbücher gewürdigt werden, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Der Preis ist mit insgesamt 42.500 Euro dotiert. Unter den acht Nominierten ist auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem Buch "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit". Ebenfalls Hoffnung machen kann sich die Ethnologin Heike Behrend, die für "Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung" gerade erst den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik bekommen hat.

Berlinale-Preise unter freiem Himmel verliehen Auf der Berliner Museumsinsel sind am Abend die Preise der diesjährigen 71. Berlinale verliehen worden. Der Goldene Bär ging an den Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Filmemachers Radu Jude. Mit Silbernen Bären zeichnete die Jury "Guzen to sozo" der japanischen Regisseurin Ryusuke Hamaguchi und die Langzeitdokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth aus. Die Gewinner der Bären waren schon im März verkündet worden, als das Filmfestival rein digital für das Fachpublikum stattfand. Die Verleihung der Preise erfolgte nun im Rahmen des Berlinale Summer Specials. Noch bis zum 20. Juni werden die 126 Berlinale-Filme an 16 in der Hauptstadt verteilten Freiluftspielstätten gezeigt. Der Berlinale-Publikumspreis "Wettbewerb 2021" wird zum Abschluss des Festivals am 20. Juni verliehen.