Kulturnachrichten

Montag, 28. Dezember 2020

Bischof Bätzing will Katechismus ändern Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, spricht sich für weitreichende Veränderungen in der katholischen Kirche aus. Unter anderem regt der Limburger Bischof eine Änderung der Regeln des Katechismus in Fragen der Homosexualität an. Das sagte er im Interview der "Herder Korrespondenz". So regt er eine kirchliche Segnungen für Paare an, die nicht kirchlich heiraten können: "Wir brauchen hierfür Lösungen, die nicht nur im Privaten greifen, sondern auch eine öffentliche Sichtbarkeit haben - aber deutlich machen, dass keine Ehe gestiftet wird", sagte der Bischof. Laut Katechismus sei es keine Sünde, homosexuell zu empfinden. Homosexuellen sei mit "Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen" ohne Diskriminierung. Homosexuelle Handlungen aber seien "in sich nicht in Ordnung". Der 1992 von Papst Johannes Paul II. herausgegebene "Weltkatechismus" soll eine "sichere Norm für die Unterrichtung im Glauben" sein und ein "authentischer Bezugstext für die Darlegung der katholischen Lehre".

Friedman fordert jüdisch-muslimischen Dialog Der Publizist Michel Friedman wirbt für mehr jüdisch-muslimische Dialoge. Dem Magazin "chrismon" sagte er, Muslime machten einige ähnliche Diskriminierungserfahrungen wie Juden. Beide Glaubensgruppen müssten das Signal senden, dass sie nicht gegeneinander ausgespielt werden wollten. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland nannte Islamismus "eine reelle Gefahr - auch für das Judentum". Es sei aber "unredlich" den Islamismus mit dem Islam gleichzusetzen, fügte er hinzu.

Bund überprüft Wagner-Festspiele in Bayreuth Die Bundesregierung nimmt die Wagner-Festspiele in Bayreuth unter die Lupe. Kulturstaatsministerin Grütters sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gehe nicht nur darum, wer bei den Bayreuther Festspielen wieviel Mitspracherecht habe, sondern vor allem darum, wie das Publikum erreicht werden könne. Die Christdemokratin stellt dabei in Frage, ob die geltenden Satzungen und Gesellschafterverträge heute noch zeitgemäß sind. An den Wagner-Festspielen halten der Bund, die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth und das Land Bayern jeweils 29 Prozent der Anteile. Die Stadt trägt die verbleibenden 13 Prozent.

Deutscher Krimipreis 2020 für Zoë Beck Der Deutsche Krimipreis 2020 für die besten Neuerscheinungen deutscher Autorinnen und Autoren geht an die Berliner Schriftstellerin Zoë Beck für ihren düsteren Zukunfts-Thriller "Paradise City". Den zweiten Platz der undotierten Auszeichnung vergab die Jury aus Krimikritikern und Buchhändlerinnen an Max Annas für "Der Fall Melchior Nikoleit". Die Erzählung dreht sich um den Mord an einem Punker in Jena zu DDR-Zeiten. Frank Göhre belegt mit "Verdammte Liebe Amsterdam" Platz drei. Eine öffentliche Preisverleihung findet in diesem Jahr nicht statt. Der Deutsche Krimipreis wird seit 1985 jährlich vergeben.

Funke Mediengruppe kämpft weiter mit Hackerangriff Die Funke Mediengruppe kämpft weiter mit den Folgen des Hackerangriffs, der kurz vor Weihnachten den Betrieb teilweise lahmgelegt hatte. Der Angriff selbst halte aber "unvermindert hart an", teilte das Unternehmen mit. Derzeit werde ein sicheres IT-Umfeld aufgebaut, um die journalistische Arbeit neu hochzufahren, erklärte eine Sprecherin in Essen. Die Funke-Tageszeitungen könnten daher am Montag wieder "mit deutlich größeren Umfängen" erscheinen als am Mittwoch und Donnerstag. Zudem stünden den Lesern auch die Online-Angebote zur Verfügung, die Bezahlschranken blieben vorläufig ausgeschaltet. Zur Funke-Mediengruppe gehören zwölf Regionalzeitungen, darunter die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", die "Berliner Morgenpost", die "Thüringer Allgemeine" und das "Hamburger Abendblatt". Dazu kommen zahlreiche Zeitschriften und Anzeigenblätter.

Langjähriger Latinist der Päpste gestorben Der langjährige Vatikan-Latinist Reginald Foster ist tot. Der Ordensmann und Lateinlehrer starb bereits am 25. Dezember 2020 mit 81 Jahren, teilte der Benediktiner Daniel McCarthy auf Fosters Website mit. Unter vier Päpsten arbeitete Foster von 1969 bis 2009 im Amt für lateinische Briefe im vatikanischen Staatssekretariat. Er war für seine Lateinkurse an der päpstlichen Universität Gregoriana und später an seiner eigenen Academia Romae Latinitatis bekannt. Besonders bekannt war Foster für seine Lehrmethode, Latein als lebendige Sprache in mehrwöchigen Sommerkursen zu lehren. Damit beeinflusste er Generationen von Latinisten. Zudem wirkte Foster am von der päpstlichen Stiftung "Latinitas" herausgegebenen "Lexicon recentis Latinitatis" mit, einem Wörterbuch mit lateinischen Übersetzungen moderner Begriffe wie Computer ("instrumentum computatorium"), Twitter ("breviloquentia") oder Rock'n'Roll ("tumultuatio").