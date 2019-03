Kulturnachrichten

Montag, 25. März 2019

Bild unbemerkt in Moskauer Museum aufgehängt In Moskau hat es binnen weniger Tage erneut einen Zwischenfall in einem Museum gegeben. Fünf Unbekannte hätten ein Porträt von Alexandra Fjodorowna, der Ehefrau des letzten Zaren Nikolaus II, ins Staatliche Historische Museum direkt am Kreml mitgebracht und es dort unbemerkt aufgehängt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax. Das Museum geht davon aus, dass die Aktion im Vorfeld geplant war: Einige aus der Gruppe hätten am Samstag den Hausmeister abgelenkt, andere das Bild aufgehängt. Um wen es sich bei der Gruppe handelt, war zunächst unklar. Erst am Mittwoch war die weltbekannte Moskauer Tretjakow-Galerie in die Schlagzeilen geraten. Ein Mann hatte sich mitten in einer Ausstellung ausgezogen und im Tanga die Bilder angeschaut. Danach entkam er unerkannt. Im Januar war dort das Bild des berühmten russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert vor den Augen von Besuchern gestohlen worden.

Regierung: kein Konzert von R. Kelly in Dubai Die Regierung von Dubai hat R. Kellys Behauptung zu geplanten Konzerten in dem Emirat widersprochen. Der angeklagte R&B-Sänger hatte bei Gericht um Erlaubnis für eine Reise nach Dubai gebeten und diese mit dort geplanten Auftritten begründet. Doch die Pressestelle der Regierung teilte mit: "Behörden in Dubai haben keine Anfrage für einen Auftritt des Sängers R. Kelly erhalten, noch gibt es irgendwelche Veranstaltungsorte, die gebucht sind." Auch der Aussage von Kellys Anwalt vor Gericht, dass der Sänger geplant habe, die Herrscherfamilie Al Maktum zu treffen, widersprach die Regierung. Kelly und sein Anwalt in Chicago waren zunächst nicht für Stellungnahmen erreichbar. Der Sänger ist angeklagt, minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Er hat dies bestritten.

Lesefest "Halle liest mit" verzeichnet Besucherrekord Das Lesefest "Halle liest mit" hat in diesem Jahr nach Veranstalterangaben so viele Gäste begrüßt wie nie zuvor. Zu den Lesungen der diesjährigen 9. Auflage wurden mehr als 2300 Zuhörer begrüßt, wie Isabel Hermann vom Stadtmarketing am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. In den Vorjahren seien jeweils um die 1000 Besucher gezählt worden. Für den deutlichen Anstieg machen die Organisatoren das diesjährige Programm verantwortlich. Zudem habe sich das Festival bei den Hallensern etabliert. Zu den ausverkauften Höhepunkten zählte laut Hermann etwa der Auftritt des Soziologen und Buchautors Harald Welzer. Der Krimi-Autor hinter dem TV-Erfolg "Babylon Berlin", Volker Kutscher, bescherte dem Literaturhaus Halle den Angaben zufolge die erfolgreichste Veranstaltung überhaupt seit Bestehen.

Takis Würger sucht Wohnung in New York Takis Würger, Autor des umstrittenen Romans "Stella", sucht eine Wohnung in New York. Das bestätigte der Hanser-Verlag. Würgers Buch erscheine demnächst in den USA und dazu sei eine Lesereise geplant. In diesem Zusammenhang ziehe Würger vorübergehend nach New York, hieß es vonseiten des Verlags. Im Internet machte das Foto einer kuriosen englischsprachigen Zeitungsanzeige die Runde, wonach ein deutscher Schriftsteller ein Zimmer in New York City suchte. "Mein Roman verursachte einen Skandal in Deutschland", heißt es darin und weiter: "NYC ist mein Exil." Ob diese Anzeige ein Scherz war oder tatsächlich von Würger aufgegeben wurde, blieb zunächst unklar. Der 33-jährige Autor verarbeitet in seinem Roman die Geschichte der jüdischen Kollaborateurin Stella Goldschlag. In Kritiken wurden dem Autor ein leichtfertiger Umgang mit dem Holocaust vorgeworfen.