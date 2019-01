Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. Januar 2019

Bild im Museum Barberini unter Raubkunst-Verdacht Ausstellungs-Leihgabe soll im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt worden sein Das Gemälde "Regatten in Venedig" des französischen Neo-Impressionisten Henri-Edmond Cross (1856-1910) - derzeit als Leihgabe im Potsdamer Museum Barberini - steht unter Raubkunst-Verdacht. Beim Landgericht Potsdam sei vergangene Woche eine einstweilige Verfügung beantragt worden, das Bild an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben und es bis zur Klärung der Besitzansprüche an einen Treuhänder zu übergeben. "Das Gemälde ist eine Leihgabe des Museum of Fine Arts in Houston, USA, das sich aktuell intensiv um die Klärung des Sachverhalts bemüht", teilte das Museum mit. Es werde von den Erben eines französischen Kunstsammlers beansprucht, dessen Gemälde im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt worden seien.

Berliner Theatertreffen stellt Programm vor Jury lädt zwei Inszenierungen aus Dresden ein Bei der Bekanntgabe des diesjährigen Programms für das Berliner Theatertreffen haben die Juroren am Mittwoch die "zehn bemerkenswertesten" Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt. Gleich zwei Inszenierungen kommen vom Staatsschauspiel Dresden: Sebastian Hartmanns Aufführung "Erniedrigte und Beleidigte" nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski und Ulrich Rasches Schauspiel "Das große Heft" nach dem Buch von Ágota Kristóf. Zu den zehn Produktionen die zum Theatertreffen vom 3. bis 19. Mai nach Berlin eingeladen werden, gehören auch das Antikenprojekt "Dionysos Stadt" der Münchner Kammerspiele, "Hotel Strindberg" vom Wiener Burgtheater und "Oratorium" vom Bühnenkollektiv She She Pop.

"Stern"-Fotoarchiv geht an Bayerische Staatsbibliothek Bildmaterial dokumentiert 50 Jahre Zeitgeschichte Rund 15 Millionen Fotoabzüge, Negative und Dias aus den Jahren 1948 bis 1997 schenkt das Hamburger Magazin "Stern" der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB). Das teilten der Verlag Gruner + Jahr und die BSB mit. Das Bild-Archiv sei eine der größten Fotosammlungen im deutschsprachigen Raum und der Verlag wolle die langfristige Existenz des Archivs sichern. "Dass wir diese beeindruckenden zeithistorischen Dokumente in Zukunft in Bayern zugänglich machen können, freut mich sehr", kommentierte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler die Schenkung. Die Bibliothek will das Archiv schrittweise, auch in digitaler Form, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gruner + Jahr wird die Sammlung im Frühsommer offiziell übergeben.

Schriftstellerin Juli Zeh als Verfassungsrichterin vereidigt Tätigkeit ist Ehrenamt Die Schriftstellerin Juli Zeh ("Unterleuten") ist am Mittwoch als ehrenamtliche Verfassungsrichterin für Brandenburg vereidigt worden. Die 44-Jährige war unter ihrem bürgerlichen Namen Julia Barbara Finck im Dezember auf Vorschlag der SPD in das Ehrenamt gewählt worden. Zum Richterkollegium in Brandenburg gehört seit 2012 auch der Filmemacher Andreas Dresen. Juli Zeh zählt zu den bekanntesten deutschen Autorinnen der Gegenwart. Nach ihrem Erfolgsroman "Unterleuten" von 2016 erschien im vergangenen Herbst neues Buch "Neujahr".

Britischer Costa-Literaturpreis für Bart van Es Biografie über ein jüdisches Mädchen als Buch des Jahres ausgezeichnet Der niederländisch-britische Literaturwissenschaftler Bart van Es ist für sein Buch "The Cut Out Girl" (Das Mädchen mit dem Poesiealbum) in London mit dem Costa-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Die Biografie, die als "Buch des Jahres" prämiert wurde, priesen die Juroren als "tief bewegende Geschichte von Krieg, Familien, Verlust, Überleben und Freundschaft". In dem Buch beleuchtet van Es das Leben einer Jüdin namens Lien und damit auch Teile seiner eigenen Familiengeschichte: Lien kam als Mädchen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in den von Deutschland besetzten Niederlanden in die Obhut von van Es' Großeltern, die sie vor den Nazis versteckten. Der Costa-Preis wird seit 1971 verliehen und ehrt englischsprachige Werke von britischen und irischen Autoren. Die Auszeichnung "Buch des Jahres" ist mit umgerechnet rund 34 000 Euro dotiert.

US-Soulsänger James Ingram gestorben Zweifacher Grammy-Preisträger wurde 66 Jahre alt. Der US-amerikanische Soulsänger und Texter James Ingram ist tot. Seine "starke Stimme und seine meisterhaften Kompositionen" hätten die Musikszene nachhaltig geprägt, hieß es in einer Mitteilung der "Recording Academy", die alljährlich die Grammy-Preise verleiht. Die begehrten Musikauszeichnungen hatte Ingram in den 1980er Jahren für den R&B-Song "One Hundred Ways" und für sein "Yah Mo B There"-Duett mit Michael McDonald gewonnen. Er war insgesamt 14 Mal für einen Grammy nominiert gewesen. Weitere Hits nahm Ingram mit Patti Austin (Baby, Come to Me) und Linda Ronstadt (Somewhere Out There) auf. Er arbeitete auch mit Musikgrößen wie Ray Charles, Quincy Jones und Michael Jackson.

Humboldt Forum soll im November öffnen Erste Teile des Baus im Berliner Schloss werden noch im Humboldt-Jahr nutzbar Das Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss soll im November eröffnet werden. Das kündigte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bei ihrem Jahresempfang in Berlin an. Zum 250.Geburtstag des Namensgebers und Forschers Alexander von Humboldt soll am 14. September ein Festakt im Schloss stattfinden. In dem für 600 Millionen Euro geplanten Kultur- und Museumszentrum sollen vor allem die ethnologischen und asiatischen Sammlungen der Stiftung gezeigt werden. Zudem wird der Bau von der Humboldt-Universität und dem Stadtmuseum Berlin bestückt.

Ben-Witter-Preis 2019 für Axel Hacke Jury: Der Journalist ist ein Meister der funkelnden Glossen Der Münchner Schriftsteller und Journalist Axel Hacke bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Ben-Witter-Preis 2019. Die Jury ehre damit einen "brillanten Reporter, dessen Texte gänzlich ohne Glutamat auskommen und der zugleich als Welt- und Selbstbeobachter ein Großmeister der kleinen Form ist", teilte die Hamburger Zeit-Verlagsgruppe mit, die den Preis zum 25. Mal verleiht. Axel Hacke gehöre mit seinen frei schweifenden Betrachtungen und funkelnden Glossen zu den wahren Feuilletonisten der Republik, begründete die Jury. Der 1956 in Braunschweig geborene Hacke wurde vor allem durch seine Kolumnen und das "Streiflicht" in der Süddeutschen Zeitung bekannt.

Größtes Online-Lexikon für Deutsche Sprache geplant Forscher aus vier Wissenschaftsakademien arbeiten zusammen Der Sprachwissenschaftler Wolfgang Klein will in den kommenden Jahren mit Kollegen der Wissenschaftsakademien in Berlin, Göttingen, Mainz und Leipzig, sowie dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim den deutschen Wortschatz in einem digitalen Wörterbuch erfassen. Das Projekt "Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache" (ZDL) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zunächst für fünf Jahre mit elf Millionen Euro gefördert. Unter anderem sollen Studenten, Lehrer, Journalisten und Deutschlerner in aller Welt von dem kostenlosen Online-Lexikon profitieren, das auf aktuelle Sprachentwicklungen flexibel reagieren kann. Wie groß der deutsche Wortschatz genau ist, weiß niemand. Sicher ist laut Klein nur, dass derzeit mehr als fünf Millionen verschiedene Wörter tatsächlich genutzt werden. "Wir versuchen, schrittweise so viele Wörter wie möglich zu erfassen, die in unseren Daten vorkommen", erläutert Klein. Alle Wörter zu beschreiben, sei aber wegen ihrer Vielzahl unmöglich, da es Jahrhunderte oder gar Jahrtausende dauern würde.

Wirbel um Karl-Valentin-Orden für Andreas Gabalier Museumsdirektorin: Die Haltung des Musiker ist rechtspopulistisch Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den österreichischen Musiker Andreas Gabalier in München stößt auf Kritik. Dessen Kunst habe nichts mit der von Karl Valentin zu tun, sagte die Direktorin des Münchner Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger. Sie distanziere sich von der gesellschaftspolitischen Haltung Gabaliers, die rechtspopulistisch, homophob und frauenfeindlich sei. Die Faschingsgesellschaft Narrhalla, die den Orden verleiht, hatte die Ehrung damit begründet, dass sich der Komiker Valentin (1882-1948) als Volkssänger betrachtet habe und Gabalier ein "Volkssänger 2.0" sei. Der Sänger verstehe es wie kein anderer, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden. "Texte von Künstlern sind vielseitig auslegbar und werden offensichtlich von bestimmten Personen je nach Neigung unterschiedlich wahrgenommen", erklärte das Vereinspräsidium. Man könne darum negative und oberflächliche Interpretationen weder nachvollziehen noch bestätigen. Von Gabalier gab es bisher keine Stellungnahme zur Kritik an der Ordensverleihung.