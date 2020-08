Kulturnachrichten

Dienstag, 11. August 2020

Blome wird Ressort-Leiter in RTL-Zentralredaktion Der frühere stellvertretende "Bild"-Chefredakteur und "Spiegel"-Journalist Nikolaus Blome leitet künftig das Ressort Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Aufgabe werden großen Spaß machen, sagte Blome im Deutschlandfunk Kultur. Blome ist bereits seit Mai politischer Kommentator für RTL und ntv. Sein Stellvertreter wird der langjährige Redaktionsleiter des RTL-"Nachtjournals", Christian Berger, wie das Unternehmen in Köln mitteilte.

22-jähriger Sänger in Nigeria zum Tode verurteilt In Nigeria ist der 22-jährige Sänger Yahaya Sharif-Aminu wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Wie die nigerianische Zeitung "The Guardian" berichtet, sah es ein Scharia-Gericht als erwiesen an, dass sich Sharif-Aminu in einem seiner Lieder abfällig über den Propheten Mohammed geäußert hat. Der Sänger sei in Haft und könne gegen das Urteil Berufung einlegen. Sein Lied war im März vorwiegend über WhatsApp geteilt worden. Darin habe der 22-Jährige einen Imam über alle Maßen gelobt und ihn damit über den Propheten gestellt. Das sei Gotteslästerung, entschied das Gericht. Zwischenzeitlich war Sharif-Aminu untergetaucht. Demonstranten hatten das Haus seiner Familie niedergebrannt.

Kabarettistin Eckhart lehnt neue Einladung ab Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart und der Zsolnay-Verlag haben die erneute Einladung zum Literaturfestival Harbourfront abgelehnt. Bei allem Verständnis für den Vorstoß des Festivals - nun sei es zu spät, sagte Zsolnay-Verlagsleiter Herbert Ohrlinger in Wien. Aufgabe eines Verlags sei es auch, seine Autoren und Autorinnen zu schützen. Das Hin und Her der vergangenen Wochen sei an Eckhart nicht spurlos vorbeigegangen - sie stehe unter enormem Druck, sagte Ohrlinger. Eckhart sollte am 14. September im Hamburger Nochtspeicher auftreten. Nachdem der Betreiber Sicherheitsbedenken formuliert hatte, hatte das Festivalteam sie ausgeladen. Sie wurde wieder eingeladen, nachdem die vier Lesungen im Wettbewerb nun nicht mehr wie geplant im Nochtspeicher, sondern an einem anderen Ort stattfinden sollen. Kritiker werfen der Kabarettistin vor, rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen.

Britischer Rock-Produzent Martin Birch gestorben Der britische Erfolgsproduzent Martin Birch, der durch seine Arbeit mit Deep Purple, Iron Maiden und anderen Rockbands berühmt wurde, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das gab der Musiker David Coverdale bekannt. "Schweren Herzens habe ich gerade bestätigt bekommen, dass mein lieber Freund und Produzent Martin Birch gestorben ist", schrieb Coverdale auf Twitter. Der Sänger hatte in seiner Zeit mit Deep Purple und dann als Frontmann der Band Whitesnake mit Birch zusammengearbeitet. Der 1948 in Surrey geborene Birch zeichnete als Produzent und Toningenieur vor allem in den 1970er und 80er Jahren für unzählige Erfolgsalben verantwortlich. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Rock- und Heavy-Metal-Klassiker wie "Deep Purple In Rock" von Deep Purple, "Long Live Rock 'n' Roll" von Rainbow, "Heaven and Hell" von Black Sabbath und "The Number Of The Beast" von Iron Maiden.

Tunesische Bloggerin flieht nach Deutschland Eine tunesische Bloggerin, die im Juli zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt wurde, ist nach Deutschland geflohen. Das bestätigte Emna Chargui auf ihrem Facebook-Profil. Chargui hatte Anfang Mai auf ihrem Profil ein Foto einer "Corona-Sure" geteilt, eine Persiflage einer Koran-Sure, welche die aktuelle Pandemie thematisiert. Wegen des "Aufrufs zu Hass zwischen den Religionen" wurde sie am 14. Juli in erster Instanz zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 600 Euro verurteilt. Ihre Anwältin hatte damals angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International hatten das Urteil scharf kritisiert und zu einer Revision aufgerufen.