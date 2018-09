Kulturnachrichten

Sonntag, 23. September 2018

Bischof: Freiheitssymbole gegen Neonazis verteidigen Die weiße Rose als Symbol des NS-Widerstands "schamlos missbraucht" Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, hat zu mehr Engagement gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus aufgerufen. Dazu gehöre auch, dem Missbrauch von Symbolen des NS-Widerstands, des Christentums und der Demokratie durch Neonazis und Populisten entgegenzutreten, sagte Dröge zum 100. Geburtstag des NS-Widerstandskämpfers Hans Scholl. Der Mitbegründer der Widerstandsgruppe Weiße Rose wurde am 22. September 1918 geboren und am 22. Februar 1943 von den Nazis hingerichtet. In Chemnitz seien jüngst bei einer sogenannten Trauerdemonstration "Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und waschechte Neonazis einträchtig nebeneinander" marschiert und hätten dabei die weiße Rose als Symbol des NS-Widerstands "schamlos missbraucht", kritisierte der Bischof. Diese Form der Umdeutung von Symbolen gehöre zu einer bewussten Strategie, betonte der Bischof.

Olaf Nicolai mit Wilhelm-Loth-Preis geehrt Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert Der Konzept- und Medienkünstler Olaf Nicolai ist am Samstagabend mit dem Wilhelm-Loth-Preis der Stadt Darmstadt ausgezeichnet worden. Die Entscheidung für Nicolai reihe sich ein in die lange Tradition der Stadt, „sich immer wieder neu den aktuellen Fragestellungen der Kunst zuzuwenden und daraus ungewohnte, ja provozierende Blicke auf den Alltag zu gewinnen", sagte Oberbürgermeister und Jurymitglied Jochen Partsch. Der Preis ist mit 12.000 Euro, einer Ausstellung am Institut Mathildenhöhe im Frühjahr 2019 sowie einer Publikation verbunden.

Comcast setzt sich bei Bieterschlacht um Sky durch Das Unternehmen hat 33 Milliarden Euro geboten Die Übernahmeschlacht um das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky ist entschieden: Der US-Kabelriese Comcast hat sich im Bieterwettbewerb gegen den Murdoch-Konzern 21st Century Fox durchgesetzt. Das Unternehmen hat 29,6 Milliarden Pfund (knapp 33 Milliarden Euro) geboten und damit die Versteigerung gewonnen.

Bianca Jagger enttäuscht von Heimatland Nicaragua Ex-Frau von Mick Jagger beklagt Unterdrückung und fordert Sanktionen Menschenrechtsaktivistin Bianca Jagger hat sich enttäuscht von der Revolution in ihrem Heimatland Nicaragua abgewandt. Die Ex-Frau des Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger beklagte in New York "Terror" und "erbarmungslose Unterdrückung" von Regierungskritikern. Der linksgerichtete Präsident Daniel Ortega "tötet unbewaffnete Kinder", sagte sie. Die Zustände seien möglicherweise schlimmer als unter dem Machthaber Somoza, den Ortegas Sandinisten 1979 gestürzt hatten. Jagger sagte, sie fühle sich von Ortega "verraten". Die prominente Aktivistin war früher Anhängerin der sandinistischen Revolution. Nun forderte sie die internationale Gemeinschaft auf, die Nicaraguaner im Kampf gegen Ortega zu unterstützen und schärfere Sanktionen gegen die Regierung zu verhängen. Nicaraguas Staatschef Ortega sieht sich seit Monaten Massenprotesten ausgesetzt, die von Polizei und Paramilitärs niedergeschlagen werden. Auslöser der Demonstrationen waren später zurückgenommene Rentenkürzungen.