Blue Crime - Hörspiel Der Club der schönen Mütter Von Sarah Nemitz und Lutz Hübner Drei Frauen ermitteln in der Neubausiedlung. „Die meisten hier haben Jobs, Familie, alle versuchen, irgendwie mit dem Arsch an die Wand zu kommen.“ Manu, Sina und Swetlana, drei Mütter um die Dreißig, kennen ihr Viertel. Jeden Morgen treffen sie sich mit ihren Kindern am Spielplatz, Thermoskannen und Apfelschnitze im Gepäck. Doch Nicos Tod hatte niemand kommen sehen.

Sie haben einen Verdacht: Manu, Sina und Swetlana. (EyeEm / Chattapong Choosakarchanai)

Vor ein paar Monaten war er plötzlich aufgetaucht: Ein Proll, über dessen Macho-Gehabe und Zuhälterkarre sich die Frauen angeregt amüsierten und den die Männer umso mehr bewunderten, als er sich nicht für sie interessierte.

Doch die Fragen blieben: Wo kam dieser Typ her, dessen schweren Atem man aus der Wohnung gegenüber ständig hörte? Womit verdiente er sein Geld? Und warum um alles in der Welt hatte er das Sorgerecht für Shaleen, seine verwahrloste sechsjährige Tochter?

Auch sie blieb in ihren schmutzigen Prinzessinnenkleidchen ein Rätsel: Sobald sie an der Buddelkiste auftauchte, folgten alle Kinder ihren Anweisungen. Was hatte es mit diesen Feen-Geschichten auf sich, die sie den Kleinen ständig erzählte?

Für den Club der schönen Mütter gab es nur eine Lösung: Sie mussten herausfinden, wer Nico war.

Der Club der schönen Mütter

Von Sarah Nemitz und Lutz Hübner

Komposition: Philipp Thimm

Mit Britta Steffenhagen, Mira Partecke, Lea Draeger und Rubi Lorentz

Regie: Judith Lorentz

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: ca. 54‘