Bildband "Rise" von Alexa Vachon Frau, Flüchtling, Fußballerin

Anja Röbekamp im Gespräch mit Jörg Degenhardt

Foto einer Fußballspielerin (Alexa Vachon)

Reportage-Fotos aus einer Welt hinter den Kulissen hat die in Berlin lebende kanadische Fotografin Alexa Vachon veröffentlicht. Sie wirft Licht auf ein Tabu: Frauen, die Fußball spielen, und sich deshalb in vielen Ländern der Erde in Gefahr begeben.

Sie porträtiert die jungen Frauen der "Champions ohne Grenzen", Fußballerin mit Flüchtlingshintergrund in Berlin. Die Fotos stellt Alexa Vachon nun in dem Bildband "Rise" vor. Unsere Rezensentin nennt es "ein außergewöhnliches Fußballbuch".

Auf 270 Seiten zeigt Vachon Fotos, die auf den ersten Blick oft gar nicht mit Fußball zu tun haben. Anja Röbekamp erläutert warum:

"Das resultiert aus der Angst der Frauen vor Fotos. Das wiederum hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass sie sich als Musliminnen dort zu leicht bekleidet zeigen. Der andere ist, dass einige der Frauen wirklich massive Bedrohungen in ihren Heimatländern erfahren haben, weil sie Fußball spielen. Und diese Angst ist mit ihnen nach Deutschland gereist: Das heißt, sie möchten nicht gesehen werden."

Lernen, wahrgenommen zu werden

Alexa Vacon habe das Thema 2014 für sich entdeckt, berichtet Röbekamp. Zwei Jahre habe sie das Team begleitet und Vertrauen zu den Frauen aufgebaut.

"Überall auf der Welt spielen Frauen Fußball, aber sie haben auch überall auf der Welt Probleme damit", sagt Röbekamp.

Mit ihrem Sichtbarwerden ermächtigten sich die Frauen nun, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. "Das ist etwas, das ihnen zu Hause versagt bleibt, etwas, was sie lernen müssen, wenn sie hier in Deutschland bestehen wollen."

(huc)

Am Spielrand - Foto aus dem Bildband "Rise" (Alexa Vachon)

Frauen-Fußball vor Plattenbau-Tristesse; Foto von Alexa Vachon aus ihrem Band "Rise" (Alexa Vachon)

Alexa Vachons Fotoband " Rise: Champions ohne Grenzen" (Alexa Vachon)