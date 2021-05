Kulturnachrichten

Samstag, 8. Mai 2021

Bildungsminister verbietet gendergerechte Schriftsprache Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat die Nutzung der gendergerechten Schriftsprache an Schulen und in seinem Ministerium verboten. Zur Begründung hieß es in seinem Erlass, die "inklusive" Schrift stimme nicht mit den in den Lehrplänen vereinbarten Regeln überein. Gleichzeitig aber sollen demnach Berufe und andere Funktionen, wenn sie von Frauen ausgeübt werden, künftig in der weiblichen Form genannt werden. Blanquer argumentierte, die geschlechtergerechte Sprache sei zu komplex und behindere das Lesen sowie das Erlernen der französischen Sprache. Die französische Bildungsgewerkschaft SUD kritisierte, Blanquer zwinge der pädagogischen Gemeinschaft seine eigene Rückständigkeit auf. Die Frage der gendergerechten Sprache wird in Frankreich schon länger kontrovers diskutiert.

Republik Srpska ehrt Literaturnobelpreisträger Handke Der österreichische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat in Banja Luka, der Hauptstadt der bosnischen Republik Srpska, einen Preis entgegengenommen. Lokalen Medienberichten zufolge wurde er wie ein hoher Staatsgast empfangen und für sein 2020 erschienenes Buch "Das zweite Schwert" ausgezeichnet. Seit dem Ende des Krieges 1995 ist Bosnien-Herzegowina in eine bosnisch-kroatische und die serbische Entität gespalten. Die Führung der Republik Srpska leugnet die Krigsverbrechen an den Bosniaken und Kroaten, darunter das Massaker von Srebrenica. Handke hatte sich in dem Konflikt mit der serbischen Seite solidarisiert. Die Verleihung des Nobelpreises 2019 für sein literarisches Schaffen war umstritten. Nach Ansicht von Kritikern bagatellisiere er die von Serben begangenen Kriegsverbrechen.

Weitere Belästigungsvorwürfe gegen Noel Clarke Weitere Frauen haben dem britischen Schauspieler Noel Clarke sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der "Guardian" zitierte fünf Kolleginnen aus der Schauspielbranche, die Clarke vorwerfen, sie in den 2000er-Jahren am Set der BBC-Serie "Doctor Who" sexuell belästigt zu haben. Zuvor hatten in der Zeitung bereits 20 Frauen ähnliche Vorwürfe erhoben. Die BBC, aber auch die Fernsehsender Sky und ITV, hatten sich nach Belästigungsvorwürfen bereits zuvor von Noel Clarke distanziert.