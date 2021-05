Biber Anja Rützel, was können wir von Tieren lernen?

Anja Rützel ist auch zertifizierte Biber-Beraterin. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Die Journalistin und Autorin Anja Rützel hat ein großes Herz für Trash-TV. Und mindestens ein genauso großes für Tiere aller Art.

Weil sie aber zertifizierte Biber-Beraterin ist, legt Vero Schreiegg in dieser Episode von "Off the Record" den Fokus auf den Biber, dessen Schwanz in der Fachsprache übrigens "Kelle" heißt.



Eine ganz wichtige Frage: Warum sind Biber eigentlich so gut für Horrorfilme geeignet? Die Antwort sind natürlich die Zähne. Zum Glück fließt aber nicht nur Blut.



Es geht außerdem darum, was Ameisenbären und Biber gemeinsam haben, warum der Biber eher nicht jedes Jahr sein Haus neu tapezieren würde und wieso die Musik der Hamburger Schule eigentlich doch ziemlich naturverbunden ist.



Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Biber? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.