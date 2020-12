Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Dezember 2020

"Black Lives Matter" vorn beim Kunstranking "Power 100" Die internationale Anti-Rassismus-Bewegung "Black Lives Matter" steht an der Spitze des diesjährigen weltweiten Kunstrankings "Power 100". Damit habe es erstmals eine Bewegung auf Platz eins der Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten und Entwicklungen der aktuellen Kunst geschafft, berichtet das britsche Kunstmagazin "ArtReview". "Black Lives Matter" habe in der Kunstwelt auf jeder Ebene Veränderungen vorangetrieben. Denkmäler seien gestürzt worden, Galerien machten ihre Programme vielfältiger. Auf Platz zwei stieg das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa auf, das die Kasseler Documenta im Jahr 2022 kuratiert. Platz drei belegen Felwine Sarr und Bénédicte Savoy. Der senegalesische Ökonom und die in Berlin lehrende französische Kunsthistorikerin fordern die umfassende Rückgabe afrikanischer Kulturgüter an die ehemaligen Kolonien.

Wieder jüdische Namen in Buchstabiertafel Ab kommenden Herbst soll zeitweise wieder die Buchstabiertafel der Weimarer Republik gelten.Das beschloss nach Informationen der Funke Mediengruppe der Arbeitsausschuss des Deutschen Instituts für Normung, DIN. Die Nationalsozialisten hatten 1934 alle jüdischen Namen aus der damaligen Buchstabiertafel getilgt. Aus "D wie David" wurde zum Beispiel "Dora", aus "N wie Nathan" wurde "N wie Nordpol". 1950 wurden bei einer Überarbeitung die meisten gestrichenen Namen nicht wieder aufgenommen. Ab Sommer 2022 soll dann eine neue Buchstabiertabelle gelten, für die voraussichtlich überwiegend Städtenamen verwendet werden.

Iranische Menschenrechtlerin wieder im Gefängnis Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ist offenbar wieder im Gefängnis. Darüber berichten mehrere Medien der Region. Knapp einen Monat befand sich Sotoudeh auf Hafturlaub. Sie hatte sich in der Haft mit dem Corona-Virus infiziert. Jetzt hätten die iranischen Behörden sie wieder zurückbeordert, schrieb sie auf ihrer Facebookseite. Eine von ihren Ärzten vorgeschlagene Verlängerung des Hafturlaubes um zwei Wochen wurde abgelehnt. Sotoudeh bekommt am Donnerstag den Alternativen Nobelpreis verliehen.

Beuys und Fassbinder in der Bundeskunsthalle Die Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert im kommenden Jahr unter anderem Ausstellungen über Joseph Beuys und den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Zum 100. Geburtstag von Beuys sind ab dem 25. Juni unter anderem seine Werke "Honigpumpe am Arbeitsplatz" und "Straßenbahnhaltestelle" zu sehen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Beziehung von Beuys zum Werk von Wilhelm Lehmbruck. Mit "Methode Rainer Werner Fassbinder" setzt die Bundeskunsthalle ab 21. Mai ihre Ausstellungsreihe zum Thema Film fort. Zu sehen sein werden unter anderem Filmausschnitte und Archivmaterial. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Filmprogramm begleitet.

Sonderinvestitionsprogramm für Schlösser und Gärten In Sachsen-Anhalt ist der Weg frei für das Sonderinvestitionsprogramm zum Erhalt von Schlössern und Gärten. Der Finanzausschuss des Landtags gab 100 Millionen Euro für acht Jahre frei, die das Land beisteuern muss. Staats- und Kulturminister Rainer Robra erklärte, erstmals würden in der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt vereinte Kulturschätze umfassender saniert und kulturtouristisch ansprechend präsentiert werden können. Der Weg zum 200 Millionen Euro schweren Sonderinvestitionsprogramm war lang. Ursprünglich war geplant, eine Schlösserstiftung für Thüringen und Sachsen-Anhalt zu gründen. Dies scheiterte am Widerstand Thüringens. Zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt gehören 18 Dome,

Schlösser und Burgen, darunter der Magdeburger Dom und die Moritzburg in Halle.

Archäologen entdecken altrömischen Sarkophag in Köln Archäologen haben bei Ausgrabungen auf einem Schulgelände in Köln einen altrömischen Sarkophag gefunden. Er sei aufgebrochen worden, wahrscheinlich seien dort früher Grabräuber am Werk gewesen, sagte der Leiter des Römisch-Germanischen Museums, Marcus Trier. Dabei seien auch die Knochen des Skeletts durcheinandergebracht worden. Einige Grab-Beigaben seien jedoch erhalten, darunter Gefäße aus Keramik und Glas.

Nachhaltigkeitspreise für Milky Chance und Denalane Die hessische Popgruppe Milky Chance und die Berliner Soulsängerin Joy Denalane sollen mit Ehrenpreisen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet werden. Die Auszeichnungen für ihr gesellschaftliches Engagement werden am Donnerstagabend in Düsseldorf verliehen. Die Veranstalter teilten mit, die Folkpop-Band Milky Chance werde "für ihre Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Veranstaltungswirtschaft" geehrt. Die Sängerin Denalane bezeichneten sie als "mutige Stimme gegen die Diskriminierung von Menschen im In- und Ausland". Aus der internationalen Musikszene werden der britische Superstar Elton John und der US-amerikanische Singer-Songwriter Jack Johnson die Ehrenpreise erhalten. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung verliehen.