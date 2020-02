Kulturnachrichten

Samstag, 22. Februar 2020

Bill Ramsey mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet Für ein Leben für die Musik und amerikanische Musikfarben für die Deutschen des Wirtschaftswunders ist der Jazz- und Schlagersänger Bill Ramsey mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Der heute 88 Jahre alte Ramsey kam als Soldat der US-Army Anfang der 50er Jahre in die Bundesrepublik. Nach dem Ende seiner Militärzeit bekam er seinen ersten Plattenvertrag bei der Polydor. Sein erster Hit war "Souvenirs". Es folgten "Pigalle" und die "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett". Ab Mitte der 60er Jahre wandte Bill Ramsey sich wieder mehr dem Jazz und Blues zu. Neben Auftritten in deutschen Kinofilmen moderierte er im Fernsehen unter anderem den "Talentschuppen". Seit 1991 lebt der Musiker in Hamburg.

Wuppertaler Bühnen droht Insolvenz Der Westdeutsche Rundfunk berichtet: Zum Ende der Spielzeit könnten die Bühnen der Stadt Wuppertal vor dem Aus stehen. Hintergrund sei der verwaltungsinterne Fehler, ein höheres Budget zugeteilt zu haben als der Wirtschaftsplan vorsieht. Demnach sollen für zwei Spielzeiten 1,2 Millionen Euro zu viel verbucht worden sein. Woher nun das Geld zur Deckung der Verluste kommen soll, ist nach Angaben des WDR Stadtkämmerer Johannes Slawig "völlig unklar".

Serebrennikov verfilmt "Das Verschwinden des Josef Mengele" Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov setzt den preisgekrönten Bestseller des französischen Journalisten und Autors Olivier Guez in Bilder. Das Buch "Das Verschwinden des Josef Mengele", das sich mit dem Leben des berüchtigten Nazi-Arztes beschäftigt, der 1945 nach Argentinien geflohen war, ist eine Koproduktion von Russland, Frankreich und Mexiko. Serebrennikov, der eineinhalb Jahre unter Hausarrest stand und Moskau nach wie vor nicht verlassen darf, hatte vor zwei Jahren seinen ersten Spielfilm "Leto" herausgebracht. Der Roman von Guez erschien 2017 und ist bislang in 15 Sprachen übersetzt worden.

Roland Tichy unterliegt im Rechtsstreit um Falschbehauptungen Der Publizist Roland Tichy hat einen Rechtsstreit gegen die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth verloren. Nach dem Urteil des Landgerichts Stuttgart darf Roth öffentlich die Meinung vertreten, dass das Geschäftsmodell "neurechter Plattformen" (wie "Tichys Einblick") auf Falschbehauptungen beruhe. Das berichtet die "Augsburger Allgemeine". Die Klage des Publizisten Hendryk M. Broder in gleicher Sache ist noch anhängig.

Italien gibt Deutschland NS-Raubkunst zurück Italien hat die Statue „Heilige Maria Magdalena“ von Andrea della Robbia Deutschland übergeben. Bei dem Kunstwerk aus dem 15. Jahrhundert handelt es sich um NS-Raubkunst. Nazi-Anführer Hermann Göring hatte die Magdalena in seiner Sammlung. Anfang der 50er Jahre wurde sie irrtümlich an die Uffizien in Florenz verschickt. Nun soll sie den Erben der Familie Drey zurückgegeben werden. Die Kulturminister von Italien und Deutschland betonten bei der Übergabe, die kulturellen Beziehungen beider Länder sollten damit gestärkt und der NS-Kunstraub rückhaltlos aufgearbeitet werden.

Auswahl für Heidelberger Stückemarkt 2020 Am 24. April ist es wieder soweit: Dann beginnt im Theater Heidelberg der "Stückemarkt". Im Wettbewerb um den mit 10.000 Euro Autor*innenpreis treten vier Dramatikerinnen und zwei Dramatiker an: Sina Ahlers mit "Schamparadies", Natascha Gangl mit "Menschen im Wald",

Philippe Heule mit "Das Haus brennt", Sören Hornung mit "Arche Noa" Johanna Kaptein mit "Un.Orte" und Yade Yasemin Önder mit "Die Worte gehören uns". An den Preis ist wieder die Uraufführung des Siegerstücks gebunden. Der Heidelberger Stückemarkt dauert bis 3. Mai.