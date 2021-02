Kulturnachrichten

Sonntag, 21. Februar 2021

Bildhauer Di Modica gestorben Im Alter von 80 Jahren ist der italienische Bildhauer Arturo Di Modica in seiner Heimat Sizilien gestorben. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen und die Zeitung "La Repubblica". Di Modica hatte mehr als 40 Jahre lang in den USA gelebt. Dort schuf er auch 1989 sein wohl berühmtestes Werk, den "Wall Street Bullen" im Finanzdistrikt Manhattans nahe der New Yorker Börse. Die Bronzeskulptur zeigt einen grimmigen Bullen und ist beliebt bei vielen Touristen. Er habe damit das Bild des wachsenden Aktienmarktes symbolisieren wollen, erzählte Di Modica kürzlich in einem Zeitungsinterview.

Papst bei Auschwitz-Überlebender Edith Bruck Papst Franziskus hat am Samstagnachmittag überraschend die Auschwitz-Überlebende Edith Bruck (88) in Rom besucht. Wie der Vatikan mitteilte, dauerte das Gespräch rund eine Stunde. Das Kirchenoberhaupt habe sich mit der ungarisch-italienischen Schriftstellerin über die "Hölle der Konzentrationslager" ausgetauscht. Beide seien sich einig, dass diese Erinnerung bewahrt und an jüngere Generationen weitergegeben werden müsse, hieß es. Bruck wurde als Edith Steinschreiber in Ungarn geboren und stammt aus einer jüdischen Familie. Bereits als Kind wurde sie mit ihrer Familie ins KZ Auschwitz deportiert. Sie erlebte auch das Grauen in den NS-Lagern Dachau und Bergen-Belsen, wo sie schließlich 1945 von alliierten Soldaten befreit wurde. Seit 1954 lebt Bruck in Italien.

Drei-Stufen-Plan soll Großveranstaltungen wieder ermöglichen Mit einem Drei-Stufen-Plan sollen nach einem Vorschlag aus Wissenschaft, Sport und Kultur trotz Corona-Pandemie wieder Zuschauer bei Großveranstaltungen möglich werden. Das Papier, das am Montag vorgestellt werden soll, liegt der Deutschen Presse-Agentur bereits vor. Das Papier wird von 20 Wissenschaftlern sowie zahlreichen Verbänden und Veranstaltern getragen, darunter Deutscher Fußball-Bund und Deutscher Bühnenverein. Laut dem Vorschlag soll bei geschlossenen Räumen demnach für jeden Veranstaltungsort ein Hygiene-, Lüftungs- und Infektionsschutzkonzept erforderlich sein. Das Papier geht von einer Besetzung zwischen 25 und 30 Prozent Publikum aus.

Deutscher wird Direktor der Museen in Pompeji Der deutsch-italienische Archäologe Gabriel Zuchtriegel wird Direktor des Archäologieparks im süditalienischen Pompeji. Das teilte Italiens Kulturminister, Dario Franceschini, am Samstag in Rom mit. Zuchtriegel war bislang Direktor des Archäologischen Nationalmuseums Paestum in Süditalien. An seiner zukünftigen Arbeitsstätte in Pompeji am Golf von Neapel sieht Zuchtriegel unter anderem den Denkmalschutz als wichtige Aufgabe. "Wir leben in einer Zeit mit zunehmendem Einfluss von Klimawandel und extremen Wetterverhältnissen auf unser archäologisches Erbe", sagte der aus Weingarten in Baden-Württemberg stammende Forscher der Deutschen Presse-Agentur. Die antike Stadt Pompeji liegt am Fuße des Vulkans Vesuv.

Kubanische Musiker solidarisieren sich mit Dissidenten Mit ihrem Lied "Patria o Vida" (Vaterland oder Leben) haben sich mehrere bekannte kubanische Musiker mit der Dissidentenbewegung San Isidro solidarisiert und damit den Zorn der kommunistischen Regierung auf sich gezogen. Die Musiker wollen mit dem Lied die Bewegung San Isidro aus Intellektuellen und Künstlern unterstützen, die sich seit 2018 gegen die strenge Kontrolle des kulturellen Lebens auf der sozialistischen Karibikinsel richtet. Auf der Videoplattform Youtube kommt der Song der Künstler Descemer Bueno, Yotuel Romero und dem Duo Gente de Zona auf mittlerweile über eine Million Aufrufe. Vor allem Gente de la Zona sind auch international bekannt und haben bereits mit Enrique Iglesias oder Jennifer Lopez zusammengearbeitet. Die kubanische Regierung verurteilte die Solidaritätsbekundung der populären Musiker.