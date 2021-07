Kulturnachrichten

Dienstag, 13. Juli 2021

Biermann Tagebücher an Staatsbibliothek übergeben Der DDR-Regimekritiker und Liedermacher Wolf Biermann hat am Dienstag bei einem Festakt sein Archiv und seine Tagebücher der Berliner Staatsbibliothek übergeben. Die Staatsbibliothek hatte sie mit Hilfe des Bundes sowie der Kulturstiftung der Länder erworben. Biermann sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Übergabe der persönlichen Tagebücher fühle sich an, als ob er seine "Haut" in der Bibliothek abgebe und nicht seine "Garderobe". Er wolle aber die private Seite seines Lebens "im Streit der Welt" zur Erscheinung bringen. "Denn vom Dichter will man wissen, wie diese Welt sich in seinem Gemüt abbildet. Damit man vergleichen kann, mit dem Eigenen natürlich", erklärte Biermann. Der in Hamburg geborene Künstler war 1953 in die DDR gezogen. Dauerhafte Auseinandersetzungen mit Staat und SED gipfelten 1976 in seiner Ausbürgerung.

Internationale Razzia gegen Oldtimer-Diebe Die Polizei hat eine internationale Razzia gegen Oldtimer-Diebe gestartet. Die Bande soll alte Wagen der Marken Mercedes und Porsche sowie Motorräder im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Düsseldorf mitteilten. Polizisten durchsuchten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte - vor allem im Dreiländereck bei Aachen. Hintergrund des Großeinsatzes sind Ermittlungen gegen die Verdächtigen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls. Fünf Haftbefehle seien vollstreckt worden: drei in den Niederlanden und zwei in Belgien. 700.000 Euro Vermögenswerte sollten sichergestellt werden.

Millionenstrafe für Google in Frankreich Die französische Kartellbehörde hat Google im Streit mit französischen Medienunternehmen über die Vergütung von Nachrichteninhalten eine Strafe von 500 Millionen Euro auferlegt. Sollte das US-Internetunternehmen nicht innerhalb von zwei Monaten Vorschläge zur Kompensation von Nachrichtenproduzenten vorlegen, würden zudem täglich 900.000 Euro Strafe erhoben, teilte das Kartellamt am Dienstag mit. Google äußerte sich in einer Reaktion "sehr enttäuscht" über die Strafe, die nicht bereits ergriffene Maßnahmen reflektiere, wie "Nachrichteninhalte auf unserer Plattform genutzt werden". Verhandlungen, eine Lösung zu finden, seien im Gange und mit einigen Verlagen bereits weit fortgeschritten.

Zsa Zsa Gabors Urne in Budapest beigesetzt Mehr als vier Jahre nach ihrem Tod ist die aus Ungarn stammende Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor am Dienstag in Budapest beigesetzt worden. Die Urne mit ihrer Asche hatte ihr letzter Ehemann, Prinz Frédéric von Anhalt, aus den USA mitgebracht. Gabor erhielt ein Ehrengrab auf dem Budapester Kerepescher Friedhof. Die in Budapest geborene, für ihren glamourösen Lebensstil berühmte Schauspielerin war im Dezember 2016 im Alter von 99 Jahren in Los Angeles gestorben.

Urteile im Goldmünzen-Raub rechtskräftig Knapp viereinhalb Jahre nach dem Diebstahl einer hundert Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum sind die Gerichtsurteile rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revisionen von zwei Tätern. Die Karlsruher Richter erklärten, im Urteil des Berliner Landgerichts vom vergangenen Jahr seien keine Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten gefunden worden. Die 18 und 20 Jahre alten Männer waren jeweils zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht hatte noch einen dritten jungen Mann verurteilt, der allerdings keine Revision beim BGH einreichte. Die Männer hatten nach Überzeugung der Richter im März 2017 eine im Bode-Museum ausgestellte große Goldmünze im Wert von rund 3,3 Millionen Euro gestohlen. Ihr Verbleib ist ungeklärt.

Posthume Ehrung für Poesie-Mäzenin Ursula Haeusgen Die Poesie-Mäzenin Ursula Haeusgen ist knapp sechs Monate nach ihrem Tod mit der Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" des bayerischen Wissenschafts- und Kunstministeriums geehrt worden. Minister Bernd Sibler (CSU) sagte am Montagabend beim Festakt in München, der Freistaat würdige damit Haeusgens große Verdienste mit besonderer Betonung des Brückenschlags zwischen Kunst und Wissenschaft, den das von ihr gegründete "Lyrik-Kabinett" leiste. Haeusgen hatte das "Lyrik-Kabinett" 1989 als Buchhandlung gegründet.

2003 errichtete sie dann die "Stiftung Lyrik-Kabinett". Die international anerkannte literarische Einrichtung enthält eine wissenschaftlich bedeutsame Spezialbibliothek mit einem 45.000 Bände starken Bestand an Primär- und Sekundärliteratur. Sibler ergänzte, Bayern werde die Spezialbibliothek in diesem Jahr erstmals mit einer Summe von 40.000 Euro fördern.

Sensationsfund im Schuhkarton Bei Renovierungsarbeiten an der Katholischen Universität in Washington ist eines der Originalkleider aufgetaucht, das Judy Garland 1939 in dem Hollywoodfilm "Wizard of Oz" trug. Das blauweiß-karierte Schürzenkleid, in dem die junge Schauspielerin als Dorothy "Somewhere over the Rainbow" gesungen hat, galt seit Jahrzehnten als verschollen. Nun hat es ein Dozent zufällig in einem Schuhkarton gefunden, der auf einem Schrank lagerte. Experten bestätigten, dass das Kleid echt ist und tatsächlich von Judy Garland getragen wurde.

Kulturforum Görlitzer Synagoge feierlich eröffnet Nach jahrzehntelangem Verfall und jahrelanger Sanierung ist die ehemalige Görlitzer Synagoge als Kulturzentrum wiedereröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters rief dabei dazu auf, gegen Judenhass aufzustehen. Antisemitismus sei ein Angriff auf Menschlichkeit, Demokratie und damit auf uns alle. Die Görlitzer Synagoge hatte als einzige auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen die NS-Pogromnacht vom 9. November 1938 überstanden. Der Jugendstilbau war seit 1991 in mehreren Etappen saniert worden.

Bund unterstützt Fürst-Pückler-Park Bad Muskau Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau soll für weitere vier Jahre gemeinsam vom Bund und von Sachsen gefördert werden. Kulturstaatsministerin Grütters und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unterzeichneten dazu ein Abkommen. Es gilt bis Ende 2024. Der Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich damit jeweils zur Hälfte an den laufenden und investiven Kosten der Stiftung in Höhe von mehr als vier Millionen Euro pro Jahr. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau gehöre zu den kulturellen Leuchttürmen, die für die Vielfalt der deutschen, aber auch der europäischen Kultur stünden, sagte Grütters. Sie freue sich, dass die Stiftung nun von Bundesmitteln profitiere, mit denen Kohleregionen gezielt gestärkt werden sollen.

Thielemann: Muss nicht mehr Orchesterchef sein Dirigent Christian Thielemann sieht seinen bevorstehenden Abschied als Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden auch als Chance. Das sei jetzt eine neu gewonnene Freiheit, die man zur Qualitätssicherung nutzen könne, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, sei in Ordnung, sagte Thielemann. Er habe während seiner Jahre in Leitungspositionen viele andere Anfragen renommierter Häuser und Orchester aus Zeitgründen absagen müssen. Orchesterchef zu sein sei für ihn kein Muss. "Wenn ich mir überlege, um wie viele Dinge ich mich als Chef kümmern muss, die mit Musik gar nichts zu tun haben, ist es auch schön, zu ausgewählten Orchestern zu reisen." Die sächsische Staatsregierung hatte die Entscheidung zu Thielemann im Mai bekanntgegeben.